Sanofi : Bruxelles approuve le Dupixent pour traiter la dermatite atopique de l'enfant

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Sanofi a annoncé lundi que la Commission européenne avait approuvé le Dupixent (dupilumab) pour le traitement de la dermatite atopique sévère de l'enfant âgé de six à 11 ans candidat à un traitement systémique.

La dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui peut être invalidante.

Le Dupixent était déjà le seul médicament biologique approuvé pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère non contrôlée, chez l'enfant à partir de 12 ans dans l'Union européenne (UE) et à partir de six ans aux Etats-Unis.

Le Dupixent est également approuvé dans l'UE pour le traitement de certaines catégories de patients présentant des formes sévères d'asthme et de polypose nasosinusienne, deux autres maladies portant une signature inflammatoire de type 2. Au Canada, le Dupixent est utilisé comme traitement d'entretien d'appoint chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus atteints d'asthme sévère.

Le Dupixent est développé conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'un accord de collaboration mondiale.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2020 01:14 ET (06:14 GMT)