Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Sanofi déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 02 Janvier 2023 au 06 Janvier 2023 Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Code identifiant de l'instrument Volume total journalier (en Prix pondéré moyen Marché (MIC Nom de l'émetteur Jour de la transaction journalier d'acquisition l'émetteur financier nombre d'actions) Code) des actions* SANOFI 549300E9PC51EN656011 02/01/2023 FR0000120578 89035 91.65 XPAR SANOFI 549300E9PC51EN656011 02/01/2023 FR0000120578 82820 91.67 CEUX SANOFI 549300E9PC51EN656011 02/01/2023 FR0000120578 3145 91.59 TQEX SANOFI 549300E9PC51EN656011 03/01/2023 FR0000120578 102834 91.75 XPAR SANOFI 549300E9PC51EN656011 03/01/2023 FR0000120578 80000 91.75 CEUX SANOFI 549300E9PC51EN656011 04/01/2023 FR0000120578 150780 92.66 XPAR SANOFI 549300E9PC51EN656011 04/01/2023 FR0000120578 49220 92.74 CEUX SANOFI 549300E9PC51EN656011 05/01/2023 FR0000120578 335000 90.63 XPAR SANOFI 549300E9PC51EN656011 05/01/2023 FR0000120578 90000 90.64 CEUX SANOFI 549300E9PC51EN656011 06/01/2023 FR0000120578 82881 90.59 XPAR SANOFI 549300E9PC51EN656011 06/01/2023 FR0000120578 86074 90.60 CEUX * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 1 151 789 91.32 KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix Unitaire Devise Quantité Marché (MIC identifiant de la Raison du Rachat (CET) l'instrument financier Code) transaction 02/01/2023 09:06:16 FR0000120578 90.72 EUR 196 XPAR 2374779929045 02/01/2023 09:06:16 FR0000120578 90.72 EUR 182 XPAR 2374779930045 02/01/2023 09:06:16 FR0000120578 90.72 EUR 30 XPAR 2374779931045 02/01/2023 09:06:16 FR0000120578 90.72 EUR 138 XPAR 2374779932045 02/01/2023 09:07:12 FR0000120578 90.81 EUR 189 XPAR 2374780151045 02/01/2023 09:07:12 FR0000120578 90.81 EUR 70 XPAR 2374780152045 02/01/2023 09:07:12 FR0000120578 90.82 EUR 75 XPAR 2374780153045 02/01/2023 09:07:12 FR0000120578 90.82 EUR 40 XPAR 2374780154045 02/01/2023 09:07:12 FR0000120578 90.80 EUR 154 CEUX 2374780155045 02/01/2023 09:07:31 FR0000120578 90.75 EUR 155 CEUX 2374780228045 02/01/2023 09:08:21 FR0000120578 90.60 EUR 173 XPAR 2374780436045 02/01/2023 09:08:21 FR0000120578 90.60 EUR 149 CEUX 2374780437045 02/01/2023 09:08:56 FR0000120578 90.59 EUR 152 CEUX 2374780561045 02/01/2023 09:08:56 FR0000120578 90.58 EUR 186 XPAR 2374780562045 02/01/2023 09:10:17 FR0000120578 90.60 EUR 179 XPAR 2374780992045 02/01/2023 09:10:17 FR0000120578 90.59 EUR 69 CEUX 2374780993045 02/01/2023 09:10:17 FR0000120578 90.59 EUR 60 CEUX 2374780994045 02/01/2023 09:10:17 FR0000120578 90.59 EUR 135 CEUX 2374780995045 02/01/2023 09:10:17 FR0000120578 90.57 EUR 124 XPAR 2374780997045 02/01/2023 09:10:17 FR0000120578 90.57 EUR 45 XPAR 2374780998045 02/01/2023 09:10:32 FR0000120578 90.53 EUR 103 CEUX 2374781035045 02/01/2023 09:10:32 FR0000120578 90.53 EUR 34 CEUX 2374781036045 02/01/2023 09:11:38 FR0000120578 90.56 EUR 82 XPAR 2374781268045 02/01/2023 09:11:38 FR0000120578 90.56 EUR 89 XPAR 2374781269045 02/01/2023 09:11:38 FR0000120578 90.55 EUR 178 XPAR 2374781270045 02/01/2023 09:12:36 FR0000120578 90.63 EUR 235 CEUX 2374781429045 02/01/2023 09:12:36 FR0000120578 90.62 EUR 161 XPAR 2374781431045 02/01/2023 09:12:36 FR0000120578 90.63 EUR 170 CEUX 2374781430045 02/01/2023 09:12:36 FR0000120578 90.62 EUR 175 TQEX 2374781432045 02/01/2023 09:12:36 FR0000120578 90.61 EUR 186 XPAR 2374781433045 02/01/2023 09:13:09 FR0000120578 90.60 EUR 25 CEUX 2374781556045 02/01/2023 09:13:09 FR0000120578 90.60 EUR 122 CEUX 2374781557045 02/01/2023 09:13:09 FR0000120578 90.59 EUR 189 XPAR 2374781558045 02/01/2023 09:14:22 FR0000120578 90.67 EUR 106 CEUX 2374781718045 02/01/2023 09:14:22 FR0000120578 90.67 EUR 114 CEUX 2374781719045 02/01/2023 09:14:22 FR0000120578 90.66 EUR 147 CEUX 2374781720045 02/01/2023 09:14:22 FR0000120578 90.66 EUR 172 XPAR 2374781721045 02/01/2023 09:14:22 FR0000120578 90.65 EUR 60 XPAR 2374781722045 02/01/2023 09:14:22 FR0000120578 90.65 EUR 100 XPAR 2374781723045 02/01/2023 09:14:52 FR0000120578 90.65 EUR 170 XPAR 2374781797045 02/01/2023 09:14:52 FR0000120578 90.64 EUR 159 CEUX 2374781798045 02/01/2023 09:16:05 FR0000120578 90.66 EUR 180 XPAR 2374782144045 02/01/2023 09:16:05 FR0000120578 90.65 EUR 132 CEUX 2374782145045 02/01/2023 09:16:05 FR0000120578 90.65 EUR 149 CEUX 2374782146045 02/01/2023 09:16:25 FR0000120578 90.65 EUR 175 XPAR 