Sanlam Maroc : Rapport financier au 30 juin 2022 30/09/2022 | 14:34 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RAPPORT FINANCIER AU 30 JUIN 2022 Assurance Non-Vie Assurance Vie COMPTES SEMESTRIELS SANLAM MAROC AU 30 JUIN 2022 Assurance Non-Vie Assurance Vie COMPTES SEMESTRIELS SANLAM MAROC AU 30 JUIN 2022 BILAN - ACTIF Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022 Exercice Exercice précédent Actif Brut Amort. Prov. Net Net Exercice ACTIF IMMOBILISE 19 646 648 979,19 1 569 994 526,46 18 076 654 452,73 18 081 345 051,08 IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 149 597 104,68 126 300 292,92 23 296 811,76 28 515 735,09 Frais préliminaires Charges à repartir sur plusieurs exercices 149 597 104,68 126 300 292,92 23 296 811,76 28 515 735,09 Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 881 924 431,95 220 374 189,22 1 661 550 242,73 1 671 827 942,54 Immobilisation en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires Fonds commercial 1 565 268 811,69 1 565 268 811,69 1 565 268 811,69 Autres immobilisations incorporelles 316 655 620,26 220 374 189,22 96 281 431,04 106 559 130,85 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 467 402 001,46 386 558 394,69 80 843 606,77 86 864 271,84 Terrains 13 086 141,76 13 086 141,76 10 584 750,00 Constructions 10 527 025,04 1 152 475,92 9 374 549,12 11 878 032,06 Installations techniques, matériel et outillage Matériel transport 986 639,99 936 716,67 49 923,32 38 686,66 M. M. B. et aménagements divers 441 895 637,85 384 469 202,10 57 426 435,75 63 412 256,70 Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours 906 556,82 906 556,82 950 546,42 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 154 707 892,74 421 925 978,36 732 781 914,38 709 460 723,60 Prêts immobilisés 59 244 009,27 26 127 684,95 33 116 324,32 43 255 386,88 Autres créances financières 605 799 625,47 126 788 761,31 479 010 864,16 445 205 551,37 Titres de participation 489 664 258,00 269 009 532,10 220 654 725,90 220 999 785,35 Autres titres immobilisés PLACEMENTS AFFECTES AUX OPER° D'ASSURANCE 15 993 017 548,36 414 835 671,27 15 578 181 877,09 15 584 676 378,01 Placements immobiliers 2 911 849 264,11 293 896 604,53 2 617 952 659,58 2 710 315 148,39 Obliga., bons et titres de créances négociables 1 045 930 429,92 1 045 930 429,92 1 002 554 706,29 Actions et parts sociales 10 469 189 988,90 120 939 066,74 10 348 250 922,16 10 994 857 560,25 Prêts et effets assimilés 9 139 375,52 9 139 375,52 9 139 375,52 Dépôts en comptes indisponibles 1 556 265 742,00 1 556 265 742,00 867 166 839,65 Placemt° affectés aux contrats en unités de cpt Dépôts auprès des cédantes Autres placements 642 747,91 642 747,91 642 747,91 ECARTS DE CONVERSION -ACTIF Dimin. des créances immo. et des placem. Aug° des dettes de financ. et des prov. Tech. ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie) 5 728 899 525,76 1 052 586 295,96 4 676 313 229,80 4 125 350 457,00 PART DE S CESSIONNAIRES DANS LES PROV. TECH. 1 025 128 751,75 1 025 128 751,75 955 288 047,95 Provisions pour primes non acquises 191 921 267,36 191 921 267,36 120 199 490,22 Provisions pour sinistres à payer 569 863 785,20 569 863 785,20 563 526 907,08 Provisions des assurances-vie 263 343 699,19 263 343 699,19 271 561 650,65 Autres provisions techniques CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT 4 015 849 495,15 984 035 862,81 3 031 813 632,34 2 439 455 130,33 Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs 180 369 044,16 180 369 044,16 37 663 158,94 Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés débiteurs 2 822 696 522,78 926 939 299,10 1 895 757 223,68 1 594 355 914,54 Personnel débiteur 6 966 365,79 6 966 365,79 6 973 946,91 Etat débiteur 157 419 843,99 157 419 843,99 174 115 405,85 Comptes d'associés débiteurs Autres débiteurs 180 247 422,50 57 096 563,71 123 150 858,79 169 589 274,50 Comptes de régularisation-Actif 668 150 295,93 668 150 295,93 456 757 429,59 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (non affectés aux opérations 687 921 278,86 68 550 433,15 619 370 845,71 730 607 278,72 d'assurance) ECARTS DE CONVERSION-ACTIF ( Elts circulants) TRESORERIE-ACTIF 563 975 075,04 563 975 075,04 332 490 269,24 Chèques et valeurs à encaisser Banques, TGR et C.C.P. 563 915 561,47 563 915 561,47 332 461 174,45 