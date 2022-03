Sanofi : UBS reste à l'achat après les prévisions Dupixent

A l'occasion d'une conférence consacrée à son médicament phare en immunologie Dupixent (dupilumab), Sanofi indique revoir à la hausse le chiffre d'affaires du produit en rythme de croisière, le portant ainsi à plus de 13 milliards d'euros.



Suite à l'annonce de l'augmentation de l'objectif de ventes pour le plus grand médicament de la société, Dupixent, UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 122 E.



' Cette hausse est comme prévu, mais ce n'est pas aussi important que nous le pensions. Nous anticipions plus de 15 milliards d'euros ' indique UBS.



