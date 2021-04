SANOFI : acquiert une biotech américaine spécialisée dans l'ARN messager

Vendredi dernier, Sanofi a annoncé l'acquisition de la biotech américaine Tidal Therapeutics spécialisée dans le développement préclinique d'agents thérapeutiques qui font appel à une technologie ARN messager (ARNm) unique de reprogrammation in vivo des cellules immunitaires. L'acquisition représente un investissement initial par le laboratoire français de 160 millions de dollars, auquel viendront s'ajouter des paiements par étape pouvant atteindre 310 millions de dollars en fonction de la réalisation de différentes phases de développement.



Cette nouvelle plateforme technologique va accroître les capacités de recherche de Sanofi dans les domaines de l'immuno-oncologie et des maladies inflammatoires, et présente un fort potentiel d'application à d'autres maladies.



Actuellement, Tidal Therapeutics a des programmes précliniques en cours, y compris la reprogrammation in vivo des cellules T ou d'autres types de cellules immunitaires pour des indications cancéreuses.



" Cette technologie de nouvelle génération, prête à l'emploi, a le potentiel de rendre les traitements à base de cellules CAR-T accessibles à un plus grand nombre de patients ", a expliqué Frank Nestle, responsable Monde de la Recherche et chief scientific officer de Sanofi. " La plateforme sous-jacente de ciblage de l'ARNm peut créer des approches thérapeutiques de rupture en oncologie et en immunologie. "



Tidal Therapeutics utilise une technologie unique d'ARNm pour reprogrammer in vivo les cellules immunitaires. Cette technologie repose sur des nanoparticules exclusives qui véhiculent l'ARNm pour reprogrammer les cellules immunitaires dans l'organisme.



Cette technologie permet de délivrer les cargaisons d'ARNm de manière sélective à certains types de cellules de l'organisme et ses premières applications ciblent des types spécifiques de cellules immunitaires.