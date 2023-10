Sanofi etTeva annoncent une collaboration exclusive pour letraitement des maladies inflammatoires de l’intestin

TEV’574, un nouvel anticorps anti-TL1A, est développé pour le traitement de la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.

Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie de Sanofi en immunologie qui consiste à étudier des mécanismes d’action innovants pour le traitement de maladies inflammatoires chroniques.

Cette collaboration s’appuie sur le savoir-faire des deux entreprises en matière de R&D et de commercialisation.





Paris (France) etParsippany (New Jersey) – Le4octobre 2023. Sanofi (EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY) et Teva Pharmaceuticals, filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA), annoncent aujourd’hui avoir conclu une collaboration en vue du co-développement et de la co-commercialisation du TEV’574, un actif qui fait actuellement l’objet d’essais cliniques de phase IIb pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, deux maladies inflammatoires de l’intestin.

Paul Hudson

Directeur Général, Sanofi

« Les anti-TL1A représentent une classe pharmacothérapeutique prometteuse et nous pensons que le TEV’574pourrait devenir la meilleure option desa catégorie pour le traitement des maladies gastro-intestinales graves. Cette collaboration renforce notre engagement à faire avancer la recherche d’options thérapeutiques innovantes pour des maladies inflammatoirescontre lesquelles les traitements font encore cruellement défautet conforte notre objectifd’être un leader en immunologie. »

Richard Francis

Président et Directeur Général, Teva

« Un nouveau chapitre s’ouvre pour Teva et notre solide portefeuille innovant est appelé à jouer un rôle capital dans notre stratégie de croissance. Cette collaboration valide l’excellence des recherches que nous menons et le potentiel de l’anti-TL1A issu de nos propres laboratoires. Ce partenariat est un honneur pour nous et il permettra de combiner les capacités reconnues de Sanofi, son leadership et son savoir-faire dans la sphère de l’immunologie et de la gastro-entérologie avec notre propre expertiseen vue d’optimiser le développement de cet actif et sa commercialisation à l’échelle mondiale. »

Selon les modalités de ce nouvel accord de collaboration, Teva recevra un paiement initial de 469 millions d’euros (500 millions de dollars) et jusqu’à 940 millions d’euros (un milliard de dollars) de paiements d’étape, en fonction de la réalisation des objectifs de développement et de commercialisation. Les deux entreprises partageront les dépenses mondiales de développement, de même que les pertes et profits nets sur les principaux marchés. Sur les autres marchés, des accords de redevances seront mis en place. Sanofi dirigera les activités de développement applicables au programme de phase III. Teva sera responsable de la commercialisation du produit en Europe, en Israël et dans certains autres pays. Sanofi dirigera les activités de commercialisation aux États-Unis, au Japon, dans d’autres pays d’Asie et dans le reste du monde. La transaction proposée prendra effet lorsque les conditions de clôture habituelles auront été satisfaites. Les premiers résultats du programme devraient être disponibles en 2024.

Les maladies inflammatoires de l’intestin (ou MII) regroupent la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et se caractérisent par une inflammation chronique de la paroi d’une partie du tube digestif. Cette inflammation prolongée est responsable de lésions tissulaires dans l’intestin et de symptômes comme des diarrhées persistantes, des saignements rectaux, des douleurs abdominales, de la fatigue et une perte de poids. Selon les estimations, environ 10 millions de personnes dans le monde souffrent d’une MII.

Conférence InvestisseursTeva

Teva tiendra aujourd’hui (mercredi 4 octobre) une conférence investisseurs et un webinaire en direct à 8 h 00 ET pour discuter de cette collaboration. Pour y participer, s’inscrire ici afin d’obtenir un numéro de téléphone local ou gratuit, ainsi qu’un identifiant personnel. Le webinaire sera accessible sur le site Web de Teva à l’adresse : https://ir.tevapharm.com/Events-and-Presentations.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l’impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

À propos deTeva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) développe et produit depuis plus d’un siècle des médicaments visant à améliorer la qualité de vie des patients. La société est un leader mondial dans le domaine des médicaments génériques et de spécialité avec un portefeuille de plus de 3 500 produits dans presque tous les domaines thérapeutiques. Environ 200 millions de personnes prennent chaque jour un médicament fabriqué par Teva grâce à l’une des chaînes d’approvisionnement les plus vastes et complètes de l’industrie pharmaceutique. Outre sa présence dans le domaine des médicaments génériques, Teva mène d’importantes études et activités innovantes qui soutiennent son portefeuille en pleine croissance de produits de spécialité et biopharmaceutiques. Plus d’informations sur www.tevapharm.com.

