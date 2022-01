Sanofi : On pourra miser sur un retournement de tendance 11/01/2022 | 11:46 Nicolas Chéron 11/01/2022 | 11:46 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 89.1€ | Objectif : 94.4€ | Stop : 86.5€ | Seuil d'invalidation : 91.2€ | Potentiel : 5.95% La configuration du titre Sanofi donne des signes de retournement sur le moyen terme et suggère l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 89.1 € pour viser les 94.4 €. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 18.16 pour 2021 et de 15.06 pour 2022, la société fait partie des moins chères du marché.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SANOFI 1.60% 128 368 JOHNSON & JOHNSON 0.11% 450 832 ROCHE HOLDING AG -0.94% 329 047 PFIZER, INC. -4.00% 318 193 ABBVIE INC. 1.16% 242 147 ELI LILLY AND COMPANY -5.03% 237 817 NOVO NORDISK A/S -10.87% 227 866 MERCK & CO., INC. 6.56% 206 294 NOVARTIS AG 3.01% 200 277 ASTRAZENECA PLC -2.33% 178 835 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPAN.. 4.41% 145 342

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2021 37 827 M 43 016 M - Résultat net 2021 6 167 M 7 013 M - Dette nette 2021 9 790 M 11 133 M - PER 2021 18,4x Rendement 2021 3,67% Capitalisation 113 Mrd 128 Mrd - VE / CA 2021 3,25x VE / CA 2022 2,98x Nbr Employés 99 412 Flottant - Prochain événement sur SANOFI 04/02/22 Année 2021 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Dernier Cours de Cloture 90,00 € Objectif de cours Moyen 106,67 € Ecart / Objectif Moyen 18,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Paul Hudson Chief Executive Officer & Director Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon Chief Financial Officer & Executive Vice President Serge Weinberg Chairman John C. Reed EVP & Global Head-Research & Development Nestle Frank Global Head-Immunology Therapeutic Research Area