Sanofi : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Sanofi, avec un objectif de cours inchangé de 105 euros.



Le bureau d'analyses annonce avoir appris ce matin que Sanofi lancera une offre publique d'achat en numéraire pour acquérir Provention Bio, Inc. au prix de 25,00 $ par action,soit 273% plus haut que le dernier cours côté (clôture à 6,7 $), ce qui revient à un prix d'acquisition d'environ 2,9 Mds$.



Cette acquisition verrait ainsi Sanofi revenir sur le marché du diabète. L'acquisition devait être finalisée au 2e trimestre 2023 indique Sanofi.



Oddo voit cette acquisition comme 'un complément de portefeuille pour Sanofi partiellement dérisqué venant diversifier un peu plus sa topline'.



'Cette acquisition est donc opportuniste et malgré une dilution mécanique des BPA pour cette année selon les estimations du consensus (-1% d'impact), nous croyons que Sanofi à la capacité d'absorber cet impact sans modifier sa guidance annuelle', conclut le broker.



