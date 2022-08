Sanofi : A suivre aujourd'hui

Sanofi affiche la plus forte baisse de l’indice CAC 40 sur un mois, avec un repli de près de 19%. Le groupe pharmaceutique a accumulé les déboires, dont le dernier en date concerne l'amcenestrant, un traitement par voie orale destiné au traitement de patientes présentant un cancer du sein au stade avancé ou métastatique. La firme française a mis un terme au programme mondial de développement clinique de ce candidat médicament.



Dans une note publiée il y a quelques semaines, Jefferies estimait que l'amcenestrant pourrait représenter jusqu'à 2 milliards de dollars de revenus par an pour Sanofi après un lancement en 2025. Bank of America évoquait pour sa part un chiffre d'affaires annuel de 2 à 3 milliards de dollars.



Plus tôt au cours du mois d'août, l'action Sanofi avait été pénalisée par les craintes à propos d'un litige concernant le Zantac, médicament à base ranitidine contre les brûlures d'estomac. Contaminé par une impureté, il serait potentiellement cancérigène et il avait été rappelé aux Etats-Unis et au Canada en 2019. Des procès sont à venir outre-Atlantique, le premier étant prévu pour février 2023.



Enfin, le laboratoire pharmaceutique a aussi annoncé la suspension du recrutement pour les essais cliniques du tolébrutinib, un traitement expérimental de sclérose en plaques.