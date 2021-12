Covid : Sanofi et GSK poursuivront l'essai de phase 3 sur leur vaccin jusqu'au T1 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi et son partenaire, le laboratoire britannique GlaxoSmithKline (GSK), ont annoncé mercredi des données préliminaires positives sur leur candidat-vaccin de rappel contre le Covid-19 et prévenu que l'essai de phase 3 l'évaluant se poursuivrait jusqu'au premier trimestre de 2022.

Sanofi et GSK ont indiqué qu'une dose unique de rappel de leur candidat-vaccin recombinant adjuvanté contre le Covid-19 avait permis d'obtenir des réponses immunitaires fortes. "Les données positives du vaccin de rappel montrent une augmentation des anticorps neutralisants, dans toutes les tranches d'âge et avec un bon profil de sécurité et de tolérance", ont indiqué les deux partenaires dans un communiqué.

Mais l'essai de phase 3 doit se proursuivre, recommande un comité de suivi indépendant, afin d'augmenter le nombre d'événements nécessaires à l'analyse des données. Les résultats de cet essai clinique sont attendus au premier trimestre de l'année prochaine.

"Les entreprises entendent soumettre les données de leur vaccin de rappel aux autorités réglementaires dès l'obtention des résultats de phase 3", ont informé Sanofi et GSK.

Dans le cadre du partenariat qui réunit les deux entreprises, Sanofi fournit son antigène recombinant et GSK son adjuvant à usage pandémique, deux plateformes de production de vaccins établies ayant donné leurs preuves pour le développement d'un vaccin contre la grippe.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2021 01:52 ET (06:52 GMT)