Communiqué de presse: Sanofi va acquérir Provention Bio, Inc. – une opération qui enrichit son portefeuille et lui adjoint TZIELD, premier traitement modifiant l'évolution du diabète de type 1 et retardant la phase clinique de cette maladie

Sanofi va acquérir Provention Bio, Inc. – une opération qui enrichit son portefeuille et lui adjoint TZIELD, premier traitement modifiant l’évolution du diabète de type 1 et retardant la phase clinique de cette maladie

Paris et Red Bank (New Jersey), le 13 mars 2023. Sanofi et Provention Bio, Inc., une entreprise biopharmaceutique cotée en bourse basée aux États-Unis, spécialisée dans le développement de médicaments susceptibles de prévenir et d’intercepter les maladies à médiation immunitaire, dont le diabète de type 1, ont conclu un accord en vertu duquel Sanofi se portera acquéreur des actions en circulation de Provention Bio, Inc., à raison 25,00 dollars américains par action, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée approximativement à 2,9 milliard de dollars américains.

Cette opération permettra à Sanofi d’acquérir en pleine propriété un traitement innovant contre le diabète de type 1, premier de sa classe pharmacothérapeutique, qui viendra enrichir son portefeuille de médicaments en Médecine Générale et conforter son orientation stratégique au profit de produits présentant un profil bien différencié. Approuvé aux États-Unis l’an dernier, TZIELD (teplizumab-mzwv) est le premier et le seul médicament indiqué pour retarder l’apparition du diabète de type 1 clinique (ou de stade 3) chez l’adulte et l’enfant à partir de huit ans présentant un diabète de type 1 de stade 2.

Cette acquisition cadre avec les orientations stratégiques de Sanofi qui prévoient de fonder la croissance de l’entreprise sur les maladies immunitaires et les médicaments qui modifient leur évolution dans des domaines où les besoins thérapeutiques sont importants, ainsi que sur son expertise dans le diabète. Sanofi continuera d’utiliser ses capacités dans le diabète pour optimiser le potentiel transformateur de TZIELD, à l’échelle internationale et aux États-Unis, dans le but de retarder l’apparition du diabète de type 1 clinique chez environ 65 000 personnes chez lesquelles un diabète est diagnostiqué chaque année1. L’acquisition fait suite à un accord de co-promotion conclu avec Provention Bio qui permet déjà de proposer TZIELD aux patients ayant besoin de cette immunothérapie.

Olivier Charmeil

Vice-Président Exécutif, Médecine Générale, Sanofi

« L’acquisition de Provention Bio cadre parfaitement avec la mission de Sanofi visant à proposer des médicaments qui sont soit les premiers soit les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique, et à poursuivre les miracles de la science pour le bénéfice des patients. Combiné au savoir-faire de Sanofi, le pouvoir d’innovation et de transformation de Provention Bio nous donnera les moyens de transformer la vie des personnes à risque de diabète de type 1 clinique. Toute indication ou approbation supplémentaire et tout nouvel actif ajouté à notre portefeuille contribuent à stimuler notre enthousiasme. Compte tenu du partenariat que nous avons déjà noué avec Provention Bio et du travail complémentaire que nous avons mené dans la sphère du diabète et de l’immunologie, toutes les conditions sont réunies pour que cette opération et l’intégration de Provention Bio se déroulent dans les meilleures conditions possibles. »

TZIELD : premier et seul médicament indiqué pour retarder l’apparition du diabète de type de stade 3

TZIELD est un anticorps anti-CD3 indiqué pour retarder l’apparition d’un diabète de type 1 clinique (ou de stade 3) chez l’adulte et l’enfant à partir de huit ans présentant un diabète de type 1 de stade 2. Le stade 3 du diabète de type 1 fait peser des risques importants sur la santé, en particulier celui d’acidocétose diabétique, qui peut engager le pronostic vital. Les patients dont le diabète de type 1 évolue vers le stade clinique de la maladie finissent par nécessiter des injections d’insuline toute leur vie.

TZIELD fait également l’objet d’un programme de développement clinique avancé pour le traitement des enfants et adolescents chez lesquels un diabète de type 1 clinique (stade 3, insulinodépendant) vient d’être diagnostiqué. Un essai de phase III, PROTECT, est en cours et ses premiers résultats sont attendus au deuxième semestre de 2023. Des études sont également en cours sur le schéma et la durée d’administration de TZIELD, ainsi que sur ses formes galéniques et de nouvelles indications thérapeutiques.

