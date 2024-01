Arecor Therapeutics PLC - société de biotechnologie commerciale établie dans le West Sussex, en Angleterre - prend acte de l'annonce d'Inhibrx Inc et de Sanofi SA selon laquelle les deux sociétés ont convenu que Sanofi acquerra tous les actifs et passifs associés à INBRX-101. INBRX-101 est un traitement d'augmentation de l'alpha-1 antitrypsine recombinante optimisée, qui fait actuellement l'objet d'un essai résidentiel pour traiter les patients atteints d'un déficit en alpha-11 antitrypsine ou AATD. INBRX-101 incorpore "une nouvelle formulation améliorée" développée par Arecor à l'aide de sa technologie brevetée Arestat. Arecor et Inhibrx ont conclu un accord de licence en décembre 2020.

Sarah Howell, directrice générale d'Arecor, déclare : "Après la récente commercialisation de l'AT220, qui rapporte désormais des redevances à Arecor, l'acquisition d'Inhibrx pour l'INBRX-101 par Sanofi, annoncée aujourd'hui, est une nouvelle consécration de la plateforme Arestat.

"Sanofi est un leader pharmaceutique mondial avec un héritage de 30 ans dans les maladies rares et cette acquisition souligne à la fois la valeur de cette nouvelle thérapie pour les patients et son potentiel commercial futur. Nous pensons que Sanofi est bien placé pour achever le développement de ce nouveau médicament et, en fin de compte, le mettre à la disposition des patients qui en ont besoin.

Cours actuel de l'action : 167,77 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 27

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