Caisse, Régies d'avances et accréditifs 59 513,57 59 513,57 29 094,79 TOTAL GENERAL 25 939 523 579,99 2 622 580 822,42 23 316 942 757,57 22 539 185 777,32 Arrété l'Actif du bilan 2022 à la somme de : Vingt trois milliards trois cent seize millions neuf cent quarante deux mille sept cent cinquante sept dirhams virgule cinquante sept centimes BILAN - PASSIF Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022 Passif Exercice Exercice précédent FINANCEMENT PERMANENT 20 820 195 570,79 20 440 034 301,76 CAPITAUX PROPRES 4 802 419 361,21 4 755 909 570,19 Capital social ou fonds d'établissement 411 687 400,00 411 687 400,00 Actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé, dont versé 411 687 400,00 411 687 400,00 Prime d'émission, de fusion, d'apport 1 154 962 986,95 1 154 962 986,95 Ecarts de réévaluation 27 732 511,78 27 732 511,78 Réserve légale 41 597 414,48 41 597 414,48 Autres réserves 2 971 168 740,00 2 755 168 740,00 Report à nouveau (1) 4 669 926,98 4 959 469,04 Fonds social complémentaire Résultat nets en instance d'affectation (1) Résultat net de l'exercice (1) 190 600 381,02 359 801 047,94 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT Emprunts obligataires Emprunts pour fond d'établissement Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES 16 017 776 209,58 15 684 124 731,57 Provisions pour primes non acquises 1 317 064 212,37 920 064 240,15 Provisions pour sinistres à payer 7 565 938 880,43 7 672 529 968,46 Provisions des assurances-vie 5 845 494 273,12 5 793 032 384,03 Provisions pour fluctuations de sinistralité 997 238 382,68 997 238 382,68 Provisions pour aléas financiers Provisions techniques des contrats en unités de compte Provisions pour participation aux bénéfices 148 190 995,73 148 190 995,73 Provisions techniques sur placement 132 006 436,98 137 171 258,47 Autres provisions techniques 11 843 028,27 15 897 502,05 ECARTS DE CONVERSION-PASSIF Augmentation des créances immobilisées et des placements Diminution des dettes de financement et des provisions techniques PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie) 1 795 361 235,21 1 627 168 104,37 DETTES POUR ESPECES REMISES PAR LES CESSIONNAIRES 356 991 510,24 355 667 826,32 Dettes pour espèces remises par les cessionnaires 356 991 510,24 355 667 826,32 DETTES DU PASSIF CIRCULANT 1 438 369 724,97 1 271 500 278,05 Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs 411 870 101,29 290 815 090,21 Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs 353 716 810,04 425 848 862,79 Personnel créditeur 53 333 093,03 69 063 837,77 Organismes sociaux créditeurs 16 285 461,46 14 035 599,69 Etat créditeur 123 008 616,25 95 005 347,21 Comptes d'associés créditeurs 144 090 590,00 Autres créanciers 297 942 212,46 349 471 327,84 Comptes de régularisation-passif 38 122 840,44 27 260 212,54 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (éléments circulants) TRESORERIE-PASSIF 701 385 951,57 471 983 371,19 Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques 701 385 951,57 471 983 371,19 TOTAL GENERAL 23 316 942 757,57 22 539 185 777,32 Arrété le Passif du bilan 2022 à la somme de : Vingt trois milliards trois cent seize millions neuf cent quarante deux mille sept cent cinquante sept dirhams virgule cinquante sept centimes COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) I - Compte Technique Assurances Vie Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022 Exercice EXERCICE PRECEDENT Libellé Situation comparative au Brut Cessions Net 30/06/2021 Net 1- PRIMES 525 310 257,71 11 980 114,25 513 330 143,46 489 000 690,54 891 987 229,47 Primes émises 525 310 257,71 11 980 114,25 513 330 143,46 489 000 690,54 891 987 229,47 2- PRODUITS TECHNIQUES D'EXPLOITATION 9 692,80 9 692,80 87 739,74 90 019,74 Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation 6 502,67 6 502,67 76 355,74 76 355,74 Reprises d'exploitation, transferts de charges 3 190,13 3 190,13 11 384,00 13 664,00 3- PRESTATIONS ET FRAIS PAYES 485 994 178,77 4 921 581,71 481 072 597,06 543 200 930,15 943 900 394,91 Prestations et frais payés 460 994 057,75 22 969 435,21 438 024 622,54 386 037 779,23 771 170 771,77 Variation des provisions pour sinistres à payer -27 461 768,07 -9 829 902,03 -17 631 866,04 56 418 687,07 24 533 703,66 Variation des provisions des assurances