2374782206045 02/01/2023 09:16:25 FR0000120578 90.65 EUR 75 XPAR 2374782207045 02/01/2023 09:16:25 FR0000120578 90.66 EUR 75 XPAR 2374782208045 02/01/2023 09:16:25 FR0000120578 90.66 EUR 8 XPAR 2374782209045 02/01/2023 09:16:44 FR0000120578 90.61 EUR 149 CEUX 2374782238045 02/01/2023 09:17:26 FR0000120578 90.64 EUR 134 CEUX 2374782371045 02/01/2023 09:18:26 FR0000120578 90.66 EUR 43 XPAR 2374782702045 02/01/2023 09:18:26 FR0000120578 90.66 EUR 24 XPAR 2374782703045 02/01/2023 09:18:26 FR0000120578 90.66 EUR 70 XPAR 2374782704045 02/01/2023 09:18:26 FR0000120578 90.66 EUR 22 XPAR 2374782705045 02/01/2023 09:18:26 FR0000120578 90.66 EUR 150 CEUX 2374782701045 02/01/2023 09:18:57 FR0000120578 90.66 EUR 144 CEUX 2374782755045 02/01/2023 09:18:57 FR0000120578 90.66 EUR 1 CEUX 2374782756045 02/01/2023 09:20:02 FR0000120578 90.69 EUR 167 CEUX 2374783000045 02/01/2023 09:20:21 FR0000120578 90.70 EUR 140 CEUX 2374783054045 02/01/2023 09:20:21 FR0000120578 90.70 EUR 60 XPAR 2374783055045 02/01/2023 09:20:21 FR0000120578 90.70 EUR 157 XPAR 2374783056045 02/01/2023 09:20:22 FR0000120578 90.69 EUR 263 XPAR 2374783059045 02/01/2023 09:20:40 FR0000120578 90.69 EUR 160 CEUX 2374783122045 02/01/2023 09:20:40 FR0000120578 90.69 EUR 183 XPAR 2374783123045 02/01/2023 09:21:36 FR0000120578 90.71 EUR 170 XPAR 2374783723045 02/01/2023 09:21:36 FR0000120578 90.71 EUR 155 CEUX 2374783722045 02/01/2023 09:22:21 FR0000120578 90.69 EUR 184 XPAR 2374784180045 02/01/2023 09:22:49 FR0000120578 90.68 EUR 133 CEUX 2374784487045 02/01/2023 09:23:34 FR0000120578 90.69 EUR 130 CEUX 2374784934045 02/01/2023 09:24:42 FR0000120578 90.71 EUR 91 CEUX 2374785577045 02/01/2023 09:24:42 FR0000120578 90.71 EUR 69 CEUX 2374785578045 02/01/2023 09:24:50 FR0000120578 90.71 EUR 50 XPAR 2374785666045 02/01/2023 09:24:55 FR0000120578 90.72 EUR 19 CEUX 2374785682045 02/01/2023 09:25:37 FR0000120578 90.79 EUR 179 XPAR 2374786205045 02/01/2023 09:25:37 FR0000120578 90.79 EUR 80 CEUX 2374786206045 02/01/2023 09:25:37 FR0000120578 90.79 EUR 66 CEUX 2374786207045 02/01/2023 09:25:37 FR0000120578 90.79 EUR 90 CEUX 2374786208045 02/01/2023 09:25:37 FR0000120578 90.79 EUR 33 CEUX 2374786209045 02/01/2023 09:25:37 FR0000120578 90.79 EUR 34 CEUX 2374786210045 02/01/2023 09:25:37 FR0000120578 90.79 EUR 60 XPAR 2374786211045 02/01/2023 09:25:39 FR0000120578 90.79 EUR 60 XPAR 2374786213045 02/01/2023 09:25:40 FR0000120578 90.79 EUR 75 XPAR 2374786219045 02/01/2023 09:25:40 FR0000120578 90.79 EUR 70 XPAR 2374786220045 02/01/2023 09:25:40 FR0000120578 90.79 EUR 15 XPAR 2374786221045 02/01/2023 09:25:40 FR0000120578 90.79 EUR 49 XPAR 2374786222045 02/01/2023 09:25:43 FR0000120578 90.78 EUR 169 XPAR 2374786229045 02/01/2023 09:25:52 FR0000120578 90.77 EUR 177 XPAR 2374786341045 02/01/2023 09:26:04 FR0000120578 90.75 EUR 166 XPAR 2374786473045 02/01/2023 09:26:04 FR0000120578 90.75 EUR 126 CEUX 2374786474045 02/01/2023 09:26:04 FR0000120578 90.75 EUR 33 CEUX 2374786475045 02/01/2023 09:27:35 FR0000120578 90.85 EUR 172 CEUX 2374787285045 02/01/2023 09:27:35 FR0000120578 90.85 EUR 5 XPAR 2374787286045 02/01/2023 09:27:35 FR0000120578 90.85 EUR 163 XPAR 2374787287045 02/01/2023 09:28:00 FR0000120578 90.84 EUR 134 CEUX 2374787305045 02/01/2023 09:28:01 FR0000120578 90.83 EUR 180 XPAR 2374787309045 02/01/2023 09:29:06 FR0000120578 90.86 EUR 136 CEUX 2374787503045 02/01/2023 09:29:24 FR0000120578 90.85 EUR 151 CEUX 2374787536045 02/01/2023 09:29:24 FR0000120578 90.85 EUR 179 TQEX 2374787537045 02/01/2023 09:29:24 FR0000120578 90.84 EUR 172 XPAR 2374787542045 02/01/2023 09:29:35 FR0000120578 90.84 EUR 182 XPAR 2374787560045 02/01/2023 09:30:01 FR0000120578 90.88 EUR 138 CEUX 2374787620045 02/01/2023 09:30:34 FR0000120578 90.86 EUR 155 XPAR 2374787784045 02/01/2023 09:30:56 FR0000120578 90.84 EUR 140 CEUX 2374787873045 FR0000120578 90.97 EUR 146 CEUX 2374789499045 02/01/2023 09:37:50 FR0000120578 90.97 EUR 160 XPAR 2374789500045 02/01/2023 09:37:50 FR0000120578 90.96 EUR 75 XPAR 2374789501045 02/01/2023 09:37:50 FR0000120578 90.96 EUR 104 XPAR 2374789502045 02/01/2023 09:38:48 FR0000120578 91.04 EUR 139 CEUX 2374789940045 02/01/2023 09:38:48 FR0000120578 91.03 EUR 189 XPAR 2374789941045 02/01/2023 09:38:48 FR0000120578 91.04 EUR 8 XPAR 2374789942045 02/01/2023 09:39:04 FR0000120578 91.03 EUR 101 XPAR 2374790035045 02/01/2023 09:39:04 FR0000120578 91.03 EUR 75 XPAR 2374790036045 