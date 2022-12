Communiqué de presse : Annonce de Sanofi au sujet de Horizon Therapeutics plc (“Horizon”)

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, DANS OU À PARTIR DE TOUTE JURIDICTION OÙ CETTE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS OU RÈGLEMENTS APPLICABLES À LADITE JURIDICTION.

LA PRÉSENTE ANNONCE RELÈVE DE LA RÈGLE 2.8 DU IRISH TAKEOVER PANEL ACT DE 1997, CODE RELATIF AUX OPA DE 2022 (TAKEOVER RULES, CI-APRES «LE CODE»). CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES.

Annonce de Sanofi au sujet de Horizon Therapeutics plc (“Horizon”)

Paris, le 11 décembre 2022. Sanofi S.A. (« Sanofi ») évalue régulièrement un large éventail d’opportunités de développement et cela a inclus l'évaluation d'une possible transaction impliquant Horizon. Comme les attentes en matière de prix de transaction ne répondent pas aux critères de création de valeur de Sanofi, Sanofi annonce qu'elle n'est plus en discussion avec Horizon et qu'elle n'a pas l'intention de faire une offre sur Horizon.

Cette annonce doit être traitée comme une déclaration à laquelle s’applique la règle 2.8 du Code.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

Relations médias

Sandrine Guendoul | + 33 6 25 09 14 25 | sandrine.guendoul@sanofi.com

Evan Berland | +1 215 432 0234 | evan.berland@sanofi.com

Nicolas Obrist | + 33 6 77 21 27 55 | nicolas.obrist@sanofi.com

Victor Rouault | + 33 6 70 93 71 40 | victor.rouault@sanofi.com

Relations investisseurs

Eva Schaefer-Jansen | + 33 7 86 80 56 39 | eva.schaefer-jansen@sanofi.com

Arnaud Delépine | + 33 6 73 69 36 93 | arnaud.delepine@sanofi.com

Corentine Driancourt | + 33 6 40 56 92 21 | corentine.driancourt@sanofi.com

Felix Lauscher | + 1 908 612 7239 | felix.lauscher@sanofi.com

Priya Nanduri | +1 617 764 6418 | priya.nanduri@sanofi.com

Nathalie Pham | + 33 7 85 93 30 17 | nathalie.pham@sanofi.com

Déclaration de responsabilité et clauses de non-responsabilité

Les administrateurs de Sanofi acceptent toute responsabilité pour les informations figurant dans le présent communiqué et attestent, qu'à leur connaissance (et après avoir pris tout le soin nécessaire pour s’en assurer), les informations contenues dans la présente note d'information sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Pièce jointe