Sanofi : A suivre aujourd'hui

Sanofi et GSK ont annoncé qu’une dose unique de rappel de leur candidat-vaccin recombinant adjuvanté contre la Covid-19 a permis d’obtenir des réponses immunitaires fortes. Les résultats préliminaires de l’essai clinique VAT0002 qui évalue la sécurité et l’immunogénicité du vaccin en dose de rappel montrent une multiplication de l’ordre de 9 à 43 des anticorps neutralisants, quel que soit le vaccin reçu en primovaccination (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech), dans toutes les tranches d’âge étudiées.



Au cours de son dernier examen, le comité indépendant de surveillance et de suivi des données n'a pas identifié de signaux sur son profil de sécurité et a recommandé la poursuite de l'essai jusqu'au début de 2022 afin de collecter davantage de données.



Les autorités réglementaires exigent que les essais démontrent l'efficacité du produit évalué auprès de populations " naïves " – c'est-à-dire auprès de participants n'ayant jamais été infectés par le virus de la COVID-19 (séronégatifs).



La majorité des participants à l'essai de phase III ont été recrutés au troisième trimestre 2021, à un moment où le nombre de personnes infectées par le virus de la COVID-19 dans le monde a connu une augmentation significative du fait de la circulation du variant Delta. Afin de fournir les données nécessaires aux autorités réglementaires pour la demande d'approbation du vaccin en dose de rappel, l'essai va se poursuivre afin d'augmenter le nombre d'événements nécessaires à l'analyse des données. Les résultats sont attendus au premier trimestre 2022.