02/01/2023 09:39:04 FR0000120578 91.03 EUR 147 CEUX 2374790037045 02/01/2023 09:39:04 FR0000120578 91.03 EUR 3 CEUX 2374790038045 02/01/2023 09:39:04 FR0000120578 91.03 EUR 55 XPAR 2374790040045 02/01/2023 09:39:04 FR0000120578 91.03 EUR 60 XPAR 2374790041045 02/01/2023 09:39:04 FR0000120578 91.03 EUR 60 XPAR 2374790042045 02/01/2023 09:41:04 FR0000120578 91.12 EUR 60 CEUX 2374790541045 02/01/2023 09:41:15 FR0000120578 91.12 EUR 174 CEUX 2374790578045 02/01/2023 09:41:15 FR0000120578 91.12 EUR 190 XPAR 2374790579045 02/01/2023 09:41:48 FR0000120578 91.12 EUR 172 XPAR 2374790680045 02/01/2023 09:41:48 FR0000120578 91.12 EUR 130 CEUX 2374790677045 02/01/2023 09:41:48 FR0000120578 91.12 EUR 75 XPAR 2374790684045 02/01/2023 09:41:48 FR0000120578 91.12 EUR 105 XPAR 2374790685045 02/01/2023 09:42:34 FR0000120578 91.14 EUR 53 CEUX 2374790861045 02/01/2023 09:42:34 FR0000120578 91.14 EUR 34 CEUX 2374790862045 02/01/2023 09:42:34 FR0000120578 91.14 EUR 34 CEUX 2374790863045 02/01/2023 09:42:55 FR0000120578 91.14 EUR 100 CEUX 2374790878045 02/01/2023 09:42:55 FR0000120578 91.14 EUR 32 CEUX 2374790879045 02/01/2023 09:43:28 FR0000120578 91.15 EUR 80 CEUX 2374791104045 02/01/2023 09:43:28 FR0000120578 91.15 EUR 34 CEUX 2374791105045 02/01/2023 09:43:28 FR0000120578 91.15 EUR 34 CEUX 2374791106045 02/01/2023 09:44:21 FR0000120578 91.16 EUR 147 CEUX 2374791278045 02/01/2023 09:44:21 FR0000120578 91.16 EUR 185 XPAR 2374791279045 02/01/2023 09:44:46 FR0000120578 91.16 EUR 179 XPAR 2374791342045 02/01/2023 09:44:53 FR0000120578 91.15 EUR 50 CEUX 2374791372045 02/01/2023 09:44:53 FR0000120578 91.15 EUR 34 CEUX 2374791373045 02/01/2023 09:45:13 FR0000120578 91.18 EUR 172 XPAR 2374791482045 02/01/2023 09:45:21 FR0000120578 91.16 EUR 138 CEUX 2374791500045 02/01/2023 09:46:20 FR0000120578 91.18 EUR 156 XPAR 2374791741045 02/01/2023 09:46:21 FR0000120578 91.17 EUR 154 CEUX 2374791748045 02/01/2023 09:46:42 FR0000120578 91.12 EUR 81 XPAR 2374791840045 02/01/2023 09:46:42 FR0000120578 91.12 EUR 100 XPAR 2374791842045 02/01/2023 09:46:45 FR0000120578 91.11 EUR 175 TQEX 2374791935045 02/01/2023 09:47:12 FR0000120578 91.07 EUR 136 CEUX 2374792130045 02/01/2023 09:47:46 FR0000120578 91.04 EUR 182 XPAR 2374792235045 02/01/2023 09:48:04 FR0000120578 91.01 EUR 114 CEUX 2374792313045 02/01/2023 09:48:04 FR0000120578 91.01 EUR 42 CEUX 2374792314045 02/01/2023 09:49:02 FR0000120578 91.01 EUR 128 XPAR 2374792502045 02/01/2023 09:49:02 FR0000120578 91.01 EUR 60 XPAR 2374792503045 02/01/2023 09:49:02 FR0000120578 91.01 EUR 138 CEUX 2374792501045 02/01/2023 09:50:23 FR0000120578 91.04 EUR 31 XPAR 2374792827045 02/01/2023 09:50:23 FR0000120578 91.04 EUR 134 XPAR 2374792828045 02/01/2023 09:50:23 FR0000120578 91.04 EUR 136 CEUX 2374792826045 02/01/2023 09:51:17 FR0000120578 91.07 EUR 163 XPAR 2374793134045 02/01/2023 09:51:17 FR0000120578 91.07 EUR 75 XPAR 2374793145045 02/01/2023 09:51:17 FR0000120578 91.07 EUR 11 XPAR 2374793146045 02/01/2023 09:51:17 FR0000120578 91.07 EUR 60 XPAR 2374793147045 02/01/2023 09:51:47 FR0000120578 91.09 EUR 134 CEUX 2374793238045 02/01/2023 09:51:48 FR0000120578 91.08 EUR 137 CEUX 2374793243045 02/01/2023 09:51:48 FR0000120578 91.08 EUR 23 CEUX 2374793244045 02/01/2023 09:52:07 FR0000120578 91.05 EUR 158 CEUX 2374793333045 02/01/2023 09:52:11 FR0000120578 91.04 EUR 162 XPAR 2374793345045 02/01/2023 09:53:01 FR0000120578 91.04 EUR 154 CEUX 2374793483045 02/01/2023 09:53:01 FR0000120578 91.04 EUR 159 XPAR 2374793484045 02/01/2023 09:54:02 FR0000120578 91.07 EUR 148 CEUX 2374793693045 02/01/2023 09:54:02 FR0000120578 91.06 EUR 183 XPAR 2374793694045 02/01/2023 09:56:07 FR0000120578 91.08 EUR 190 CEUX 2374794095045 02/01/2023 09:56:18 FR0000120578 91.07 EUR 170 XPAR 2374794125045 02/01/2023 09:56:31 FR0000120578 91.07 EUR 159 CEUX 2374794185045 02/01/2023 09:57:26 FR0000120578 91.08 EUR 210 XPAR 2374794554045 02/01/2023 09:57:26 FR0000120578 91.09 EUR 142 CEUX 2374794557045 02/01/2023 09:57:26 FR0000120578 91.08 EUR 60 XPAR 2374794569045 02/01/2023 09:57:26 FR0000120578 91.08 EUR 75 XPAR 2374794570045 02/01/2023 09:57:26 FR0000120578 91.08 EUR 11 XPAR 2374794571045 02/01/2023 09:57:26 FR0000120578 91.08 EUR 38 XPAR 2374794572045 02/01/2023 09:59:07 FR0000120578 91.18 EUR 197 CEUX 2374794905045 02/01/2023 09:59:25 FR0000120578 91.23 EUR 160 CEUX 2374795069045 02/01/2023 09:59:25 FR0000120578 91.23 EUR 176 