Sangoma Technologies Corporation est un fournisseur de solutions technologiques et de communications gérées basées sur le cloud pour les entreprises du monde entier. L'entreprise propose une suite complète de solutions de communication basées sur le cloud, comprenant des logiciels, des terminaux et des services de connectivité. Elle propose un ensemble complet de services de communication dans le nuage, des options de déploiement flexibles, notamment dans le nuage et sur site, ainsi qu'un service clientèle. Les solutions de l'entreprise comprennent des services de communication, des téléphones et des appareils, une connectivité réseau et des services MSP. Elle fournit des services téléphoniques hébergés pour les centres de contact, les petites entreprises et d'autres organisations qui se tournent vers l'informatique dématérialisée pour gérer leurs communications professionnelles. Elle fournit des téléphones de bureau, des casques et des téléphones DECT. Ses solutions de connectivité réseau comprennent des passerelles de voix sur IP (VoIP), des contrôleurs de session (SBC) et des cartes téléphoniques. La société fournit également des logiciels de communication à code source ouvert.

Secteur Communications et réseautage