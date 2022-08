Sanofi : AlphaValue réduit son objectif en raison du Zantac

AlphaValue a annoncé mardi avoir abaissé son objectif de cours sur Sanofi, qu'il ramène de 111 à 102 euros afin de tenir compte de la menacé posée par le dossier Zantac.



Le bureau d'études, qui maintient une recommandation 'accumuler' sur le titre, explique avoir ajusté sa valorisation suite à la réaction négative du marché face à la perspective de l'ouverture aux Etats-Unis, d'ici à la fin du mois, d'un procès concernant son médicament contre les brûlures d'estomac.



Dans sa note de recherche, AlphaValue précise désormais appliquer une décote de 30% sur le calcul de la valeur relative qu'il avait précédemment effectué sur le titre.



Le cabinet indépendant dit néanmoins maintenir une opinion favorable sur la laboratoire pharmaceutique en raison de la 'transformation' entamé par celui-ci, une transition qu'il juge facilitée par le succès du Dupixent et de l'activité de vaccins.



