Sanofi : A suivre aujourd'hui

Les résultats positifs de l’essai clinique consacré à Dupixent (dupilumab) dans le traitement de la dermatite atopique des mains et des pieds, modérée à sévère, non contrôlée de l’adulte et de l’adolescent ont été présentées samedi. Cet essai, le premier cherchant à évaluer l’apport d’un médicament biologique auprès de cette population difficile à traiter, a atteint ses critères d’évaluation primaire et secondaires. Ces résultats ont été présentés lors d’une session d’actualité du Congrès 2023 de l’American Academy of Dermatology (AAD).



Dr Eric L. Simpson, Titulaire de la chaire Frances J. Storrs de dermatologie médicale à l'Oregon Health and Science University et investigateur principal de l'essai, a déclaré : " Bien que le profil d'efficacité et de sécurité de Dupixent dans le traitement de la dermatite atopique soit bien établi, ces résultats positifs sont les premiers à illustrer l'effet de ce médicament sur des parties du corps bien précises et aussi indispensables. "



À la semaine 16, les patients traités par Dupixent ont notamment présenté les résultats suivants. Il a été constaté une peau claire ou presque claire sur les mains et les pieds pour 40 % des patients, contre 17 % des patients traités par placebo (p<=0,01) – le critère d'évaluation primaire de l'étude.



Il a aussi été enregistré une diminution cliniquement significative des démangeaisons sur les mains et les pieds pour 52 % des patients, contre 14 % pour les patients traités par placebo (p<0,0001) – le principal critère d'évaluation secondaire.



Il a également été constaté des améliorations significatives des scores de douleur sur les mains et les pieds, de la qualité du sommeil et de la qualité de vie en lien avec l'eczéma.



L'utilisation potentielle de Dupixent pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée fait l'objet d'un programme de développement clinique et aucun organisme réglementaire n'a encore pleinement évalué ses profils de sécurité et d'efficacité dans cette indication.