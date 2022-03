Sanofi : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Sanofi avec un objectif de cours rehaussé de 111 à 116 euros, au lendemain d'une journée investisseurs organisée par le groupe de santé et tournée autour de sa franchise immunologie.



Selon lui, la performance du titre depuis le début de l'année justifie la prise de profits de mardi. 'Cette seconde partie d'année sera moins dense au niveau clinique (extension de Dupixent dans l'urticaire) avant une nouvelle accélération en 2023', ajoute-t-il.



Cependant Oddo reste 'convaincu que la valorisation actuelle reste une opportunité car avec un PE 22 de seulement 12,4 fois contre 16,5 fois pour le secteur, le PEG 21-25 est nettement inférieur à la médiane sectorielle de 1,5 fois contre 1,9 fois'.



