Les actions d'EUROAPI, spin-off de Sanofi, augmentent lors de leur entrée en bourse.

EUROAPI s'est échangé à environ 12,55 euros en début de séance, marquant une hausse par rapport à son prix de référence de 12 euros.

Les actionnaires de Sanofi recevront une action EUROAPI pour 23 actions détenues dans la société mère, et Sanofi prévoit de conserver une participation de 30% dans EUROAPI.

L'introduction en bourse d'EUROAPI intervient alors que la pandémie de coronavirus et l'attaque de la Russie contre l'Ukraine ont renforcé les inquiétudes de l'Union européenne quant à la dépendance de la région aux importations d'ingrédients pharmaceutiques critiques.

EUROAPI fabrique des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) pour les médicaments et s'appuie sur six sites de production en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France et en Hongrie.