XPAR 2374795070045 02/01/2023 10:00:21 FR0000120578 91.28 EUR 88 XPAR 2374795274045 02/01/2023 10:00:21 FR0000120578 91.28 EUR 85 XPAR 2374795275045 02/01/2023 10:00:29 FR0000120578 91.32 EUR 17 CEUX 2374795348045 02/01/2023 10:00:29 FR0000120578 91.32 EUR 137 CEUX 2374795349045 02/01/2023 10:00:50 FR0000120578 91.28 EUR 182 XPAR 2374795395045 02/01/2023 10:00:50 FR0000120578 91.27 EUR 136 CEUX 2374795396045 02/01/2023 10:01:20 FR0000120578 91.28 EUR 162 XPAR 2374795530045 02/01/2023 10:01:41 FR0000120578 91.33 EUR 142 CEUX 2374795626045 02/01/2023 10:02:08 FR0000120578 91.31 EUR 162 XPAR 2374795737045 02/01/2023 10:02:20 FR0000120578 91.32 EUR 139 CEUX 2374795781045 02/01/2023 10:03:51 FR0000120578 91.45 EUR 159 XPAR 2374796068045 02/01/2023 10:03:51 FR0000120578 91.45 EUR 159 CEUX 2374796069045 02/01/2023 10:04:06 FR0000120578 91.44 EUR 130 CEUX 2374796138045 02/01/2023 10:04:49 FR0000120578 91.48 EUR 189 XPAR 2374796236045 02/01/2023 10:04:55 FR0000120578 91.46 EUR 160 CEUX 2374796253045 02/01/2023 10:05:03 FR0000120578 91.44 EUR 168 XPAR 2374796343045 02/01/2023 10:05:30 FR0000120578 91.46 EUR 156 CEUX 2374796469045 02/01/2023 10:06:04 FR0000120578 91.46 EUR 181 XPAR 2374796614045 02/01/2023 10:06:35 FR0000120578 91.49 EUR 4 CEUX 2374796757045 02/01/2023 10:07:03 FR0000120578 91.51 EUR 155 XPAR 2374796878045 02/01/2023 10:07:03 FR0000120578 91.51 EUR 29 CEUX 2374796876045 02/01/2023 10:07:03 FR0000120578 91.51 EUR 127 CEUX 2374796877045 02/01/2023 10:07:06 FR0000120578 91.50 EUR 167 TQEX 2374796889045 02/01/2023 10:07:29 FR0000120578 91.55 EUR 150 CEUX 2374796956045 02/01/2023 10:07:42 FR0000120578 91.53 EUR 174 XPAR 2374797014045 02/01/2023 10:09:20 FR0000120578 91.59 EUR 179 XPAR 2374797443045 02/01/2023 10:09:20 FR0000120578 91.58 EUR 145 CEUX 2374797444045 02/01/2023 10:09:23 FR0000120578 91.57 EUR 162 XPAR 2374797469045 02/01/2023 10:09:23 FR0000120578 91.57 EUR 206 CEUX 2374797470045 02/01/2023 10:10:30 FR0000120578 91.54 EUR 50 CEUX 2374797797045 02/01/2023 10:10:30 FR0000120578 91.54 EUR 92 CEUX 2374797798045 02/01/2023 10:10:30 FR0000120578 91.53 EUR 23 XPAR 2374797799045 02/01/2023 10:10:30 FR0000120578 91.53 EUR 146 XPAR 2374797800045 02/01/2023 10:11:03 FR0000120578 91.48 EUR 158 CEUX 2374797898045 02/01/2023 10:12:33 FR0000120578 91.47 EUR 182 XPAR 2374798213045 02/01/2023 10:13:35 FR0000120578 91.57 EUR 154 CEUX 2374798453045 02/01/2023 10:13:36 FR0000120578 91.56 EUR 81 CEUX 2374798458045 02/01/2023 10:13:36 FR0000120578 91.56 EUR 190 XPAR 2374798463045 02/01/2023 10:13:36 FR0000120578 91.56 EUR 64 CEUX 2374798459045 02/01/2023 10:14:30 FR0000120578 91.54 EUR 190 XPAR 2374798625045 02/01/2023 10:14:54 FR0000120578 91.53 EUR 31 CEUX 2374798662045 02/01/2023 10:14:55 FR0000120578 91.53 EUR 4 CEUX 2374798663045 02/01/2023 10:14:56 FR0000120578 91.53 EUR 103 CEUX 2374798665045 02/01/2023 10:14:56 FR0000120578 91.53 EUR 20 CEUX 2374798666045 02/01/2023 10:15:25 FR0000120578 91.58 EUR 70 CEUX 2374798836045 02/01/2023 10:15:31 FR0000120578 91.58 EUR 182 XPAR 2374798842045 02/01/2023 10:15:34 FR0000120578 91.58 EUR 50 CEUX 2374798848045 02/01/2023 10:16:36 FR0000120578 91.55 EUR 132 CEUX 2374799038045 02/01/2023 10:16:36 FR0000120578 91.55 EUR 176 XPAR 2374799039045 02/01/2023 10:17:27 FR0000120578 91.56 EUR 145 CEUX 2374799178045 02/01/2023 10:17:49 FR0000120578 91.55 EUR 159 XPAR 2374799210045 02/01/2023 10:18:44 FR0000120578 91.50 EUR 114 XPAR 2374799368045 02/01/2023 10:18:44 FR0000120578 91.50 EUR 55 XPAR 2374799369045 02/01/2023 10:18:44 FR0000120578 91.50 EUR 144 CEUX 2374799370045 02/01/2023 10:18:51 FR0000120578 91.48 EUR 82 CEUX 2374799375045 02/01/2023 10:18:55 FR0000120578 91.48 EUR 60 CEUX 2374799386045 02/01/2023 10:20:25 FR0000120578 91.51 EUR 150 CEUX 2374799741045 02/01/2023 10:20:25 FR0000120578 91.51 EUR 179 XPAR 2374799742045 02/01/2023 10:20:25 FR0000120578 91.50 EUR 60 XPAR 2374799743045 02/01/2023 10:20:25 FR0000120578 91.50 EUR 75 XPAR 2374799744045 02/01/2023 10:20:25 FR0000120578 91.50 EUR 34 XPAR 2374799745045 02/01/2023 10:22:10 FR0000120578 91.54 EUR 181 CEUX 2374800143045 02/01/2023 10:22:10 FR0000120578 91.54 EUR 168 XPAR 2374800144045 02/01/2023 10:22:56 FR0000120578 91.55 EUR 147 CEUX 2374800275045 02/01/2023 10:22:56 FR0000120578 91.55 EUR 46 CEUX 2374800276045 02/01/2023 10:23:50 FR0000120578 91.61 EUR 35 XPAR 2374800442045 02/01/2023 10:23:50 FR0000120578 