vie 52 461 889,09 -8 217 951,47 60 679 840,56 103 969 311,34 105 266 704,87 Var des prov pour fluctutations de sinistralité 21 064 911,00 Variation des provisions pour aléas financiers Variation des provisions techniques des Contrats en Unités de Comptes Variation des provisions pour participation aux bénéfices -3 224 847,49 21 864 303,61 Variation des autres provisions techniques 4- CHARGES TECHNIQUES D'EXPLOITATION Charges d'acquisition des contrats Achats consommés de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation 67 302 506,94 67 302 506,94 65 926 554,36 143 866 001,30 38 111 014,58 38 111 014,58 34 326 537,59 71 911 407,93 780 122,57 780 122,57 1 166 997,23 4 066 020,58 4 256 945,20 4 256 945,20 4 733 338,89 13 401 496,77 2 366 417,37 2 366 417,37 2 490 230,53 4 413 449,48 23 519 203,49 23 519 203,49 20 671 447,29 44 741 298,96 -1 731 196,27 -1 731 196,27 2 538 002,83 5 332 327,58 5- PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE 83 953 783,04 83 953 783,04 191 430 669,21 304 310 535,45 Revenus des placements Gains de change Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir Profits sur réalisation de placements Ajust. de VARCUC (1)(plus-values non réalisées) Profits provenant de la réévaluation des placements affectés Intérêts et autres produits de placements Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges 51 616 952,35 51 616 952,35 57 041 237,46 84 377 561,00 734,09 734,09 734,09 1 480,35 30 676 559,97 30 676 559,97 127 854 253,97 195 100 597,36 1 036 969,89 1 036 969,89 1 666 490,01 3 025 611,44 622 566,74 622 566,74 4 867 953,68 21 805 285,30 6- CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE 16 618 525,77 16 618 525,77 9 411 205,21 67 125 587,14 Charges d'intérêts Frais de gestion des placements Pertes de change Amortissement des différences sur prix de remboursement Pertes sur réalisation de placements Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés Ajust. de VARCUC (1) (moins-values non réalisées) Autres charges de placements Dotations sur placement RESULTAT TECHNIQUE VIE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6) 5 295 963,88 5 295 963,88 5 282 267,19 11 614 300,55 1 127,27 1 127,27 1 127,28 2 273,24 9 729 188,00 9 729 188,00 2 489 265,55 45 797 439,96 1 592 246,62 1 592 246,62 1 638 545,19 9 711 573,39 39 358 522,07 7 058 532,54 32 299 989,53 61 980 409,77 41 495 801,31 COMPTES SEMESTRIELS SANLAM MAROC AU 30 JUIN 2022 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) II - Compte Technique Assurances Non-Vie Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022 Libellé Exercice Situation précédent Libellé comparative au Brut Cession Net 30/06/2021 Net 1- PRIMES 2 444 253 668,05 281 383 563,04 2 162 870 105,01 1 998 997 598,98 4 139 917 328,57 Primes émises 2 841 253 640,29 353 105 340,18 2 488 148 300,11 2 302 119 070,86 4 171 224 612,83 Variation des provisions pour primes non acquises 396 999 972,24 71 721 777,14 325 278 195,10 303 121 471,88 31 307 284,26 2- PRODUITS TECHNIQUES D'EXPLOITATION 18 738 534,37 18 738 534,37 14 189 409,22 32 882 554,49 Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation 16 354 749,42 16 354 749,42 13 766 705,66 27 759 593,97 Reprises d'exploitation, transferts de charges 2 383 784,95 2 383 784,95 422 703,56 5 122 960,52 3- PRESTATIONS ET FRAIS PAYES 1 624 709 090,85 80 820 508,94 1 543 888 581,91 1 385 614 510,09 2 942 357 015,20 Prestations et frais payés 1 707 892 884,59 64 653 728,78 1 643 239 155,81 1 429 804 031,31 2 775 907 123,08 Variation des provisions pour sinistres à payer -79 129 319,96 16 166 780,16 -95 296 100,12 -39 497 443,47 81 435 742,21 Variation des provisions pour fluctutations de sinistralité 81 984 482,15 Variation des provisions pour aléas financiers Variation des provisions pour participation aux bénéfices Variation des autres provisions techniques -4 054 473,78 -4 054 473,78 -4 692 077,75 3 029 667,76 4- CHARGES TECHNIQUES D'EXPLOITATION 619 361 222,15 619 361 222,15 578 242 942,56 1 179 466 793,47 Charges d'acquisition des contrats 291 027 915,47 291 027 915,47 274 044 611,86 555 210 252,70 Achats consommés de matières et fournitures 22 559 439,15 22 559 439,15 21 014 717,43 47 943 727,17 Autres charges externes 63 910 202,27 63 910 202,27 55 228 252,71 147 471 969,21 Impôts et taxes 20 783 