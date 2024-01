SANOFI : Barclays remonte son objectif de cours

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et remonte son objectif de cours de 95 à 105 euros sur Sanofi, 'les chiffres ayant déjà été réinitialisés, fort d'une journée R&D solide' et de ce qu'il considère comme une 'dynamique positive continue pour Dupixent'.



Pour le trimestre, le broker se dit inférieur de 2% au consensus sur les ventes, et en ligne avec lui sur le BPA des activités, et pour 2024, il se déclare 'en ligne sur les deux indicateurs (mais au-dessus concernant les produits qui comptent)'.