Sanofi Media Relations

Sally Bain | + 1 617 834 6026 | sally.bain@sanofi.com

Sandrine Guendoul | + 33 6 25 09 14 25 | sandrine.guendoul@sanofi.com

Victor Rouault | + 33 6 70 93 71 40 | victor.rouault@sanofi.com

Sanofi Investor Relations

Eva Schaefer-Jansen | + 33 7 86 80 56 39 | eva.schaefer-jansen@sanofi.com

Arnaud Delépine | + 33 6 73 69 36 93 | arnaud.delepine@sanofi.com

Corentine Driancourt | + 33 6 40 56 92 21 | corentine.driancourt@sanofi.com

Felix Lauscher | + 1 908 612 7239 | felix.lauscher@sanofi.com

Tarik Elgoutni| + 1 617 710 3587 | tarik.elgoutni@sanofi.com

Nathalie Pham | + 33 7 85 93 30 17 | nathalie.pham@sanofi.com

Teva Investor Relations

Ran Meir | (267) 468-4475

Yael Ashman | +972 (3) 914 8262

Sanjeev Sharma | (973) 524-1908

Teva Corporate Affairs

Kelley Dougherty | (973) 658-0237

Eden Klein | +972 (3) 906 2645

Déclarations prospectives – Sanofi

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, le fait que les produits candidats s’ils sont approuvés pourraient ne pas rencontrer un succès commercial, l’approbation future et le succès commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques et de marché, des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, l’impact que des pandémies ou d’autres crises mondiales pourraient avoir sur Sanofi, ses clients, fournisseurs et partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses employés et sur l’économie mondiale. Ces risques et incertitudes incluent aussi ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du Document d’enregistrement universel 2022 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2022 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Déclarations prospectives – Teva

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui sont fondées sur les convictions et les attentes actuelles de la direction et sont soumises à des risques et incertitudes substantiels, connus et inconnus, qui pourraient entraîner une différence significative entre nos résultats, performances ou réalisations futurs et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels que " devrait ", " s'attendre à ", " anticiper ", " estimer ", " cibler ", " peut ", " projeter ", " orientation ", " avoir l'intention de ", " planifier ", " croire " et d'autres mots et termes de sens et d'expression similaires en rapport avec toute discussion sur les performances opérationnelles ou financières futures. Les facteurs importants qui pourraient causer ou contribuer à de telles différences comprennent : les risques liés à notre collaboration exclusive avec Sanofi, y compris les incertitudes entourant la date d'entrée en vigueur de la collaboration et notre capacité à satisfaire aux conditions de clôture s'y rattachant ; les risques liés au calendrier et à notre capacité à atteindre les résultats attendus pour TEV-48574 (anti-TL1A), y compris notre capacité à commercialiser TEV-48574 (anti-TL1A) ; la mesure dans laquelle nous réaliserons les avantages financiers et autres prévus de la collaboration avec Sanofi ; notre capacité à satisfaire aux conditions pour recevoir des paiements d'étape en espèces en vertu de l'entente de collaboration avec Sanofi ; le risque que nous encourions des coûts importants dans le cadre du développement de TEV-48574 (anti-TL1A), qui pourraient dépasser tout revenu généré par TEV-48574 (anti-TL1A) ; les risques que les approbations réglementaires et autres exigences puissent retarder le développement et la commercialisation de TEV-48574 (anti-TL1A) ; notre capacité à rivaliser avec succès sur le marché, y compris notre capacité à développer et à commercialiser des produits biopharmaceutiques, la concurrence pour nos médicaments novateurs, y compris AUSTEDO®, AJOVY® et COPAXONE®, notre capacité à obtenir les résultats escomptés des investissements dans notre portefeuille de produits, notre capacité à développer et à commercialiser des produits pharmaceutiques supplémentaires, et l'efficacité de nos brevets et autres mesures visant à protéger nos droits de propriété intellectuelle ; notre capacité à lancer et à exécuter avec succès notre nouvelle stratégie "Pivot to Growth", y compris à développer notre portefeuille de médicaments innovants et biosimilaires et à commercialiser de manière rentable le portefeuille de médicaments innovants et biosimilaires, que ce soit de manière organique ou par le biais du développement commercial, et à soutenir et à cibler notre portefeuille de médicaments génériques ; notre endettement substantiel, qui peut limiter notre capacité à contracter des dettes supplémentaires, à effectuer des transactions supplémentaires ou à réaliser de nouveaux investissements, peut entraîner une nouvelle dégradation de nos notations de crédit ; et notre incapacité à lever des dettes ou à emprunter des fonds pour des montants ou à des conditions qui nous sont favorables ; notre activité et nos opérations en général, y compris l'impact de la conjoncture économique mondiale et d'autres développements macroéconomiques et les réponses gouvernementales et sociétales qui en découlent, ainsi que les coûts et les retards résultant de la réglementation pharmaceutique étendue à laquelle nous sommes soumis ; les questions de conformité, de réglementation et de contentieux, y compris l'incapacité à se conformer à des environnements juridiques et réglementaires complexes ; d'autres risques financiers et économiques ; et d'autres facteurs discutés dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le deuxième trimestre 2023 et dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, y compris dans la section intitulée " Facteurs de risque ". Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites, et nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives ou autres informations contenues dans le présent document, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment à ces déclarations prévisionnelles.





Pièce jointe