91.61 EUR 60 XPAR 2374800443045 02/01/2023 10:24:04 FR0000120578 91.62 EUR 184 XPAR 2374800516045 02/01/2023 10:24:33 FR0000120578 91.69 EUR 70 CEUX 2374800654045 02/01/2023 10:24:42 FR0000120578 91.67 EUR 155 XPAR 2374800674045 02/01/2023 10:24:42 FR0000120578 91.67 EUR 149 CEUX 2374800673045 02/01/2023 10:26:21 FR0000120578 91.71 EUR 189 XPAR 2374801022045 02/01/2023 10:26:21 FR0000120578 91.70 EUR 194 CEUX 2374801023045 02/01/2023 10:26:29 FR0000120578 91.68 EUR 141 CEUX 2374801070045 02/01/2023 10:26:29 FR0000120578 91.68 EUR 7 CEUX 2374801071045 02/01/2023 10:27:25 FR0000120578 91.67 EUR 10 XPAR 2374801289045 02/01/2023 10:27:40 2374802371045 02/01/2023 10:34:07 FR0000120578 91.79 EUR 159 XPAR 2374802658045 02/01/2023 10:34:07 FR0000120578 91.78 EUR 131 CEUX 2374802659045 02/01/2023 10:34:08 FR0000120578 91.77 EUR 131 CEUX 2374802661045 02/01/2023 10:34:43 FR0000120578 91.74 EUR 180 XPAR 2374802782045 02/01/2023 10:35:15 FR0000120578 91.70 EUR 140 CEUX 2374802908045 02/01/2023 10:36:32 FR0000120578 91.69 EUR 175 XPAR 2374803305045 02/01/2023 10:37:04 FR0000120578 91.63 EUR 150 CEUX 2374803412045 02/01/2023 10:37:15 FR0000120578 91.62 EUR 75 XPAR 2374803448045 02/01/2023 10:37:15 FR0000120578 91.62 EUR 92 XPAR 2374803449045 02/01/2023 10:37:24 FR0000120578 91.61 EUR 133 CEUX 2374803475045 02/01/2023 10:38:58 FR0000120578 91.68 EUR 75 XPAR 2374803755045 02/01/2023 10:38:58 FR0000120578 91.68 EUR 10 XPAR 2374803756045 02/01/2023 10:39:00 FR0000120578 91.67 EUR 171 XPAR 2374803772045 02/01/2023 10:39:00 FR0000120578 91.67 EUR 100 CEUX 2374803782045 02/01/2023 10:39:09 FR0000120578 91.67 EUR 40 CEUX 2374803854045 02/01/2023 10:39:46 FR0000120578 91.70 EUR 131 CEUX 2374803991045 02/01/2023 10:39:46 FR0000120578 91.70 EUR 168 XPAR 2374803992045 02/01/2023 10:40:16 FR0000120578 91.69 EUR 154 CEUX 2374804168045 02/01/2023 10:41:01 FR0000120578 91.67 EUR 158 XPAR 2374804297045 02/01/2023 10:41:19 FR0000120578 91.69 EUR 153 CEUX 2374804442045 02/01/2023 10:42:03 FR0000120578 91.68 EUR 165 XPAR 2374804580045 02/01/2023 10:42:26 FR0000120578 91.66 EUR 161 CEUX 2374804665045 02/01/2023 10:43:10 FR0000120578 91.59 EUR 181 XPAR 2374804858045 02/01/2023 10:43:50 FR0000120578 91.59 EUR 35 CEUX 2374804983045 02/01/2023 10:43:50 FR0000120578 91.59 EUR 96 CEUX 2374804984045 02/01/2023 10:44:35 FR0000120578 91.55 EUR 133 CEUX 2374805170045 02/01/2023 10:45:31 FR0000120578 91.56 EUR 188 XPAR 2374805440045 02/01/2023 10:46:05 FR0000120578 91.59 EUR 175 XPAR 2374805580045 02/01/2023 10:46:05 FR0000120578 91.59 EUR 144 CEUX 2374805577045 02/01/2023 10:46:05 FR0000120578 91.59 EUR 147 CEUX 2374805578045 02/01/2023 10:46:05 FR0000120578 91.59 EUR 3 CEUX 2374805579045 02/01/2023 10:47:09 FR0000120578 91.54 EUR 169 XPAR 2374805766045 02/01/2023 10:47:17 FR0000120578 91.53 EUR 156 CEUX 2374805787045 02/01/2023 10:48:04 FR0000120578 91.43 EUR 75 XPAR 2374806019045 02/01/2023 10:48:04 FR0000120578 91.43 EUR 60 XPAR 2374806020045 02/01/2023 10:48:04 FR0000120578 91.43 EUR 22 XPAR 2374806021045 02/01/2023 10:48:21 FR0000120578 91.42 EUR 145 CEUX 2374806088045 02/01/2023 10:49:24 FR0000120578 91.40 EUR 169 XPAR 2374806372045 02/01/2023 10:50:09 FR0000120578 91.41 EUR 36 CEUX 2374806553045 02/01/2023 10:50:56 FR0000120578 91.41 EUR 134 CEUX 2374806707045 02/01/2023 10:50:56 FR0000120578 91.41 EUR 172 XPAR 2374806708045 02/01/2023 10:52:15 FR0000120578 91.47 EUR 157 CEUX 2374807107045 02/01/2023 10:52:15 FR0000120578 91.47 EUR 17 TQEX 2374807108045 02/01/2023 10:52:15 FR0000120578 91.47 EUR 169 TQEX 2374807109045 02/01/2023 10:52:15 FR0000120578 91.47 EUR 64 XPAR 2374807110045 02/01/2023 10:52:15 FR0000120578 91.47 EUR 117 XPAR 2374807111045 02/01/2023 10:53:52 FR0000120578 91.51 EUR 157 CEUX 2374807536045 02/01/2023 10:54:04 FR0000120578 91.51 EUR 115 XPAR 2374807625045 02/01/2023 10:54:04 FR0000120578 91.51 EUR 72 XPAR 2374807626045 02/01/2023 10:54:05 FR0000120578 91.50 EUR 177 XPAR 2374807636045 02/01/2023 10:54:15 FR0000120578 91.50 EUR 69 CEUX 2374807681045 02/01/2023 10:54:15 FR0000120578 91.50 EUR 78 CEUX 2374807682045 02/01/2023 10:54:15 FR0000120578 91.50 EUR 3 CEUX 2374807683045 02/01/2023 10:54:24 FR0000120578 91.49 EUR 43 CEUX 2374807719045 02/01/2023 10:54:24 FR0000120578 91.49 EUR 112 CEUX 2374807720045 02/01/2023 10:55:09 FR0000120578 91.47 EUR 182 XPAR 2374807918045 02/01/2023 10:55:09 FR0000120578 91.48 