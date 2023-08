Sanhe Tongfei Refrigeration Co Ltd est une entreprise chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente d'équipements de réfrigération industrielle. La société propose principalement quatre catégories de produits. Ses équipements à température constante liquide comprennent des refroidisseurs d'eau (huile), des refroidisseurs d'eau laser et des refroidisseurs de liquide de coupe. Ses appareils à température constante pour boîtes électriques comprennent principalement des régulateurs de température et d'humidité pour boîtes électriques, des échangeurs de chaleur air/eau et des échangeurs de chaleur pour boîtes électriques. Ses unités de refroidissement à l'eau pure comprennent des unités de refroidissement à l'eau pure pour les onduleurs haute et basse tension et des unités de refroidissement à l'eau pure pour les systèmes flexibles de transmission de courant alternatif (CA). Ses échangeurs de chaleur spéciaux comprennent des échangeurs de chaleur à tubes en acier inoxydable et des échangeurs de chaleur à tubes en cuivre. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Equipements et composants électriques