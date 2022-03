Sanofi : A suivre aujourd'hui

L'essai clinique de phase II évaluant l'amcenestrant, un dérégulateur sélectif expérimental optimisé des récepteurs des œstrogènes (SERD) par voie orale de Sanofi, n'a pas atteint son critère d'évaluation primaire, à savoir l'amélioration de la survie sans progression, selon une évaluation centralisée indépendante.



L'essai a évalué l'amcenestrant en monothérapie, comparativement à un traitement endocrinien choisi par le médecin, chez des patientes présentant un cancer du sein au stade avancé ou métastatique, positif pour les récepteurs des œstrogènes (ER+)/négatif pour le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2-), qui a progressé pendant ou après des traitements hormonaux. Aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié et le profil de sécurité de l'amcenestrant dans l'essai a été cohérent avec celui observé dans le cadre d'études antérieures.



Sanofi va poursuivre l'évaluation des données de l'essai et collaborer avec les investigateurs en vue de la publication de ses résultats complets. Le programme d'essais cliniques en cours relatif à l'amcenestrant se poursuit comme prévu.





LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.