La FDA autorise un traitement de Sanofi, le Nexviazyme, contre la maladie de Pompe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Food and Drug Adminstration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, a autorisé vendredi la mise sur le marché du Nexviazyme, un traitement développé par Genzyme et sa maison-mère Sanofi contre la maladie de Pompe.

L'autorisation porte sur l'administration du médicament par intraveineuse afin de traiter les patients âgés de un an et plus atteints de la maladie de Pompe à déclenchement tardif, a précisé la FDA dans un communiqué.

La maladie de Pompe est une maladie génétique rare causée par une déficience enzymatique qui entraîne l'accumulation d'un sucre complexe, appelé glycogène, dans les muscles squelettiques et cardiaques.

Le traitement de Sanofi a démontré une efficacité similaire dans l'amélioration de la fonction pulmonaire à d'autres traitements de ce type déjà approuvés, a indiqué la FDA.

Le mois dernier, Sanofi avait annoncé que le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments avait reconnu l'efficacité de son produit mais ne le considérait pas comme une "nouvelle substance active". Le groupe avait précisé qu'il demanderait un rééxamen de cet avis.

August 06, 2021 11:24 ET (15:24 GMT)