COMMUNIQUE DE PRESSE
داميناس ةكرش
سقافص10 ملك ةدمرق قيرط :يعامتجلاا رقملا
داميناس ةكرش مھي ، داميناس ةكرش سأر ىلع يبرغلا ةيفوص ةديسلا يلدعلا نمتؤملا نييعتب يئاضقلا رارقلا ىوحفب لامع :ةيلاتلا طاقنلا مومعللو اھيمھاسمل حضوت نأ
لخادو جراخ اھئاكرش عيمج عم اھتقلاعو اھتلماعمو ةكرشلا ةطشنأ ىلع رثؤي نل هركذ فنلآا يلدعلا نمتؤملا نييعت نأ-
.دلابلا
ةموميد ىلع اصرح كلذ و نامتئلإا عفر نيح يلإ اتقؤم ةكرشلا رييست يف ،هتدھع ةرتف لوط يلدعلا نمتؤملا رود لثمتي- ةكرشل ةيداملا تامازتلإلا يداعلا ريسلا لصاوت ليھست و اھيلع نمتؤا ىتلا اھتاكلتمم ىلع ةماتلا ةظفاحملا و اھطاشن
.داميناس
.يداعلا قسنلاب رمتسم ةكرشلا لمع نأو ،تلااجملا عيمج يف ةميلس اھتيعضو نأّ داميناس ةكرش دكؤتو اذھ
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Sanimed SA published this content on 15 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 May 2024 17:15:13 UTC.