EUR 46 XPAR 2374807919045 02/01/2023 10:55:09 FR0000120578 91.48 EUR 70 XPAR 2374807920045 02/01/2023 10:55:09 FR0000120578 91.48 EUR 60 XPAR 2374807921045 02/01/2023 10:55:09 FR0000120578 91.48 EUR 4 XPAR 2374807922045 02/01/2023 10:56:08 FR0000120578 91.46 EUR 68 CEUX 2374808338045 02/01/2023 10:57:52 FR0000120578 91.50 EUR 192 XPAR 2374808722045 02/01/2023 10:57:52 FR0000120578 91.50 EUR 187 CEUX 2374808721045 02/01/2023 10:59:00 FR0000120578 91.53 EUR 114 XPAR 2374808977045 02/01/2023 10:59:00 FR0000120578 91.54 EUR 75 XPAR 2374808978045 02/01/2023 10:59:44 FR0000120578 91.56 EUR 196 CEUX 2374809166045 02/01/2023 11:00:03 FR0000120578 91.55 EUR 159 CEUX 2374809245045 02/01/2023 11:00:03 FR0000120578 91.54 EUR 39 CEUX 2374809246045 02/01/2023 11:00:03 FR0000120578 91.54 EUR 27 CEUX 2374809247045 02/01/2023 11:00:03 FR0000120578 91.54 EUR 52 CEUX 2374809248045 02/01/2023 11:00:03 FR0000120578 91.54 EUR 19 CEUX 2374809249045 02/01/2023 11:00:10 FR0000120578 91.53 EUR 179 XPAR 2374809267045 02/01/2023 11:02:30 FR0000120578 91.58 EUR 40 XPAR 2374809785045 02/01/2023 11:02:30 FR0000120578 91.58 EUR 144 XPAR 2374809786045 02/01/2023 11:02:56 FR0000120578 91.57 EUR 12 XPAR 2374809840045 02/01/2023 11:02:56 FR0000120578 91.57 EUR 170 XPAR 2374809844045 02/01/2023 11:03:04 FR0000120578 91.57 EUR 68 CEUX 2374809916045 02/01/2023 11:03:04 FR0000120578 91.57 EUR 127 CEUX 2374809917045 02/01/2023 11:03:04 FR0000120578 91.57 EUR 144 CEUX 2374809918045 02/01/2023 11:04:44 FR0000120578 91.61 EUR 170 XPAR 2374810294045 02/01/2023 11:05:08 FR0000120578 91.60 EUR 157 XPAR 2374810391045 02/01/2023 11:05:16 FR0000120578 91.60 EUR 40 CEUX 2374810409045 02/01/2023 11:05:36 FR0000120578 91.60 EUR 119 CEUX 2374810510045 02/01/2023 11:05:36 FR0000120578 91.59 EUR 61 CEUX 2374810511045 02/01/2023 11:05:43 FR0000120578 91.59 EUR 32 CEUX 2374810525045 02/01/2023 11:05:44 FR0000120578 91.59 EUR 66 CEUX 2374810526045 02/01/2023 11:05:51 FR0000120578 91.57 EUR 184 XPAR 2374810540045 02/01/2023 11:07:00 FR0000120578 91.60 EUR 70 XPAR 2374810734045 02/01/2023 11:07:00 FR0000120578 91.60 EUR 35 XPAR 2374810735045 02/01/2023 11:07:00 FR0000120578 91.60 EUR 27 XPAR 2374810736045 02/01/2023 11:07:19 FR0000120578 91.59 EUR 4 CEUX 2374810822045 02/01/2023 11:07:19 FR0000120578 91.59 EUR 21 CEUX 2374810823045 02/01/2023 11:07:19 FR0000120578 91.59 EUR 117 CEUX 2374810824045 02/01/2023 11:07:30 FR0000120578 91.58 EUR 153 CEUX 2374810856045 02/01/2023 11:08:26 FR0000120578 91.57 EUR 140 CEUX 2374811026045 02/01/2023 11:09:04 FR0000120578 91.56 EUR 183 XPAR 2374811144045 02/01/2023 11:09:34 FR0000120578 91.55 EUR 55 XPAR 2374811224045 02/01/2023 11:09:48 FR0000120578 91.55 EUR 115 XPAR 2374811254045 02/01/2023 11:09:48 FR0000120578 91.55 EUR 67 CEUX 2374811255045 02/01/2023 11:09:48 FR0000120578 91.55 EUR 78 CEUX 2374811256045 02/01/2023 11:10:25 FR0000120578 91.56 EUR 130 CEUX 2374811401045 02/01/2023 11:10:25 FR0000120578 91.56 EUR 158 XPAR 2374811402045 02/01/2023 11:10:47 FR0000120578 91.50 EUR 140 CEUX 2374811449045 02/01/2023 11:12:18 FR0000120578 91.54 EUR 187 XPAR 2374811809045 02/01/2023 11:12:18 FR0000120578 91.54 EUR 67 CEUX 2374811810045 02/01/2023 11:12:18 FR0000120578 91.54 EUR 64 CEUX 2374811811045 02/01/2023 11:12:19 FR0000120578 91.53 EUR 156 XPAR 2374811814045 02/01/2023 11:13:31 FR0000120578 91.54 EUR 70 CEUX 2374812081045 02/01/2023 11:13:31 FR0000120578 91.54 EUR 100 CEUX 2374812082045 02/01/2023 11:13:31 FR0000120578 91.53 EUR 147 XPAR 2374812083045 02/01/2023 11:14:30 FR0000120578 91.56 EUR 75 XPAR 2374812278045 02/01/2023 11:14:30 FR0000120578 91.56 EUR 93 XPAR 2374812279045 02/01/2023 11:14:30 FR0000120578 91.56 EUR 156 CEUX 2374812280045 02/01/2023 11:16:40 FR0000120578 91.57 EUR 196 CEUX 2374812766045 02/01/2023 11:16:40 FR0000120578 91.57 EUR 178 XPAR 2374812767045 02/01/2023 11:16:44 FR0000120578 91.56 EUR 168 XPAR 2374812773045 02/01/2023 11:17:25 FR0000120578 91.61 EUR 144 CEUX 2374812935045 02/01/2023 11:17:25 FR0000120578 91.60 EUR 68 CEUX 2374812936045 02/01/2023 11:17:25 FR0000120578 91.60 EUR 181 TQEX 2374812937045 02/01/2023 11:17:38 FR0000120578 91.60 EUR 6 TQEX 2374812972045 02/01/2023 11:19:24 FR0000120578 91.65 EUR 256 CEUX 2374813414045 02/01/2023 11:19:39 FR0000120578 91.65 EUR 69 CEUX 2374813667045 02/01/2023 11:19:39 FR0000120578 91.65 EUR 155 CEUX 2374813668045 02/01/2023 11:19:39 FR0000120578 