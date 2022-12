Sanofi : UBS 'surpris' par l'intérêt manifesté pour Horizon

UBS a renouvelé jeudi son opinion 'neutre' sur le titre Sanofi, se disant 'surpris' de voir figurer le nom du laboratoire parmi les éventuels repreneurs d'Horizon.Si l'analyste juge qu'une transaction apparaît tout à fait 'faisable' d'un point de vue financier, sans réellement menacer l'équilibre des comptes du groupe, il s'interroge en revanche sur la nécessité de mener à bien une telle opération.D'après l'intermédiaire, un rapprochement apporterait certes à Sanofi un portefeuille diversifié de médicaments de spécialité, mais ne résoudrait pas les enjeux stratégique que son récent échec du groupe dans le cancer du sein a mis en lumière, à savoir la qualité de son 'pipeline' et la productivité de ses activités de recherche et développement (R&D).Son objectif de cours à 12 mois demeure inchangé, à 92 euros.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.