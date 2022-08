La valeur du jour à Paris - Sanofi stoppe le développement de l'anticancéreux amcenestrant

Le titre Sanofi est en recul de 4,61% à 82,53 euros à la Bourse de Paris, soit la plus forte baisse de l'indice CAC 40. Le groupe pharmaceutique a annoncé qu'il mettait un terme au programme mondial de développement clinique de l'amcenestrant, un traitement par voie orale destiné au traitement de patientes présentant un cancer du sein au stade avancé ou métastatique. Dans une note publiée il y a quelques semaines, Jefferies estimait que l'amcenestrant pourrait représenter jusqu'à 2 milliards de dollars de revenus par an pour Sanofi après un lancement en 2025.



Bank of America évoquait pour sa part un chiffre d'affaires annuel de 2 à 3 milliards de dollars.



"Un comité indépendant de suivi des données a constaté que, comparativement au groupe témoin, l'amcenestrant en association avec du palbociclib n'avait pas atteint le seuil pré-spécifié justifiant la poursuite du traitement et a donc recommandé l'arrêt de l'essai", a expliqué le groupe pharmaceutique.



Il s'agissait d'un essai de phase III, randomisé, en double aveugle, évaluant l'efficacité et la sécurité de l'amcenestrant en association avec du palbociclib, un inhibiteur CDK4/6, dans le traitement de première ligne de patientes présentant un cancer du sein ER+/HER2- au stade avancé.



L'entreprise va continuer d'évaluer les données de l'essai et prévoit de communiquer prochainement ses résultats à la communauté scientifique. Toutes les autres études consacrées à l'amcenestrant, en particulier dans le traitement du cancer du sein au stade précoce (AMEERA-6), seront arrêtées.



Sanofi connait un nouveau revers. Dans un autre domaine thérapeutique, le groupe avait par ailleurs annoncé le 9 août la suspension du recrutement pour les essais cliniques du tolébrutinib, un traitement expérimental de sclérose en plaques (SEP).