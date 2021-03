SANOFI : lance les essais de son deuxième vaccin contre le Covid-19

Sanofi et son partenaire américain Translate Bio ont annoncé aujourd’hui le lancement d’un essai clinique de phase 1/2 consacré au MRT5500, un candidat-vaccin à ARN messager contre le SARS-CoV-2, le virus mis en cause dans la Covid-19. Les deux entreprises s’attendent à obtenir les résultats intermédiaires de cet essai au troisième trimestre de 2021. Il s'agit du deuxième vaccin de Sanofi. Le premier, développé avec GSK, fonctionne sur la base d'une protéine recombinante. Malheureusement, son développement a pris plusieurs mois de retard par rapport au calendrier prévu.



Le groupe espère pouvoir le lancer à la fin 2021.



" Notre candidat-vaccin à ARNm est la concrétisation de notre expertise dans la sphère des maladies infectieuses combinée aux technologies innovantes de notre partenaire ", a précisé Thomas Triomphe, vice-président exécutif et responsable Monde de Sanofi Pasteur.



Des études précliniques sont en cours et se poursuivront durant les prochains mois pour chercher à déterminer si le MRT5500, ainsi que d'autres candidats-vaccins à ARNm, induisent la production d'anticorps neutralisants dirigés contre les nouveaux variants du SARS-CoV-2, dans le but potentiellement d'éclairer les projets de développement clinique en cours et à venir.



L'équipe de développement conjointe s'emploie à améliorer la stabilité de la température du candidat-vaccin à ARNm de sorte qu'il puisse être conservé à -20°C pour les essais cliniques de phase 3 et pour son lancement sur le marché. Des initiatives sont également en cours pour assurer la stabilité du produit afin qu'il puisse être conservé au réfrigérateur (à une température de 2-8°C).







LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.