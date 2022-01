Sanofi : Liberum passe de 'conserver' à 'achat'

La banque d'investissement britannique Liberum a relevé mardi sa recommandation sur le titre Sanofi de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours maintenu à 109 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen de la pharmacie, l'établissement londonien fait remarquer que l'action a affiché des performances globalement en ligne avec celles du secteur en 2021, en dépit de résultats meilleurs que prévu.



Conséquence, la décote de plus de 20% que le titre affiche aujourd'hui lui semble totalement injustifiée.



'Sanofi va sans doute livrer des prévisions de croissance impressionnantes pour 2022 et son potentiel de croissance devrait aider à combler la décote de 20% que le titre affiche en termes de PER 2022 par rapport au secteur', pronostiquent ses analystes.



Liberum ajoute que l'absence de menaces en provenance des médicaments génériques conjuguée aux perspectives de croissance de Dupixent (dermatite atopique) viennent compléter un tableau de moyen terme jugé séduisant.



La banque indépendante - qui fait de Sanofi son 'top pick' (valeur préférée) au sein du secteur cette année - ajoute que le laboratoire devrait aussi bénéficier de données cliniques sur des projets en fin de développement.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

