Audrey Duval Derveloy nommée Directrice Affaires Corporate Groupe, membre du Comité exécutif de Sanofi

Paris, le 21 juin 2024. Audrey Duval Derveloy, leader chevronnée du secteur de la santé et Présidente de Sanofi France, est nommée Vice-Présidente Exécutive, Directrice Affaires Corporate Groupe de Sanofi. Audrey deviendra membre du Comité exécutif, sous la responsabilité de Paul Hudson, Directeur Général, et sera basée à Paris. Sa nomination est effective au 1er juillet 2024.

Dans son nouveau rôle, Audrey sera responsable de l'engagement des parties prenantes de Sanofi à l'échelle mondiale. Elle supervisera également la stratégie de responsabilité sociale d'entreprise de Sanofi, la Global Health Unit – l’entité de santé mondiale à but non lucratif, et la Foundation S. Audrey conserve son rôle de Présidente de Sanofi France et continuera de soutenir et coordonner la représentation de Sanofi auprès des différentes parties prenantes externes dans ce pays.

Paul Hudson

Directeur général, Sanofi

« Je suis très heureux qu'Audrey rejoigne notre comité exécutif. Au cours des deux dernières années, son leadership a joué un rôle déterminant dans la modernisation de notre entreprise en France. Elle a soutenu nos priorités stratégiques et a contribué à faire reconnaître Sanofi en tant qu'acteur de santé de premier plan dans le pays. Cette expérience récente, associée à sa connaissance pointue du secteur pharmaceutique et sa capacité à inspirer nos collaborateurs, lui permettront de mener à bien notre stratégie mondiale d'engagement externe et de jouer un rôle décisif pour accomplir notre ambition de devenir une entreprise axée sur la science qui transforme la pratique de la médecine pour les patients du monde entier. »

Audrey a rejoint Sanofi en provenance de Novartis comme Présidente de Sanofi France en septembre 2022. Elle est docteur en médecine de la Faculté de Médecine de Paris 5 – Cochin et titulaire d'un DES de biologie médicale. Elle a débuté sa carrière au sein des Hôpitaux publics de Paris. Elle a ensuite été chercheur au Centre de recherche Pasteur de l'Université de Hong Kong, puis experte scientifique chez Salusmed, toujours à Hong Kong. Audrey a ensuite rejoint Pfizer en France aux affaires médicales dans les domaines de l'endocrinologie, de la transplantation et de la rhumatologie, puis Novartis, d’abord en France, avant d’évoluer comme Responsable de la franchise Ophtalmologie puis présidente de Novartis en Irlande.

Audrey Duval Derveloy

Vice-présidente exécutive, Directrice Affaires Corporate Groupe, Sanofi

« Depuis deux ans, j’ai souvent rappelé que la France était au cœur de la stratégie de Sanofi et j’ai vu, chaque jour, l’engagement sans faille de nos collaborateurs au service des patients du monde entier. Derrière chacune de nos réussites, du lancement de Beyfortus contre la bronchiolite à la transition écologique de nos sites industriels ou encore la mobilisation de milliers de nos employés en faveur de notre partenariat avec Paris 2024, nous avions à nos côtés les équipes Affaires Corporate. C’est riche de ces succès que je prends ces nouvelles responsabilités, dans lesquelles j’aurai à cœur de poursuivre la modernisation de Sanofi et contribuer à notre ambition de devenir le leader mondial de l’immunologie. »