Ashleigh Palmer

Directeur Général et co-fondateur, Provention Bio, Inc.

« Sanofi et Provention Bio partagent la même ambition : développer de nouveaux médicaments pour les patients souffrant de maladies auto-immunes. Dans le cadre de leur accord de co-promotion, nos deux entreprises ont réalisé des progrès importants en termes de sensibilisation des professionnels de santé et d’amélioration de l’accès à TZIELD pour les patients lors du lancement initial de ce produit sur le marché américain. L’expertise de Sanofi et son engagement dans la sphère de l’immunologie en font l’acquéreur idéal et cette transaction donnera à un plus grand nombre de patients la possibilité d’avoir accès rapidement à notre médicament innovant. »

Provention Bio possède également dans son portefeuille de développement précoce un certain nombre d’actifs pour le traitement de maladie auto-immunes.

Modalités de la transaction

En vertu de l'accord de fusion, Sanofi lancera une offre publique d'achat visant l'acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation de Provention Bio, Inc. au prix de 25,00 dollars américains par action en numéraire, ce qui représente une transaction valorisée approximativement à 2,9 milliard de dollars américains.

La clôture de l'offre publique d'achat est assujettie à diverses conditions, dont l'apport d'un certain nombre d’actions ordinaires de Provention Bio, Inc. qui, combinées aux actions déjà détenues par Sanofi ou ses filiales, représentent au moins la majorité des actions ordinaires en circulation de Provention Bio, Inc., à l'expiration de la période d'attente prévue par la loi antitrust américaine Hart Scott Rodino de 1976 et à d'autres conditions usuelles.

À la suite de la clôture de l'offre, une filiale intégralement détenue par Sanofi fusionnera avec Provention Bio, Inc. et toutes les actions qui n'auront pas été apportées à l'offre publique d'achat seront converties en un droit à recevoir 25,00 dollars américains au comptant par action. Sanofi prévoit de financer cette opération en puisant dans sa trésorerie. Sous réserve de satisfaction ou de dispense des conditions de clôture usuelles, l'opération devrait être finalisée au deuxième trimestre de 2023.

PJT Partners agit en tant que conseiller financier exclusif de Sanofi et Weil, Gotshal & Manges LLP est son conseiller juridique. BofA Securities, Inc. et Centerview Partners LLC agissent en tant que conseillers financiers de Provention Bio, Inc. et Ropes & Gray LLP est son conseiller juridique.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

À propos de Provention Bio, Inc.

Provention Bio, Inc., Inc. est une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de médicaments expérimentaux qui pourraient prévenir et intercepter des maladies auto-immunes invalidantes et potentiellement mortelles. Son portefeuille comprend des candidats au stade clinique ayant donné la preuve de leur mécanisme d’action et (ou) de leur concept dans le cadre d’études précliniques ou cliniques sur diverses maladies auto-immunes, dont le diabète de type 1, la maladie cœliaque (ou intolérance au gluten) et le lupus. Pour plus d’informations, voir www.ProventionBio.com ou suivre son fil d’actualité sur Twitter : @ProventionBio.

Provention Bio, Inc. est côtée sur Nasdaq: PRVB

À propos du diabète de type 1

Le diabète de type 1 est une maladie causée par la destruction auto-immune des cellules bêta pancréatiques responsables de la production d’insuline. Du fait de cette destruction auto-immune, l’organisme produit très peu ou pas du tout d’insuline ce qui, faute d’insuline de substitution, peut provoquer le décès.

Vivre avec le diabète de type 1 est complexe. En plus des injections quotidiennes d’insuline ou perfusions au moyen d’une pompe à insuline, les personnes atteintes de cette maladie doivent s’astreindre à un suivi rigoureux comprenant des dosages réguliers de la glycémie, un régime alimentaire et un programme d’activité physique.

1 Sur la base d’une analyse réalisée par Sanofi fondée sur le rapport statistique 2020 des CDC relative à l’incidence du diabète aux États-Unis (2020 CDC National Diabetes Statistics Report); https://www.cdc.gov/diabetes/pdfs/data/statistics/national-diabetes-statistics-report.pdf





