La valeur du jour à Paris - Sanofi: accord de licence avec Novavax pour la production de vaccins

Sanofi (+0,67% à 93,80 euros) a annoncé la conclusion d'un accord de licence co-exclusif avec l'américain Novavax pour la co-commercialisation d’un vaccin Covid-19 et le développement de vaccins combinés grippe - Covid19. L’accord, qui combinera la puissance commerciale des deux groupes, permettra aux patients de bénéficier à partir de 2025 d’un meilleur accès à un vaccin adjuvanté à base de protéines, non-ARNm, contre la Covid-19.



Selon les termes du contrat de licence, Novavax recevra un paiement initial de 500 millions de dollars et jusqu'à 700 millions de dollars en fonction de la réalisation de diverses étapes, pour un total de 1,2 milliards de dollars. Novavax recevra des redevances graduelles à deux chiffres sur les ventes de vaccins contre la Covid-19 et de vaccins combinés grippe/Covid-19 réalisées par Sanofi.

Sanofi sera l'unique responsable du développement et de la commercialisation de tout nouveau vaccin combiné grippe-Covid-19 élaboré avec un vaccin antigrippe de Sanofi. Cependant, en dehors de cette collaboration, chaque partie pourra développer et commercialiser, à ses frais, ses propres vaccins contre la grippe et la Covid-19, de même que ses propres produits adjuvantés.

Sanofi prendra par ailleurs une participation minoritaire (inférieure à 5 %) au capital de Novavax.

L'accord "constitue une nouvelle validation de la plateforme technologique de Novavax et offre une opportunité significative de stimuler la création de valeur" estime la société américaine. Il "renforce le bilan et les flux de trésorerie de Novavax, lui permettant de se concentrer davantage sur la recherche et le développement et l'expansion de son pipeline".