Communiqué de presse : Forte performance au T2 : hausse des perspectives 2022 et nombreuses avancées R&D en immunologie et maladies rares

Forte performance au T2 : hausse des perspectives 2022 et nombreuses avancées R&D en immunologie et maladies rares

Paris, le 28 juillet 2022. Lire le communiqué de presse entier

T2 2022 : Augmentation des ventes de 8,1% à TCC, soutenue par Dupixent®, les maladies rares, les vaccins et la Santé Grand Public

La Médecine de Spécialités progresse de 21,6% portée par Dupixent ® (+43,4%, à 1 963 millions d’euros) et les maladies rares

(+43,4%, à 1 963 millions d’euros) et les maladies rares Les ventes de Vaccins sont en hausse de 8,7%, grâce à la reprise des Rappels et des Vaccins pour voyageurs, et la solide performance de la franchise PPH

Les produits stratégiques de la Médecine Générale sont en hausse de 6,0% malgré la baisse de la demande de Lovenox ® liée au COVID-19

liée au COVID-19 5ième trimestre consécutif de croissance de la Santé Grand Public (+9,1%), portée par les catégories Toux & Rhume, Allergie et Santé Digestive

T2 2022 : Hausse du BNPA des activités(1) de 16,7% à TCC, portée par l’augmentation des ventes et l’amélioration des marges

La marge opérationnelle des activités a augmenté de 1,3 point à 27,2% soutenue par l’amélioration de la marge liée aux gains de productivité et la déconsolidation d’EUROAPI

€2,6 milliards d’euros d’économies atteints à la fin du deuxième trimestre et en grande partie réinvestis dans les moteurs de croissance et en R&D

Le BNPA des activités (1) est de 1,73€, en hausse de 25,4% à données publiées et de 16,7% à TCC

est de 1,73€, en hausse de 25,4% à données publiées et de 16,7% à TCC Le BNPA IFRS est de 0,94€ (-2,1%)

Avancées de la stratégie de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

Sanofi Global Health annonce la création d’un fond destiné à la mise en place de systèmes de santé dans les régions mal desservies et le lancement d’Impact ® , une nouvelle marque de 30 médicaments de Sanofi qui seront distribués sans profit aux populations à risque des 40 pays les plus pauvres de la planète

, une nouvelle marque de 30 médicaments de Sanofi qui seront distribués sans profit aux populations à risque des 40 pays les plus pauvres de la planète Sanofi poursuit son action pour faciliter l’accès aux médicaments avec le programme Valyou aux États-Unis qui consiste en une baisse du coût des traitements par insuline à la charge des patients non assurés

L’entreprise a revu à la hausse son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de scope 3, fixé désormais à -30% pour 2030, et a annoncé son investissement dans un site de production de vaccins à faible consommation énergétique

Transformation de la R&D et avancées réglementaires

Efanesoctocog alpha est le premier facteur VIII de remplacement auquel la FDA a accordé la désignation de « Traitement innovant » de l’hémophilie A

Approbation par la FDA de Dupixent ® comme premier médicament pour l’œsophagite à éosinophiles de l’adulte et de l’enfant à partir de 12 ans et comme premier médicament biologique pour la dermatite atopique modérée à sévère de l’enfant de 6 mois à 5 ans

comme premier médicament pour l’œsophagite à éosinophiles de l’adulte et de l’enfant à partir de 12 ans et comme premier médicament biologique pour la dermatite atopique modérée à sévère de l’enfant de 6 mois à 5 ans Examen prioritaire accordé par la FDA à Dupixent ® dans le traitement du prurigo nodulaire de l’adulte

dans le traitement du prurigo nodulaire de l’adulte Homologation par la Commission européenne de Nexviadyme ® et Xenpozyme TM

et Xenpozyme Le vaccin de rappel COVID-19 de nouvelle génération a démontré de solides résultats contre les variants préoccupants, dont Omicron

Révision à la hausse des perspectives de BNPA des activités 2022(1)

Sanofi anticipe désormais un BNPA des activités(1) 2022 en croissance d’environ 15%(2) à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L’effet des changes sur le BNPA des activités 2022 est estimé à environ +7,5% à +8,5% en appliquant les taux de change moyens de juillet 2022.

Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, déclare :

“Au deuxième trimestre, notre performance est à nouveau le fruit du dynamisme de nos moteurs de croissance combiné à des résultats financiers exceptionnels qui nous permettent de relever nos perspectives de BNPA pour l’année. Notre croissance a été particulièrement forte en Médecine de Spécialités, essentiellement grâce à Dupixent. Nous poursuivons notre effort en R&D avec d’importants succès comme l’homologation de la quatrième indication de Dupixent, pour l’œsophagite à éosinophiles. Nous avons également présenté à l’ISTH le potentiel de transformation offert par l’efanesoctocog alfa, le premier facteur VIII de remplacement expérimental pour l’hémophilie A à avoir reçu de la FDA l’appellation de « traitement innovant ». Nous faisons aussi d’importants progrès dans l'avancement de notre stratégie d'impact sociétal entièrement intégrée, notamment dans le domaine de l'accès abordable aux médicaments avec le lancement d'Impact®, marque à but non lucratif pour 30 médicaments de Sanofi destinée aux pays à faible revenu. Alors que nous sommes en avance dans la mise en œuvre de notre stratégie Play to Win, nous abordons le deuxième semestre avec confiance et réaffirmons donc notre objectif de marge opérationnelle des activités de 30% en 2022 ”.

T2 2022 Variation Variation à TCC S1 2022 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires net IFRS publié 10 116 m€ +15,7% +8,1% 19 790 m€ +14,2% +8,4% Résultat net IFRS publié 1 175 m€ -1,9% — 3 184 m€ +15,2% — BNPA IFRS publié 0,94 € -2,1% — 2,55 € +15,4% — Cash flow libre(3) 1 535 m€ +7,5% — 3 242 m€ -3,3% — Résultat opérationnel des activités 2 753 m€ +21,5% +13,2% 5 818 m€ +18,7% +12,7% Résultat net des activités(1) 2 170 m€ +25,4% +16,6% 4 594 m€ +22,6% +16,3% BNPA des activités(1) 1,73 € +25,4% +16,7% 3,68 € +22,7% +16,3%

Sauf indication contraire, l’évolution du CA est exprimée à taux de change constants (TCC) (voir la définition Annexe 9) (1) Le commentaire du compte de résultat net des activités, indicateur non-GAAP, permet de rendre compte de la performance économique de Sanofi (voir définition à l'Annexe 9). Le compte de résultats consolidés du T2 2022 figure en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS au résultat net des activités, en Annexe 4; (2) Le BNPA des activités de 2021 s’élève à €6,56; (3) Le Cash-flow libre est un indicateur non-GAAP (voir définition à l'Annexe 9).

Pièce jointe