294,68 20 783 294,68 18 776 723,48 31 943 782,28 Charges de personnel 107 594 986,80 107 594 986,80 94 111 031,10 232 632 152,85 Autres charges d'exploitation 1 588 636,27 1 588 636,27 732 016,73 4 704 552,51 Dotations d'exploitation 111 896 747,51 111 896 747,51 114 335 589,25 159 560 356,75 5- PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX 266 837 481,85 266 837 481,85 275 653 265,42 750 369 943,64 OPERATIONS D'ASSURANCE Revenus des placements 149 257 012,20 149 257 012,20 153 747 062,07 217 270 076,02 Gains de change Produits des différences sur prix de remboursement à 744,35 744,35 752,82 1 514,89 percevoir Profits sur réalisation de placements 93 482 618,74 93 482 618,74 87 531 633,59 479 811 135,27 Profits provenant de la réévaluation des placements affectés Intérêts et autres produits de placements 3 677 950,96 3 677 950,96 4 797 303,91 8 893 754,76 Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges 20 419 155,60 20 419 155,60 29 576 513,03 44 393 462,70 6- CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES AUX 70 740 451,96 70 740 451,96 102 179 321,43 413 441 587,87 OPERATIONS D'ASSURANCE Charges d'intérêts Frais de gestion des placements 25 048 248,60 25 048 248,60 13 798 709,08 34 825 365,04 Pertes de change Amortissement des différences sur prix de 1 686 723,04 1 686 723,04 1 686 723,03 3 401 402,79 remboursement Pertes sur réalisation de placements 29 144 589,89 29 144 589,89 55 582 239,96 255 690 968,68 Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés Autres charges de placements 25 305,50 1 285 906,58 Dotations sur placement 14 860 890,43 14 860 890,43 31 086 343,86 118 237 944,78 RESULTAT TECHNIQUE NON VIE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6) 415 018 919,31 200 563 054,10 214 455 865,21 222 803 499,54 387 904 430,16 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) III - Compte Technique Assurances Vie & Non-Vie Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022 Exercice Situation Exercice Libellé précédent comparative au Brut Cessions Net Net 30/06/2021 1 2 3=1-2 4 1 PRIMES 2 969 563 925,76 293 363 677,29 2 676 200 248,47 2 487 998 289,52 5 031 904 558,04 • Primes émises 3 366 563 898,00 365 085 454,43 3 001 478 443,57 2 791 119 761,40 5 063 211 842,30 • Variation des provisions pour primes non acquises ± 396 999 972,24 71 721 777,14 325 278 195,10 303 121 471,88 31 307 284,26 2 PRODUITS TECHNIQUES D'EXPLOITATION 18 748 227,17 18 748 227,17 14 277 148,96 32 972 574,23 • Subventions d'exploitation • Autres produits d'exploitation 16 361 252,09 16 361 252,09 13 843 061,40 27 835 949,71 • Reprises d'exploitation; transferts de charges 2 386 975,08 2 386 975,08 434 087,56 5 136 624,52 3 PRESTATIONS ET FRAIS 2 110 703 269,62 85 742 090,65 2 024 961 178,97 1 928 815 440,24 3 886 257 410,11 • Prestations et frais payés 2 168 886 942,34 87 623 163,99 2 081 263 778,35 1 815 841 810,54 3 547 077 894,85 • Variation des provisions pour sinistres à payer ± -106 591 088,03 6 336 878,13 -112 927 966,16 16 921 243,60 105 969 445,87 • Variation des provisions des assurances-vie ± 52 461 889,09 -8 217 951,47 60 679 840,56 103 969 311,34 105 266 704,87 • Variation des provisions pour fluctuations de ± 103 049 393,15 sinistralité • Variation des provisions pour aléas financiers ± • Variation des provisions techniques des contrats ± en U.C. • Variation des provisions pour participation aux ± -3 224 847,49 21 864 303,61 bénéfices • Variation des autres provisions techniques ± -4 054 473,78 -4 054 473,78 -4 692 077,75 3 029 667,76 4 CHARGES TECHNIQUES D'EXPLOITATION 686 663 729,09 686 663 729,09 644 169 496,92 1 323 332 794,77 • Charges d'acquisition des contrats 329 138 930,05 329 138 930,05 308 371 149,45 627 121 660,63 • Achats consommés de matières et fournitures 23 339 561,72 23 339 561,72 22 181 714,66 52 009 747,75 • Autres charges externes 68 167 147,47 68 167 147,47 59 961 591,60 160 873 465,98 • Impôts et taxes 23 149 712,05 23 149 712,05 21 266 954,01 36 357 231,76 • Charges de personnel 131 114 190,29 131 114 190,29 114 782 478,39 277 373 451,81 • Autres charges d'exploitation 1 588 636,27 1 588 636,27 732 016,73 4 704 552,51 • Dotations d'exploitation 110 165 551,24 110 165 551,24 116 873 592,08 164 892 684,33 5 PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX 350 791 264,89 350 791 264,89 467 083 934,63 1 054 680 479,09 OPERATIONS D'ASSURANCE • Revenus des placements 200 873 964,55 200 873 964,55 210 788 299,53 301 647 637,02 • Gains de change • Produits des diff. s/prix de remboursement à 1 478,44 1 478,44 1 486,91 2 995,24 percevoir • Profits sur réalisation de placements 124 159 178,71 124 159 178,71 215 385 887,56 674 911 732,63 Ajustements de VARCUC (1) (+ values non réalisées)

