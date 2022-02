Communiqué de presse : Sanofi dévoile sa nouvelle marque et son nouveau logo, et se fédère autour d'une vocation et d'une identité unique

Sanofi dévoile sa nouvelle marque et son nouveau logo, et se fédère autour d’une vocation et d’une identité unique

Paris, le 3 février 2022. Sanofi dévoile aujourd’hui une nouvelle identité visuelle audacieuse et fédératrice, emblématique de la modernisation et de la transformation que l’entreprise a amorcées en décembre 2019.

Au cours des 50 dernières années, Sanofi s’est diversifiée et hissée parmi les leaders mondiaux de la santé, riche d’un héritage de plusieurs découvertes scientifiques au service des patients. Dans son histoire, Sanofi a développé les premiers traitements contre de nombreuses maladies rares, ainsi que des médicaments contre le diabète et les maladies cardiovasculaires devenus aujourd’hui des traitements de référence. L’engagement de Sanofi en faveur de la santé publique permet de protéger des millions de personnes contre la grippe chaque année depuis plusieurs décennies et a contribué à la quasi-éradication de la polio, tandis que sa vision de la science lui a permis de signer des innovations de rupture pour le traitement des maladies inflammatoires.

Fruit du rapprochement de multiples entreprises, Sanofi est aujourd’hui un mélange de plusieurs cultures, identités et marques. Sa nouvelle identité visuelle puise aux racines de cet héritage et, pour la première fois, rassemble les diverses entités qui ont écrit son histoire sous une seule et même marque. Cette étape de l’évolution de l’entreprise est le symbole de sa stratégie ambitieuse pour l’avenir.

Paul Hudson

Directeur Général de Sanofi

« À l’aube du cinquantenaire de notre entreprise, nous nous sommes engagés dans la transformation et la modernisation les plus importantes de notre histoire », a déclaré Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi. « En 2019, nous avons lancé notre stratégie Play to Win, dont le but est de mettre nos capacités d’innovation au service de la production de traitements et de vaccins qui sont soit les premiers, soit les meilleurs de leur catégorie. Notre nouvelle identité s’inscrit dans le prolongement naturel de cette stratégie et constitue une étape importante qui symbolise les efforts communs que l’entreprise engagera pour réaliser son ambition de transformer la pratique de la médecine. »

Une seule entreprise, une seule identité

Les entités actuelles Sanofi Pasteur et Sanofi Genzyme, spécialisées respectivement dans les vaccins et la médecine de spécialités, de même que toutes les autres marques acquises par l’entreprise, seront réunies sous une même dénomination et une identité unique – Sanofi. Ces différentes marques ont symbolisé depuis des années l’impact que l’innovation peut avoir sur la vie des patients. Penser, agir et s’exprimer à l’unisson, autour d’une même ambition et sous une seule et même identité, permettra à Sanofi d’avoir plus d’impact et d’exploiter plus stratégiquement les ressources dont dispose l’entreprise pour innover et changer la donne

Un logo emblématique du cheminement de la découverte scientifique

Le nouveau logo incarne la vocation et l’ambition renouvelées de Sanofi et s’inspire des codes, à la fois simples et en mouvement, de l’industrie des nouvelles technologies. Les deux points violets symbolisent le cheminement scientifique entre un point de départ – la curiosité, la volonté de remettre en question le statu quo et d’explorer le champ des possibles – et une ligne d’arrivée – le moment où des solutions innovantes sont développées pour transformer la vie des patients.

Josep Catllà

Directeur Corporate Affairs de Sanofi

« Avec cette nouvelle identité, nous avons cherché à donner à nos équipes et partenaires, ainsi qu’aux patients et professionnels de santé, une idée claire et puissante de ce que nous sommes et de ce que nous voulons accomplir », a précisé Josep Catllà, Directeur Corporate Affairs de Sanofi. « L’attitude de Sanofi est humble et sincère — et quelque peu décalée également. Nous pensons que notre nouvelle identité et notre nouveau logo se forgeront une empreinte unique dans le secteur de la santé – une empreinte qui illustre à la perfection la nouvelle vocation que nous nous sommes donnée : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. »

Pour plus d'informations sur notre vocation et notre identité, vous pouvez visiter notre page dédiée.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et le NASDAQ : SNY

