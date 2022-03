BONDS : Sanofi émet des obligations indexées sur l'accès aux médicaments

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Sanofi a annoncé jeudi le lancement avec succès d'une émission obligataire à double tranche pour un montant total de 1,5 milliard d'euros.

Cette opération comprend une émission d'obligations indexées sur un indicateur de développement durable pour un montant nominal de 650 millions d'euros, liées à un engagement pris par la société d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire inférieur. Ces obligations arriveront à échéance en avril 2019 et porteront un coupon fixe de 1,25% par an.

La seconde tranche porte sur l'émission d'obligations à taux fixe, qui arriveront à échéance en avril 2025, portant intérêt à un taux annuel fixe annuel de 0,875%, pour un montant de 850 millions d'euros.

"Le produit net de l'émission de ces obligations sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise", a indiqué Sanofi dans un communiqué.

March 31, 2022 01:20 ET (05:20 GMT)