Profits provenant de la réévaluation des placements affectés • Intérêts et autres produits de placements 4 714 920,85 4 714 920,85 6 463 793,92 11 919 366,20 • Reprises sur charges de placements; trsferts 21 041 722,34 21 041 722,34 34 444 466,71 66 198 748,00 de charges 6 CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES AUX 87 358 977,73 87 358 977,73 111 590 526,64 480 567 175,01 OPERATIONS D'ASSURANCE • Charges d'intérêts • Frais de gestion des placements 30 344 212,48 30 344 212,48 19 080 976,27 46 439 665,59 • Pertes de change • Amortissement des différences s/prix de 1 687 850,31 1 687 850,31 1 687 850,31 3 403 676,03 remboursement • Pertes sur réalisation de placements 38 873 777,89 38 873 777,89 58 071 505,51 301 488 408,64 • Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés • Ajustements de VARCUC (1) (- values non réalisées) • Autres charges de placements 25 305,50 1 285 906,58 • Dotations sur placements 16 453 137,05 16 453 137,05 32 724 889,05 127 949 518,17 RÉSULTAT TECHNIQUE VIE+NON VIE (1+2-3-4+5-6) 454 377 441,38 207 621 586,64 246 755 854,74 284 783 909,31 429 400 231,47 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) IV - Compte Non Technique Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022 Opérations Situation Libellé Totaux Concernant les comparative au Exercice précédent Propres à de l'exercice exercices 30/06/2021 l'exercice précédents 1- PRODUITS NON TECHNIQUES COURANTS 17 453 136,52 208 449,32 17 661 585,84 20 508 190,60 35 647 219,36 Produits d'exploitation non techniques courants Intérêts et autres produits non techniques courants 13 147 719,60 13 147 719,60 20 474 680,49 32 366 219,33 Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir Autres produits non techniques courants 387,00 387,00 Reprises non techniques, transferts de charges 4 305 416,92 208 449,32 4 513 866,24 33 123,11 3 280 613,03 2- CHARGES NON TECHNIQUES COURANTES 9 351 153,49 9 351 153,49 19 681 902,51 52 057 231,45 Charges d'exploitation non techniques courantes 18 006,34 18 006,34 357 903,84 502 647,06 Charges financières non techniques courantes 87 677,38 87 677,38 47 247,63 Amortissement des différences sur prix de remboursement Autres charges non techniques courantes 1 453 110,29 1 453 110,29 188,11 1 662 172,67 Dotations non techniques courantes 7 792 359,48 7 792 359,48 19 323 810,56 49 845 164,09 Résultat non technique courant (1 - 2) 8 101 983,03 208 449,32 8 310 432,35 826 288,09 -16 410 012,09 3- PRODUITS NON TECHNIQUES NON COURANTS 980 828,18 980 828,18 1 116 804,30 2 482 996,61 Produits des cessions d'immobilisations 327 233,14 Subventions d'équilibre Profits provenant de la réévaluation des éléments d'actif Autres produits non courants 980 828,18 980 828,18 1 116 804,30 2 155 763,47 Reprises non courantes, transferts de charges 4- CHARGES NON TECHNIQUES NON COURANTES 118 320,00 3 460 474,59 3 578 794,59 2 185 795,54 4 456 972,44 Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations 138 168,73 cédées Subventions accordées Pertes provenant de la réévaluation des éléments d'actif Autres charges non courantes 118 320,00 3 460 474,59 3 578 794,59 2 185 795,54 4 318 803,71 Dotations non courantes Résultat non technique non courant (3 - 4) 862 508,18 -3 460 474,59 -2 597 966,41 -1 068 991,24 -1 973 975,83 RESULTAT NON TECHNIQUE (1 - 2 + 3 - 4) 8 964 491,21 -3 252 025,27 5 712 465,94 -242 703,15 -18 383 987,92 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) V - Récapitulation Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022 LIBELLE Exercice Situation comparative au Exercice précédent 30/06/2021 I- RESULTAT TECHNIQUE VIE 32 299 989,53 61 980 409,77 41 495 801,31 II- RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE 214 455 865,21 222 803 499,54 387 904 430,16 III- RESULTAT NON TECHNIQUE 5 712 465,94 -242 703,15 -18 383 987,92 IV- RESULTAT AVANT IMPOTS 252 468 320,68 