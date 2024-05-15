COMMUNIQUE DE PRESSE

داميناس ةكرش

سقافص10 ملك ةدمرق قيرط :يعامتجلاا رقملا

داميناس ةكرش مھي ، داميناس ةكرش سأر ىلع يبرغلا ةيفوص ةديسلا يلدعلا نمتؤملا نييعتب يئاضقلا رارقلا ىوحفب لامع :ةيلاتلا طاقنلا مومعللو اھيمھاسمل حضوت نأ

لخادو جراخ اھئاكرش عيمج عم اھتقلاعو اھتلماعمو ةكرشلا ةطشنأ ىلع رثؤي نل هركذ فنلآا يلدعلا نمتؤملا نييعت نأ-

.دلابلا

ةموميد ىلع اصرح كلذ و نامتئلإا عفر نيح يلإ اتقؤم ةكرشلا رييست يف ،هتدھع ةرتف لوط يلدعلا نمتؤملا رود لثمتي- ةكرشل ةيداملا تامازتلإلا يداعلا ريسلا لصاوت ليھست و اھيلع نمتؤا ىتلا اھتاكلتمم ىلع ةماتلا ةظفاحملا و اھطاشن

.داميناس

.يداعلا قسنلاب رمتسم ةكرشلا لمع نأو ،تلااجملا عيمج يف ةميلس اھتيعضو نأّ داميناس ةكرش دكؤتو اذھ