SANOFI : vend 16 marques de santé grand public, dont le Mitosyl

Sanofi gagne 0,77% à 88,93 euros soutenu par l'intérêt des investisseurs pour les valeurs jugées défensives. Par ailleurs, le groupe français a signé un accord avec la société allemande de capital-investissement Stada en vue de la cession de 16 de ses produits de santé grand public commercialisés en Europe. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué mais avoisinerait 120 millions d'euros, selon des sources Reuters.



La division Santé Grand Public représentait au global 12% du chiffre d'affaires 2020. La transaction permet d'assurer que ces marques continueront d'être disponible pour le consommateur et ne devrait pas avoir d'impact sur les effectifs de la division Santé Grand Public du laboratoire.



Cette vente s'inscrit "dans le cadre des efforts que Sanofi ne cesse de déployer pour réduire la complexité de son portefeuille Santé Grand Public et intensifier sa dynamique de croissance".



Sanofi ne prévoit pas que ces cessions se répercutent sur ses effectifs européens.



Selon Stada, ces marques dont la pommade Mitosyl, les remèdes contre la toux Silomat et les compléments alimentaires Frubiase, renforceront son réseau de vente régional en Europe, après un accord similaire avec GlaxoSmithKline l'année dernière.



" Comme nous l'avions indiqué lors de notre Capital Markets Day de février, la simplification du portefeuille de produits Santé Grand Public est un aspect important de notre stratégie qui consiste à concentrer nos ressources et nos efforts là où nous pouvons apporter le plus de valeur, en particulier pour les consommateurs. Nous nous félicitons que ces produits continuent d'être mis à la disposition des consommateurs et nous allons poursuivre notre transformation pour devenir une activité autonome entièrement intégrée ", a précisé Julie Van Ongevalle, Vice-Président Exécutif et Responsable de Sanofi Santé Grand Public.