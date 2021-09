La valeur du jour à Paris Sanofi : un renoncement porteur d'espoir

Sanofi gagne 0,6% à 82,59 euros dans un marché nettement baissier. Les investisseurs préfèrent voir le verre à moitié plein. Certes, le laboratoire pharmaceutique abandonne le développement de son vaccin à ARN messager contre le Covid, mais pour une bonne raison : le temps. Les résultats intermédiaires de la phase 1-2 de l’essai de son vaccin sont en effet très positifs. Sauf qu'il serait prêt trop tard.12 milliards de doses de de vaccins contre le Covid auront été produites au total d’ici à la fin de l’année. Aussi, le groupe préfère se concentrer sur son vaccin de facture classique.



Fondé sur sur une protéine recombinante et développé avec le britannique GSK, ce vaccin est actuellement en phase 3, la dernière étape avant une commercialisation. Les résultats sont attendus d'ici la fin de l'année.



Sanofi et son partenaire américain Transgene, racheté début d'août pour 2,7 milliards d'euros, ont donc gagné leur pari, rejoignant ainsi Pfizer, BioNTech et Moderna dans la courte liste des laboratoires maitrisant la technologie révolutionnaire de l'ARN messager.



Les données initiales de l'étude de Sanofi ont montré une séroconversion avec présence d'anticorps neutralisants chez 91 % à 100 % des participants à l'étude, deux semaines après la deuxième injection, pour les trois doses testées. Aucun signal de sécurité n'a été observé et le profil de tolérance est comparable à celui d'autres vaccins Covid-19 à ARN, comme ceux de Pfizer ou Moderna.



Si Sanofi estime donc que le monde n'a plus besoin d'un nouveau vaccin à ARN contre le Covid, le groupe veut développer cette technologie contre d'autres virus. Le français vise l'initiation, en 2022, des études cliniques sur un vaccin quadrivalent quatre souches du virus) contre la grippe et a lancé un essai clinique de phase 1 en juin 2021 pour évaluer un vaccin monovalent contre la grippe saisonnière.