91.64 EUR 218 XPAR 2374813669045 02/01/2023 11:20:13 FR0000120578 91.66 EUR 10 CEUX 2374813760045 02/01/2023 11:20:13 FR0000120578 91.66 EUR 64 CEUX 2374813761045 02/01/2023 11:20:34 FR0000120578 91.66 EUR 66 CEUX 2374813818045 02/01/2023 11:22:05 FR0000120578 91.68 EUR 235 XPAR 2374814139045 02/01/2023 11:22:06 FR0000120578 91.68 EUR 160 CEUX 2374814140045 02/01/2023 11:22:06 FR0000120578 91.68 EUR 51 CEUX 2374814141045 02/01/2023 11:22:06 FR0000120578 91.68 EUR 32 CEUX 2374814142045 02/01/2023 11:22:06 FR0000120578 91.68 EUR 55 CEUX 2374814143045 02/01/2023 11:22:26 FR0000120578 91.67 EUR 208 XPAR 2374814247045 02/01/2023 11:22:26 FR0000120578 91.66 EUR 74 XPAR 2374814249045 02/01/2023 11:22:41 FR0000120578 91.65 EUR 167 XPAR 2374814292045 02/01/2023 11:24:38 FR0000120578 91.66 EUR 171 XPAR 2374814657045 02/01/2023 11:24:38 FR0000120578 91.67 EUR 75 XPAR 2374814658045 02/01/2023 11:24:44 FR0000120578 91.66 EUR 44 CEUX 2374814666045 02/01/2023 11:24:44 FR0000120578 91.66 EUR 89 CEUX 2374814667045 02/01/2023 11:24:44 FR0000120578 91.66 EUR 23 CEUX 2374814668045 02/01/2023 11:24:44 FR0000120578 91.64 EUR 134 CEUX 2374814669045 02/01/2023 11:24:44 FR0000120578 91.64 EUR 1 CEUX 2374814670045 02/01/2023 11:26:19 FR0000120578 91.69 EUR 6 CEUX 2374815028045 02/01/2023 11:26:19 FR0000120578 91.69 EUR 34 CEUX 2374815029045 02/01/2023 11:26:19 FR0000120578 91.69 EUR 32 CEUX 2374815030045 02/01/2023 11:27:04 FR0000120578 91.68 EUR 135 CEUX 2374815180045 02/01/2023 11:27:04 FR0000120578 91.68 EUR 147 CEUX 2374815181045 02/01/2023 11:27:04 FR0000120578 91.68 EUR 8 CEUX 2374815182045 02/01/2023 11:27:04 FR0000120578 91.68 EUR 134 XPAR 2374815185045 02/01/2023 11:27:04 FR0000120578 91.68 EUR 46 XPAR 2374815186045 02/01/2023 11:27:04 FR0000120578 91.67 EUR 59 XPAR 2374815192045 02/01/2023 11:27:04 FR0000120578 91.67 EUR 83 XPAR 11:37:00 FR0000120578 91.45 EUR 75 XPAR 2374817124045 02/01/2023 11:37:00 FR0000120578 91.46 EUR 83 XPAR 2374817125045 02/01/2023 11:37:00 FR0000120578 91.46 EUR 16 XPAR 2374817126045 02/01/2023 11:37:35 FR0000120578 91.46 EUR 188 CEUX 2374817450045 02/01/2023 11:37:35 FR0000120578 91.43 EUR 3 CEUX 2374817451045 02/01/2023 11:37:35 FR0000120578 91.43 EUR 2 CEUX 2374817452045 02/01/2023 11:37:37 FR0000120578 91.43 EUR 87 CEUX 2374817469045 02/01/2023 11:37:37 FR0000120578 91.43 EUR 50 CEUX 2374817470045 02/01/2023 11:38:42 FR0000120578 91.40 EUR 132 CEUX 2374818010045 02/01/2023 11:38:42 FR0000120578 91.40 EUR 182 XPAR 2374818011045 02/01/2023 11:39:42 FR0000120578 91.39 EUR 132 CEUX 2374818301045 02/01/2023 11:39:42 FR0000120578 91.40 EUR 177 XPAR 2374818303045 02/01/2023 11:41:06 FR0000120578 91.41 EUR 3 CEUX 2374818819045 02/01/2023 11:41:23 FR0000120578 91.40 EUR 175 XPAR 2374818887045 02/01/2023 11:41:23 FR0000120578 91.40 EUR 158 CEUX 2374818886045 02/01/2023 11:42:02 FR0000120578 91.38 EUR 154 XPAR 2374818998045 02/01/2023 11:42:14 FR0000120578 91.39 EUR 147 CEUX 2374819075045 02/01/2023 11:42:14 FR0000120578 91.39 EUR 21 CEUX 2374819076045 02/01/2023 11:43:35 FR0000120578 91.40 EUR 147 CEUX 2374819429045 02/01/2023 11:44:10 FR0000120578 91.40 EUR 121 XPAR 2374819584045 02/01/2023 11:44:10 FR0000120578 91.40 EUR 53 XPAR 2374819585045 02/01/2023 11:44:50 FR0000120578 91.41 EUR 142 CEUX 2374819724045 02/01/2023 11:44:50 FR0000120578 91.41 EUR 176 XPAR 2374819725045 02/01/2023 11:45:20 FR0000120578 91.40 EUR 43 CEUX 2374819897045 02/01/2023 11:45:53 FR0000120578 91.40 EUR 115 CEUX 2374820036045 02/01/2023 11:45:53 FR0000120578 91.40 EUR 164 TQEX 2374820037045 02/01/2023 11:46:01 FR0000120578 91.39 EUR 173 XPAR 2374820074045 02/01/2023 11:46:02 FR0000120578 91.39 EUR 159 CEUX 2374820131045 02/01/2023 11:47:14 FR0000120578 91.36 EUR 156 XPAR 2374820402045 02/01/2023 11:48:58 FR0000120578 91.39 EUR 148 CEUX 2374820784045 02/01/2023 11:49:27 FR0000120578 91.38 EUR 147 CEUX 2374820953045 02/01/2023 11:49:27 FR0000120578 91.38 EUR 187 XPAR 2374820954045 02/01/2023 11:49:27 FR0000120578 91.37 EUR 193 XPAR 2374820955045 02/01/2023 11:50:35 FR0000120578 91.42 EUR 155 CEUX 2374821458045 02/01/2023 11:50:35 FR0000120578 91.41 EUR 192 XPAR 2374821459045 02/01/2023 11:51:09 FR0000120578 91.41 EUR 144 CEUX 2374821602045 02/01/2023 11:53:03 FR0000120578 91.40 EUR 147 XPAR 2374822042045 02/01/2023 11:53:10 FR0000120578 91.43 EUR 156 XPAR 2374822069045 02/01/2023 11:53:41 FR0000120578 91.43 EUR 184 