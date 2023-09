COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)

IV - Compte Non Technique

Période du 01/01/2023 au 30/06/2023

Opérations Situation Libellé Totaux Concernant les comparative au 31.12.2022 Propres à de l'exercice exercices 30/06/2022 l'exercice précédents 1- PRODUITS NON TECHNIQUES COURANTS 29 445 191,39 29 445 191,39 17 661 585,84 105 627 981,96 Produits d'exploitation non techniques courants Intérêts et autres produits non techniques courants 25 344 569,98 25 344 569,98 13 147 719,60 91 200 119,31 Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir Autres produits non techniques courants 2 763 717,67 Reprises non techniques, transferts de charges 4 100 621,41 4 100 621,41 4 513 866,24 11 664 144,98 2- CHARGES NON TECHNIQUES COURANTES 26 512 565,34 26 512 565,34 9 351 153,49 35 094 078,03 Charges d'exploitation non techniques courantes 123 241,75 123 241,75 18 006,34 197 620,64 Charges financières non techniques courantes 1 253 162,06 1 253 162,06 87 677,38 143 563,87 Amortissement des différences sur prix de remboursement Autres charges non techniques courantes 333,83 333,83 1 453 110,29 13 197 634,13 Dotations non techniques courantes 25 135 827,70 25 135 827,70 7 792 359,48 21 555 259,39 Résultat non technique courant (1 - 2) 2 932 626,05 2 932 626,05 8 310 432,35 70 533 903,93 3- PRODUITS NON TECHNIQUES NON COURANTS 980 540,99 980 540,99 980 828,18 11 044 069,87 Produits des cessions d'immobilisations 156 000,00 156 000,00 8 643 775,49 Subventions d'équilibre Profits provenant de la réévaluation des éléments d'actif Autres produits non courants 824 540,99 824 540,99 980 828,18 2 400 294,38 Reprises non courantes, transferts de charges 4- CHARGES NON TECHNIQUES NON COURANTES 1 757 642,93 1 757 642,93 3 578 794,59 27 029 393,26 Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations 8 643 775,49 cédées Subventions accordées Pertes provenant de la réévaluation des éléments d'actif Autres charges non courantes 1 757 642,93 1 757 642,93 3 578 794,59 18 385 617,77 Dotations non courantes Résultat non technique non courant (3 - 4) 980 540,99 -1 757 642,93 -777 101,94 -2 597 966,41 -15 985 323,39 RESULTAT NON TECHNIQUE (1 - 2 + 3 - 4) 3 913 167,04 -1 757 642,93 2 155 524,11 5 712 465,94 54 548 580,54

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)

V - Récapitulation Période du 01/01/2023 au 30/06/2023 LIBELLE 30.06.2023 Situation comparative au 31.12.2022 30/06/2022 I- RESULTAT TECHNIQUE VIE 40 188 998,20 32 299 989,53 -2 744 191,80 II- RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE 186 388 346,90 214 455 865,21 344 376 578,78 III- RESULTAT NON TECHNIQUE 2 155 524,11 5 712 465,94 54 548 580,54 IV- RESULTAT AVANT IMPOTS 228 732 869,21 252 468 320,68 396 180 967,52 V- IMPOTS SUR LES RESULTATS 7 271 382,50 61 867 939,66 26 013 115,43 VI- RESULTAT NET 221 461 486,71 190 600 381,02 370 167 852,09 TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES VIE 641 926 659,24 597 293 619,30 1 120 318 083,12 TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES NON-VIE 2 685 247 423,27 2 448 446 121,23 5 024 327 979,69 TOTAL DES PRODUITS NON TECHNIQUES 30 425 732,38 18 642 414,02 116 672 051,83 TOTAL DES PRODUITS 3 357 599 814,89 3 064 382 154,55 6 261 318 114,64 TOTAL DES CHARGES ASSURANCES VIE 601 737 661,04 564 993 629,77 1 123 062 274,92 TOTAL DES CHARGES ASSURANCES NON-VIE 2 498 859 076,37 2 233 990 256,02 4 679 951 400,91 TOTAL DES CHARGES NON TECHNIQUES 28 270 208,27 12 929 948,08 62 123 471,29 IMPOTS SUR LES RESULTATS 7 271 382,50 61 867 939,66 26 013 115,43 TOTAL DES CHARGES 3 136 138 328,18 2 873 781 773,53 5 891 150 262,55 RESULTAT NET 221 461 486,71 190 600 381,02 370 167 852,09

SANLAM MAROC S.A

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DU BILAN ET DU COMPTE DE PRODUITS

ET CHARGES AU 30 JUIN 2023

En notre qualité de Commissaires aux comptes et en exécution de la mission prévue par les dispositions de l'article 116 de la circulaire ACAPS n°01/AS/19 du 2 janvier 2019 telle que modifiée et complétée, relatives à la publication d'informations par les entreprises d'assurances et de réassurance, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société SANLAM MAROC S.A comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2023. Cette situation intermédiaire, qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 5.055.240.854,99 dont un bénéfice net de MAD 221.461.486,71, relève de la responsabilité des organes de gestion de la société.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la Profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur au Maroc pour les entreprises d'assurances et notamment de la Circulaire n°06/05 du 09 juin 2006 relative aux comptes semestriels des entreprises d'assurances et de réassurance, la régularité et la sincérité des comptes semestriels et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de ce semestre.

Casablanca, le 15 septembre 2023