SANOFI : l'entité regroupant les principes actifs pharmaceutiques s'appelle Euroapi

Sanofi choisit de dénommer Euroapi, sa future entité dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de principes actifs pharmaceutiques (API). Cette nouvelle entreprise sera le plus grand acteur du marché des API de l’Union européenne, avec un chiffre d’affaires estimé d’environ un milliard d’euros d’ici à 2022, assure le groupe français. Karl Rotthier rejoint Sanofi au poste de directeur général d’Euroapi et pilotera la mise en place de ce nouvel acteur européen de premier plan.



Karl Rotthier, 53 ans, possède une solide expérience du secteur des API. Il était jusqu'à récemment directeur général de Centrient Pharmaceuticals.



Une introduction en bourse sur Euronext Paris est envisagée en 2022, si les conditions du marché le permettent.



Annoncé par Sanofi en février 2020, ce projet consiste à regrouper, au sein d'une nouvelle entreprise autonome, les activités commerciales et de développement d'API de six des sites de fabrication de Sanofi : Brindisi (Italie), Francfort Chimie (Allemagne), Haverhill (Royaume-Uni), Saint-Aubin-Lès-Elbeuf (France), Újpest (Hongrie) et Vertolaye (France).



Euroapi possèdera d'importants atouts, en particulier un large portefeuille de produits de base et de produits de niche, des normes de qualité élevées, des prix compétitifs sur le marché des produits à forte valeur ajoutée, des capacités industrielles et technologies de pointe dans toute l'Europe et un réseau commercial présent dans plus de 80 pays.