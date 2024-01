Sanmina Corporation est un fournisseur de solutions de fabrication intégrées, de composants, de produits et de services de réparation, de logistique et d'après-vente. La société propose ces offres principalement aux fabricants d'équipements d'origine (OEM), dans des secteurs tels que l'industrie, le médical, la défense et l'aérospatiale, l'automobile, les réseaux de communication et l'infrastructure en nuage. Les activités de l'entreprise sont gérées en deux volets : Integrated Manufacturing Solutions (IMS) et Components, Products and Services (CPS). L'activité IMS comprend l'assemblage et le test de cartes de circuits imprimés, l'assemblage et le test de haut niveau, ainsi que l'exécution directe des commandes. Ses composants CPS comprennent des cartes de circuits imprimés, des fonds de panier et des assemblages de fonds de panier, des assemblages de câbles, des pièces métalliques fabriquées, des pièces usinées de précision et des pièces moulées par injection de plastique. Ses produits comprennent des solutions de mémoire, des plates-formes de stockage à haute performance, des services de conception et de fabrication optiques, radiofréquences (RF) et microélectroniques (microE), ainsi que d'autres produits.

Secteur Equipements et pièces électroniques