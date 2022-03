Sanofi : Liberum reste à achat, réduit sa cible

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Sanofi, tout en abaissant son objectif de cours de 109 à 107 euros, après l'échec de l'essai AMEERA-3 évaluant son Amcenestrant dans le traitement du cancer du sein.



'L'incapacité d'Amcenestrant à démontrer un bénéfice d'efficacité est un revers sérieux et surprenant pour ce programme de développement clé', juge le broker. 'Alors que d'autres essais se poursuivront, nous réduisons notre probabilité de succès de 70% à 10%'.



Si 'le revers d'AMEERA-3 supprime un catalyseur important et laisse peu d'événements de pipeline pour le reste de l'année', Liberum note que 'Sanofi se négocie avec une décote significative sur 12 fois ses bénéfices 2022'.



