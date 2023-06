Sanlorenzo SpA est une société italienne active sur le marché du luxe en tant que chantier naval spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de yachts et de superyachts de plus de 30 mètres. Il fabrique des yachts et des superyachts sur mesure. Le chantier naval compte trois divisions commerciales : Yacht Division, qui fabrique des yachts en composite de 24 à 38 mètres ; Superyacht Division, qui fabrique des superyachts de 40 à 68 mètres en aluminium et en acier et Bluegame Division, qui produit des yachts utilitaires sportifs de 13 à 21 mètres en composite. Tous les produits de la société sont commercialisés sous les marques Sanlorenzo et Bluegame. Les activités de fabrication de la société sont réalisées par quatre chantiers navals situés à La Spezia, Ameglia, Viareggio et Massa. Elle est présente en Europe, en Amérique, en Asie-Pacifique (APAC) et au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). En outre, elle coopère avec un réseau de plus de 1 500 entreprises artisanales et compte sur un réseau international de distribution et de service pour ses clients du monde entier.

Secteur Produits de récréation