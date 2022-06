Le vaccin de Sanofi et GSK avec l'antigène Bêta démontre son efficacité contre Omicron

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique français Sanofi et son partenaire britannique GlaxoSmithKline (GSK) ont annoncé vendredi que leur candidat-vaccin contre le Covid-19 contenant l'antigène Bêta avait démontré son efficacité et un profil de sécurité favorable, notamment contre le variant Omicron du coronavirus.

Une primovaccination avec ce candidat-vaccin contenant l'antigène Bêta est efficace à 64,7% contre les infections symptomatiques chez l'adulte et à 75,1% chez les participants précédemment infectés par le coronavirus, selon les premières conclusions de l'essai en cours. S'agissant du variant Omicron, l'analyse de séquençage réalisée à ce jour montre une efficacité de 72% chez l'ensemble des adultes et de 93,2% chez les personnes qui ont déjà été infectées.

"Le vaccin de Sanofi et GSK est le premier candidat à démontrer son efficacité, dans le cadre d'un essai contrôlé par placebo et dans un contexte de circulation élevée du variant Omicron. Le vaccin a présenté un profil de sécurité et de tolérance favorable", ont indiqué les deux laboratoires pharmaceutiques dans un communiqué.

Ces données, qui seront soumises aux autorités sanitaires, confortent "le potentiel du vaccin de rappel de nouvelle génération de Sanofi et GSK contenant l'antigène Bêta de constituer une réponse pertinente aux besoins de santé publique", ont ajouté les partenaires.

Dans le cadre du partenariat qui réunit les deux entreprises, Sanofi fournit son antigène recombinant et GSK son adjuvant à usage pandémique.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2022 01:55 ET (05:55 GMT)