Sankyo Seiko va acheter la maison de mode de luxe française Leonard

Cette décision marque la fin de la propriété familiale de la marque de luxe, fondée en 1958, et symbolise la lutte des petites maisons européennes indépendantes pour rester pertinentes dans un paysage de la vente au détail en évolution rapide et hautement concurrentiel, dominé par de grands groupes mondiaux tels que LVMH et Kering.

Il est prévu de poursuivre l'expansion de Leonard, qui vend des robes coûtant plus de 1 170 euros ainsi que des accessoires, en Asie, en s'appuyant sur sa présence en Corée du Sud pour pousser plus loin au Japon et à Taïwan, selon le communiqué.

Les détails financiers de l'accord n'ont pas été donnés.

Le label conservera sa place dans le calendrier de la semaine de la mode parisienne et sa collection printemps-été 2023 sera le premier défilé sous la direction du nouveau propriétaire, un détaillant, producteur et importateur de vêtements qui travaille avec la maison depuis 50 ans.

"L'héritage et le savoir-faire de notre maison vivront dans le monde entier pendant de nombreuses années", a déclaré Nathalie Tribouillard Chassaing, présidente et ceo du label fondé par son père, Daniel Tribouillard.