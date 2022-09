Sankyo Co., Ltd. : Grand retour des acheteurs 28/09/2022 | 08:23 achat En cours

Cours d'entrée : 4300¥ | Objectif : 5000¥ | Stop : 3900¥ | Potentiel : 16.28% L'impulsion haussière observée récemment a libéré un nouveau potentiel haussier pour le titre Sankyo Co., Ltd..

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 5000 ¥. Synthèse La société dispose d'un mauvais score ESG d'après Refinitiv qui classe les entreprises sectoriellement.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Fabriquants d'appareils de jeux et de machines à sous Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SANKYO CO., LTD. 40.05% 1 722 LIGHT & WONDER, INC. -38.44% 3 881 EVERI HOLDINGS INC. -24.87% 1 392 UNIVERSAL ENTERTAINMENT COR.. -22.41% 1 017 POLLARD BANKNOTE LIMITED -54.23% 358 AINSWORTH GAME TECHNOLOGY L.. -32.56% 190 PLAYAGS, INC. -20.62% 189

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières JPY USD EUR CA 2023 97 593 M 674 M 702 M Résultat net 2023 18 996 M 131 M 137 M Dette nette 2023 - - - PER 2023 13,2x Rendement 2023 2,79% Capitalisation 249 Mrd 1 722 M 1 794 M Capi. / CA 2023 2,56x Capi. / CA 2024 2,44x Nbr Employés 906 Flottant 55,1% Prochain événement sur SANKYO CO., LTD. 29/09/22 Détachement de dividende intermédiaire Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Clôture 4 295,00 JPY Objectif de cours Moyen 4 750,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 10,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Akihiko Ishihara President, CEO & Representative Director Hideyuki Busujima Chairman Ichiro Tomiyama COO, Representative Director & Executive VP Hiroshi Takahashi Managing Executive Officer & GM-Administration Taro Kitani Independent Outside Director