284 541 206,16 411 016 243,55 V- IMPOTS SUR LES RESULTATS 61 867 939,66 95 140 143,82 51 215 195,61 VI- RESULTAT NET 190 600 381,02 189 401 062,34 359 801 047,94 TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES VIE 597 293 619,30 680 519 099,49 1 196 387 784,66 TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES NON-VIE 2 448 446 121,23 2 288 840 273,62 4 923 169 826,70 TOTAL DES PRODUITS NON TECHNIQUES 18 642 414,02 21 624 994,90 38 130 215,97 TOTAL DES PRODUITS 3 064 382 154,55 2 990 984 368,01 6 157 687 827,33 TOTAL DES CHARGES ASSURANCES VIE 564 993 629,77 618 538 689,72 1 154 891 983,35 TOTAL DES CHARGES ASSURANCES NON-VIE 2 233 990 256,02 2 066 036 774,08 4 535 265 396,54 TOTAL DES CHARGES NON TECHNIQUES 12 929 948,08 21 867 698,05 56 514 203,89 IMPOTS SUR LES RESULTATS 61 867 939,66 95 140 143,82 51 215 195,61 TOTAL DES CHARGES 2 873 781 773,53 2 801 583 305,67 5 797 886 779,39 RESULTAT NET 190 600 381,02 189 401 062,34 359 801 047,94 Fidaroc Grant Thornton PwC Maroc 7, Boulevard Driss Slaoui Lot 57 Tour CFC Casablanca Casa Anfa 20220 Maroc Hay Hassani Casablanca SANLAM MAROC S.A ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DU BILAN ET DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 30 JUIN 2022 En notre qualité de Commissaires aux comptes et en exécution de la mission prévue par les dispositions de l'article 116 de la circulaire ACAPS n°01/AS/19 du 2 janvier 2019 relatif à la publication d'informations par les entreprises d'assurances et de réassurance, nous avons procédé un examen limité de la situation intermédiaire de la société SANLAM MAROC S.A comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période du 1 er janvier au 30 juin 2022. Cette situation intermédiaire, qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 4 802 419 361,21 dont un bénéfice net de MAD 190 600 381,02, relève de la responsabilité des organes de gestion de la société. Cette situation a été arrêtée par le Conseil d'Administration le 13 septembre 2022 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la Profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur au Maroc pour les entreprises d'assurances et notamment de la Circulaire n°06/05 du 9 juin 2006 relative aux comptes semestriels des entreprises d'assurances et de réassurance, la régularité et la sincérité des comptes semestriels et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de ce semestre. Casablanca, le 28 septembre 2022 Les Commissaires aux Comptes FIDAROC GRANT THORNTON PwC MAROC Faïçal MEKOUAR Leila SIJELMASSI Associé Associée COMPTES SEMESTRIELS SANLAM MAROC AU 30 JUIN 2022 Bilan consolidé IFRS En milliers de dirhams ACTIF 30.06.2022 31.12.2021 Ecarts d'acquisition 1 224 540 1 224 540 Autres immobilisations incorporelles 169 004 187 010 ACTIFS INCORPORELS 1 393 544 1 411 550 Immobiliers de placement 1 411 596 1 499 830 Placements financiers 13 535 834 14 136 836 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 11 594 861 12 447 883 Actifs financiers au coût amorti 1 940 973 1 688 953 PLACEMENTS 14 947 430 15 636 666 INVESTISSEMENTS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉES OU CO-ENTREPRISES 128 067 125 269 CRÉANCES DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT PART DES CESSIONNAIRES ET RÉTROCESSIONNAIRES DANS LES PASSIFS 1 025 129 955 288 RELATIFS AUX CONTRATS D'ASSURANCE ET FINANCIERS Immeubles d'exploitation et autres immobilisations corporelles 288 112 300 241 Participation aux bénéfices différés actif 142 447 5 667 Impôts différés actif 228 225 60 387 Stocks 1 385 510 1 373 672 Créances nées des opérations d'assurance ou de réassurance 2 120 573 1 676 467 Créances sur courtiers et agents généraux au coût amorti 1 720 355 1 633 727 Créances d'impôts exigibles 312 128 325 091 Autres créances 1 206 063 1 057 582 Prêts et créances au coût amorti 243 589 250 274 AUTRES ACTIFS 5 683 058 4 799 107 ACTIFS DES ACTIVITÉS DESTINÉES À ÊTRE CÉDÉES OU ABANDONNÉES TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 605 017 366 134 TOTAL ACTIF 23 782 245 23 294 014 PASSIF 30.06.2022 31.12.2021 Capital 411 687 411 687 Primes d'émission et de fusion 1 169 922 1 169 922 Réserves consolidées 3 585 496 3 112 530 Ecarts de conversion Résultat net-part du groupe -122 827 606 864 CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 