Sanofi : On exploitera l'hésitation 04/09/2020 | 09:20 achat En cours

Cours d'entrée : 83.98€ | Objectif : 87.6€ | Stop : 81.9€ | Potentiel : 4.31% Enfermé au sein d'un trading range, le titre Sanofi revient à proximité de la borne basse de cette phase de distribution. L'ouverture de positions haussières apparaît opportun.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 87.6 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Sanofi représente actuellement 4.35 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 10/06/2020 au cours de 90.28 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 83.56 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 82 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 83.56 EUR.

Points faibles Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SANOFI -5.81% 125 397 JOHNSON & JOHNSON 2.52% 405 007 ROCHE HOLDING AG 4.49% 307 908 MERCK & CO., INC. -6.00% 219 867 PFIZER, INC. -5.05% 206 716 NOVARTIS AG -12.39% 194 698 ABBVIE INC. 3.76% 165 806 NOVO NORDISK A/S 7.06% 153 196 AMGEN INC. 2.84% 151 179 ASTRAZENECA PLC 6.76% 144 653 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPAN.. -6.45% 138 842

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2020 36 898 M 43 723 M - Résultat net 2020 11 711 M 13 878 M - Dette nette 2020 7 852 M 9 305 M - PER 2020 9,18x Rendement 2020 3,78% Capitalisation 106 Mrd 125 Mrd - VE / CA 2020 3,09x VE / CA 2021 2,85x Nbr Employés 100 409 Flottant 89,0% Prochain événement sur SANOFI 29/10/20 Q3 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 105,22 € Dernier Cours de Cloture 84,41 € Ecart / Objectif Haut 45,5% Ecart / Objectif Moyen 24,7% Ecart / Objectif Bas 0,70% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Paul Hudson Chief Executive Officer & Director Serge Weinberg Chairman Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon Chief Financial Officer & Executive Vice President John C. Reed EVP & Global Head-Research & Development Nestle Frank Global Head-Immunology Therapeutic Research Area