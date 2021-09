Sanofi : Oddo maintient son conseil sur le titre

Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Sanofi, avec un objectif de cours inchangé de 108 euros.



Le bureau d'analyses indique que la croissance externe du groupe se poursuit avec l'acquisition pour 1,9 Md$ de Kadmon.



Le principal actif de Kadmon est le Rezurock, dont la FDA a approuvé cet été la commercialisation dans le traitement de la maladie chronique du greffon de l'hôte.



Le laboratoire a attendu l'aval de la FDA avant de se positionner: 'l'acquisition 'dé-risquée' se paye donc nettement plus cher', analyse Oddo.



Dans ce contexte, 'la valorisation actuelle et le profil de croissance du groupe orienté positivement par Dupixent, nous conduisent à maintenir notre Recommandation à surperformance', conclut l'analyste.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