5 044 278 5 301 003 INTÉRÊTS NON ASSORTIS DE CONTRÔLE 45 45 CAPITAUX PROPRES 5 044 323 5 301 048 Provisions pour risques et charges 149 140 133 627 Dettes de financement 34 856 35 888 PASSIFS À LONG TERME 183 996 169 515 Passifs techniques relatifs à des contrats d'assurances 14 876 683 14 533 813 Passifs techniques relatifs à des contrats d'investissements Participation aux bénéfices différés passif 185 475 185 475 PASSIFS TECHNIQUES DES COMPAGNIES D'ASSURANCE 15 062 158 14 719 288 Impôts différés passif 863 963 866 535 Dettes nées des opérations d'assurance ou de réassurance 1 181 773 1 130 673 Dettes d'impôts exigible et autres dettes d'impôts 182 632 153 632 Autres dettes 550 784 467 851 AUTRES PASSIFS 2 779 151 2 618 691 DETTES DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT - DETTES FINANCIÈRES À COURT TERME 712 617 485 472 PASSIFS DES ACTIVITÉS DESTINÉES À ÊTRE CÉDÉES OU ABANDONNÉES - TOTAL PASSIF 23 782 245 23 294 014 Compte de résultat consolidé IFRS En milliers de dirhams 30.06.2022 30/06/2021 Primes émises 3 366 558 3 109 406 Variation des primes non acquises -396 997 -362 733 PRIMES ACQUISES 2 969 561 2 746 673 AUTRES PRODUITS HORS ACTIVITÉ D'ASSURANCE 39 305 33 247 Résultat des placements -341 230 766 504 Produits sur les placements 311 263 856 760 Gain variation JV sur actifs financiers à la JV par résultat - 424 281 Autres produits de placements 311 263 432 479 Charges sur les placements -652 493 -90 256 Perte variation JV sur actifs financiers à la JV par résultat -594 884 -1 475 Autres charges de placements -57 609 -88 781 Variation des dépréciations sur placements 12 891 -9 777 Reprises des dépréciations sur les placements -1 420 - Reprise des dépréciation des actifs au coût amorti Reprise des dépréciations - Autres placements -1 420 Dotations des dépréciations sur les placements 14 311 -9 777 Dotations des dépreciations des actifs au coût amorti Dotations des dépreciations - Autres placements 14 311 -9 777 RÉSULTAT NET DE PLACEMENT -328 339 756 727 CHARGES TECHNIQUES DES ACTIVITÉS D'ASSURANCE -1 982 153 -2 053 056 RÉSULTAT NET DES CESSIONS EN RÉASSURANCE -207 620 -179 924 FRAIS D'ACQUISITION DES CONTRATS -329 134 -308 367 AMORTISSEMENTS DE LA VALEUR DE PORTEFEUILLE - CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION -394 159 -384 305 Charges nettes d'exploitation -102 864 -100 733 Charges salariales -158 259 -135 890 Reprises des amortissements et dépréciations -246 649 Dotations des amortissements et dépréciations -132 790 -148 331 AUTRES PRODUITS ET CHARGES Opérationnels -786 2 127 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL -233 325 613 122 RÉSULTAT NET DE CHANGE 6 41 CHARGES ET PRODUITS DE FINANCEMENT 505 752 QUOTE PART DANS LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES OU CO- 10 574 1 562 ENTREPRISES DÉPRÉCIATION DES ÉCARTS D'ACQUISITION RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES - compte de liaison doit être égal à zero en global - - IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS 99 412 -231 414 Résultat net de l'ensemble consolidé -122 828 384 062 Intérêts minoritaires 1 1 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE -122 827 384 063 Tableau de Flux de Trésorerie consolidé - IFRS En milliers de dirhams 2021.06 2022.06 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT -222 240 615 477 Ajustements : Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions 37 848 56 830 Variation nette des provisions techniques 277 211 424 017 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence -10 574 -1 562 CORRECTIONS DES ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE RÉSULTAT SANS IMPACT SUR LES FLUX DE 304 485 479 286 TRÉSORERIE Plus ou moins values nettes sur cessions 5 853 885 8 944 461 Charges liées aux dettes de financement 904 105 RECLASSEMENT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT 5 854 789 8 944 566 Autres éléments sans décaissement de trésorerie compris dans le résultat opérationnel 594 884 -422 806 Variation des créances et dettes nées des opérations d'assurance et de réassurance -392 138 -144 644 Variation des autres actifs et passifs -254 802 -208 583 Charge d'impôt exigible de l'exercice -70 242 -102 229 Dividendes reçus des socétés mises en équivalence 7 500 5 375 FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 