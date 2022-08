Sanofi : De retour sur un support long terme 31/08/2022 | 08:39 achat En cours

Cours d'entrée : 81.92€ | Objectif : 90€ | Stop : 78€ | Potentiel : 9.86% Techniquement le timing apparaît pertinent dans une optique à moyen terme pour se positionner sur le titre Sanofi. La zone support des 81.66 EUR limite en effet le risque de baisse et devrait permettre au titre de renouer avec une dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 90 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Sous-secteur Pharmacies - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SANOFI -6.75% 103 761 JOHNSON & JOHNSON -5.05% 427 058 ELI LILLY AND COMPANY 11.16% 291 742 ROCHE HOLDING AG -16.54% 266 801 PFIZER, INC. -22.35% 257 326 NOVO NORDISK A/S 8.12% 242 615 ABBVIE INC. 0.11% 239 665 MERCK & CO., INC. 13.36% 220 091 ASTRAZENECA PLC 26.41% 198 286 NOVARTIS AG -1.40% 177 650 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPAN.. 7.78% 143 489

Données financières EUR USD CA 2022 42 818 M 42 891 M - Résultat net 2022 8 244 M 8 258 M - Dette nette 2022 8 263 M 8 277 M - PER 2022 12,5x Rendement 2022 4,32% Capitalisation 104 Mrd 104 Mrd - VE / CA 2022 2,61x VE / CA 2023 2,45x Nbr Employés 95 442 Flottant 87,9% Prochain événement sur SANOFI 28/10/22 Q3 2022 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Dernier Cours de Clôture 82,60 € Objectif de cours Moyen 113,70 € Ecart / Objectif Moyen 37,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Paul Hudson Chief Executive Officer & Director Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon Chief Financial Officer & Executive Vice President Serge Weinberg Director John C. Reed EVP & Global Head-Research & Development Nestle Frank Global Head-Immunology Therapeutic Research Area