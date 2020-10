Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Des résultats positifs supplémentaires ont été présentés dans le cadre de la partie A d'un essai pivot de phase III évaluant l'utilisation expérimentale de Dupixent (dupilumab) de Sanofi pour le traitement de l'œsophagite à éosinophiles chez des patients âgées de 12 ans et plus. Conformément à ce qui a déjà été annoncé, l'essai a atteint son principal critère composite d'évaluation, de même que l'ensemble de ses critères d'évaluation secondaires.De nouvelles données récentes montrant des améliorations supplémentaires de la sévérité et de l'étendue de la maladie à l'échelle microscopique, de même qu'une normalisation de l'expression des gènes associés à une inflammation de type 2, ont été présentées aux éditions virtuelles 2020 du Congrès de l'American College of Gastroenterology (ACG) et de la semaine de l'United European Gastroenterology (UEG).Sanofi rappelle qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun médicament approuvé par la FDA pour le traitement de l'œsophagite à éosinophiles, une maladie chronique et progressive de l'œsophage qui altère son fonctionnement.Au fil du temps, une hyper-inflammation de type 2 peut provoquer une fibrose et un rétrécissement de l'œsophage et causer des troubles de la déglutition. En l'absence de traitement, cette maladie peut affecter la capacité à s'alimenter et provoquer des impactions alimentaires (blocage des aliments dans l'œsophage) nécessitant une prise en charge médicale urgente.Les résultats annoncés précédemment ont montré que Dupixent améliore les indicateurs symptomatiques, structurels et histologiques de l'œsophagite à éosinophiles. L'utilisation de Dupixent pour le traitement de l'œsophagite à éosinophiles est expérimentale et aucun organisme réglementaire ne l'a encore pleinement évaluée.