5 822 236 9 166 441 Cessions de titres de participations consolidés nette de la trésorerie cédée - - TOTAL FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE - - Cessions et rembourssement des obligations - - Cessions des actions et des opcvm -481 424 214 541 Cessions des immeubles 14 000 2 051 TOTAL FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX CESSIONS ET REMBOURSEMENTS D'ACTIFS -467 424 216 592 FINANCIERS Acquisitions des actions et des opcvm -5 101 511 -9 632 969 Acquisition des immeubles -752 -205 TOTAL FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACQUISITIONS D'ACTIFS FINANCIERS -5 102 263 -9 633 174 Acquisitions des immobilisations corporelles et incorporelles -13 311 -5 354 Total flux de trésorerie liés aux acquisitions et cessions des immobilisations corporelles et -13 311 -5 354 incorporelles FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -5 582 998 -9 421 936 Dividendes payés -133 838 -82 338 TOTAL FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX TRANSACTIONS AVEC LES ACTIONNAIRES -133 838 -82 338 Variation nettes des dépots à terme, des autres prêts et cautionnements -242 503 163 127 TOTAL VARIATION NETTE DES DÉPOTS À TERME, DES AUTRES PRÊTS ET CAUTIONNEMENTS -242 503 163 127 Trésorerie générée par les émissions de dettes financières 6 000 Trésorerie affectée aux remboursements de dettes financières -1 032 Intérêts payés sur dettes de financement -904 -105 Variation nette des comptes courants 150 777 87 711 TOTAL FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT DU GROUPE 148 841 93 606 FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -227 500 174 395 INCIDENCE DES CHANGEMENTS DE PRINCIPES COMPTABLES -1 Incidence de la différence à l'ouverture - Variation de la trésorerie 11 738 -81 101 Trésorerie d'ouverture -119 338 63 373 Trésorerie de clôture -107 600 -17 728 VARIATION DE LA TRÉSORERIE 11 738 -81 101 Tableau de variation des capitaux propres consolidés - IFRS En milliers de dirhams RÉSULTAT CAPITAUX TOTAL PRIMES RÉSERVES CONSOLIDÉ RÈSERVES DE PROPRES INTÉRÊTS CAPITAL CAPITAUX D'EMISSION CONSOLIDÉES PART DU CONVERSION PART MINORITAIRES GROUPE GROUPE PROPRES Situation à l'ouverture de l'exercice 411 687 1 169 922 2 951 416 198 166 4 731 190 47 4 731 237 2021.12 Affectation du résultat en réserves 198 166 -198 166 - - à l'ouverture Résultat de la période 606 864 606 864 -2 606 863 Produits et charges inscrits directement - - - en capitaux propres Résultat global de l'année 606 864 606 864 -2 606 863 Variation du capital de l'entreprise - - - consolidante Effet de variation du périmètre - - - - Dividendes versés -82 338 -82 338 -82 338 Effet des changements de méthodes -777 -777 -777 comptables Autres impacts 46 063 - 46 063 46 063 CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021.12 411 687 1 169 922 3 112 530 606 864 - 5 301 003 45 5 301 048 Situation à l'ouverture de l'exercice 411 687 1 169 922 3 112 530 606 864 5 301 003 45 5 301 048 2022.06 Affectation du résultat en réserves 606 864 -606 864 - - à l'ouverture Résultat de la période -122 827 -122 827 -1 -122 828 Produits et charges inscrits - - - - - directement en capitaux propres Résultat global de l'année - -122 827 - -122 827 -1 -122 828 Variation du capital de l'entreprise - - - consolidante Effet de variation du périmètre - - - Dividendes versés -133 838 -133 838 -133 838 Effet des changements de - - - méthodes comptables Autres impacts -60 -60 -60 CLÔTURE DE L'EXERCICE 2022.06 411 687 1 169 922 3 585 496 -122 827 - 5 044 278 45 5 044 323 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Sanlam Maroc SA published this content on 30 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 September 2022 12:33:06 UTC.

© Publicnow 2022 Toute l'actualité sur SANLAM MAROC 28/09 Sanlam Maroc : Comptes Semestriels au 30 Juin 2022 PU 14/09 Sanlam Maroc : Communiqué - Résultats de Sanlam au 30 juin 2022 PU 14/09 SANLAM MAROC : Résultats 1er semestre CO 30/08 SANLAM MAROC : Chiffre d'affaires 2è trimestre CO 23/06 SAHAM ASSURANCE S.A. : Changement de Raison Sociale CO 17/06 SAHAM ASSURANCE S.A. : Changement de Raison Sociale CO 06/06 Sah : Détachement du dividende PU 06/06 SAHAM ASSURANCE S.A. : Dividendes CO 06/06 SAHAM ASSURANCE S.A. : Dividendes CO 31/05 Saham Assurance S A : Rapport d'activité 2021 PU