SANIX INCORPORATED est une société basée au Japon, principalement engagée dans la gestion de l'assainissement et l'hygiène environnementale. La société opère dans quatre secteurs. Le secteur de l'ingénierie solaire (SE) est engagé dans la vente et la construction de systèmes de production d'énergie photovoltaïque à usage industriel et résidentiel, ainsi que dans la vente en gros d'équipements de systèmes de production d'énergie solaire. Le secteur de l'assainissement domestique (HS) est engagé dans les travaux de construction liés à l'hygiène environnementale pour les ménages, la lutte contre les termites et les travaux de réparation de base, les travaux de construction de systèmes de ventilation inversée sous le plancher et le plafond, etc. Le secteur de l'assainissement des établissements (ES) est engagé dans les activités de construction liées à l'assainissement de l'environnement pour les entreprises. Le segment Développement des ressources environnementales est engagé dans la vente de combustibles plastiques, l'achat d'électricité et sa vente aux fournisseurs d'électricité, etc. Le segment Autres comprend les activités liées aux systèmes d'information et aux véhicules d'entreprise, etc.