(Alliance News) - Sanlorenzo Spa et sa filiale Bluegame Srl, en tant que partie prenante, ont signé mercredi avec le Ministère de l'Entreprise et du Made in Italy, Invitalia et la Région Toscane une Convention de Développement d'un montant total de 91,5 millions d'euros qui prévoit la réalisation d'un ambitieux programme d'investissement industriel.

Le programme, qui sera mis en œuvre dans les régions de Toscane et de Ligurie dans les quatre principales usines de l'entreprise, se concentre sur la durabilité maximale et l'innovation technologique, en particulier en termes de carburants et de matériaux verts appliqués au développement de produits, ainsi que sur la numérisation des services et des processus, combinée à une augmentation significative de la capacité de production, a expliqué l'entreprise dans une note.

"L'accord ajoute une nouvelle étape importante à notre vision du développement durable du yachting de luxe et de l'écosystème dans lequel nous opérons et que nous continuons à améliorer. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien et la collaboration des institutions, pour soutenir Sanlorenzo dans son rôle d'ambassadeur de l'excellence et de la compétitivité du Made in Italy dans le monde", a commenté Cav. Massimo Perotti, Président Directeur Général de Sanlorenzo.

Sanlorenzo se négocie dans le vert de 2,9% à 39,15 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.