XPAR 2374822180045 02/01/2023 11:53:44 FR0000120578 91.43 EUR 111 CEUX 2374822200045 02/01/2023 11:54:02 FR0000120578 91.43 EUR 201 XPAR 2374822296045 02/01/2023 11:54:02 FR0000120578 91.44 EUR 147 CEUX 2374822294045 02/01/2023 11:54:02 FR0000120578 91.44 EUR 36 CEUX 2374822295045 02/01/2023 11:54:02 FR0000120578 91.43 EUR 62 CEUX 2374822299045 02/01/2023 11:54:02 FR0000120578 91.43 EUR 189 XPAR 2374822300045 02/01/2023 11:54:14 FR0000120578 91.41 EUR 173 XPAR 2374822326045 02/01/2023 11:54:46 FR0000120578 91.42 EUR 54 CEUX 2374822426045 02/01/2023 11:54:46 FR0000120578 91.42 EUR 101 CEUX 2374822427045 02/01/2023 11:56:18 FR0000120578 91.40 EUR 151 CEUX 2374822797045 02/01/2023 11:56:18 FR0000120578 91.40 EUR 199 XPAR 2374822798045 02/01/2023 11:57:04 FR0000120578 91.38 EUR 197 XPAR 2374822947045 02/01/2023 11:57:04 FR0000120578 91.38 EUR 70 XPAR 2374822951045 02/01/2023 11:57:04 FR0000120578 91.38 EUR 8 XPAR 2374822952045 02/01/2023 11:58:04 FR0000120578 91.42 EUR 33 CEUX 2374823199045 02/01/2023 11:58:04 FR0000120578 91.42 EUR 37 CEUX 2374823201045 02/01/2023 11:59:02 FR0000120578 91.45 EUR 81 XPAR 2374823413045 02/01/2023 11:59:02 FR0000120578 91.46 EUR 40 CEUX 2374823414045 02/01/2023 11:59:02 FR0000120578 91.46 EUR 98 CEUX 2374823415045 02/01/2023 11:59:02 FR0000120578 91.46 EUR 75 XPAR 2374823416045 02/01/2023 11:59:02 FR0000120578 91.46 EUR 59 XPAR 2374823417045 02/01/2023 11:59:02 FR0000120578 91.46 EUR 15 XPAR 2374823418045 02/01/2023 11:59:02 FR0000120578 91.46 EUR 43 XPAR 2374823419045 02/01/2023 11:59:04 FR0000120578 91.46 EUR 134 CEUX 2374823429045 02/01/2023 11:59:06 FR0000120578 91.45 EUR 139 XPAR 2374823437045 02/01/2023 11:59:40 FR0000120578 91.44 EUR 207 XPAR 2374823542045 02/01/2023 11:59:40 FR0000120578 91.44 EUR 147 CEUX 2374823543045 02/01/2023 12:00:00 FR0000120578 91.45 EUR 1 XPAR 2374823645045 02/01/2023 12:00:02 FR0000120578 91.45 EUR 180 XPAR 2374823664045 02/01/2023 12:00:17 FR0000120578 91.43 EUR 181 XPAR 2374823741045 02/01/2023 12:01:16 FR0000120578 91.46 EUR 31 CEUX 2374823951045 02/01/2023 12:03:22 FR0000120578 91.51 EUR 157 CEUX 2374824312045 02/01/2023 12:03:22 FR0000120578 91.51 EUR 90 CEUX 2374824313045 02/01/2023 12:03:22 FR0000120578 91.51 EUR 55 CEUX 2374824314045 02/01/2023 12:03:22 FR0000120578 91.51 EUR 107 XPAR 2374824315045 02/01/2023 12:03:22 FR0000120578 91.51 EUR 111 XPAR 2374824316045 02/01/2023 12:03:22 FR0000120578 91.50 EUR 183 XPAR 2374824317045 02/01/2023 12:03:22 FR0000120578 91.51 EUR 75 XPAR 2374824318045 02/01/2023 12:04:18 FR0000120578 91.55 EUR 119 XPAR 2374824575045 02/01/2023 12:05:36 FR0000120578 91.56 EUR 158 XPAR 2374824853045 02/01/2023 12:05:36 FR0000120578 91.56 EUR 173 CEUX 2374824852045 02/01/2023 12:05:36 FR0000120578 91.56 EUR 147 CEUX 2374824854045 02/01/2023 12:06:39 FR0000120578 91.55 EUR 7 CEUX 2374825077045 02/01/2023 12:06:58 FR0000120578 91.54 EUR 164 XPAR 2374825100045 02/01/2023 12:06:58 FR0000120578 91.54 EUR 137 CEUX 2374825101045 02/01/2023 12:07:36 FR0000120578 91.54 EUR 166 XPAR 2374825297045 02/01/2023 12:08:15 FR0000120578 91.53 EUR 133 CEUX 2374825410045 02/01/2023 12:08:15 FR0000120578 91.52 EUR 75 XPAR 2374825411045 02/01/2023 12:08:15 FR0000120578 91.52 EUR 6 CEUX 2374825412045 02/01/2023 12:08:15 FR0000120578 91.52 EUR 34 CEUX 2374825413045 02/01/2023 12:08:50 FR0000120578 91.54 EUR 110 XPAR 2374825586045 02/01/2023 12:08:50 FR0000120578 91.54 EUR 68 XPAR 2374825587045 02/01/2023 12:08:50 FR0000120578 91.54 EUR 141 CEUX 2374825585045 02/01/2023 12:10:01 FR0000120578 91.51 EUR 133 CEUX 2374825798045 02/01/2023 12:12:19 FR0000120578 91.60 EUR 175 TQEX 2374826318045 02/01/2023 12:12:19 FR0000120578 91.60 EUR 14 CEUX 2374826319045 02/01/2023 12:12:19 FR0000120578 91.60 EUR 146 CEUX 2374826320045 02/01/2023 12:12:19 FR0000120578 91.60 EUR 192 XPAR 2374826323045 02/01/2023 12:12:19 FR0000120578 91.60 EUR 110 CEUX 2374826322045 02/01/2023 12:12:19 FR0000120578 91.60 EUR 34 CEUX 2374826324045 02/01/2023 12:12:19 FR0000120578 91.60 EUR 17 CEUX 2374826325045 02/01/2023 12:12:19 FR0000120578 91.60 EUR 82 XPAR 2374826327045 02/01/2023 12:12:19 FR0000120578 91.60 EUR 98 XPAR 2374826328045 02/01/2023 12:13:31 FR0000120578 91.57 EUR 171 XPAR 2374826585045 02/01/2023 12:14:13 FR0000120578 91.60 EUR 146 CEUX 2374826720045 02/01/2023 12:15:16 FR0000120578 91.62 EUR 162 XPAR 2374826922045 02/01/2023 12:17:15 FR0000120578 91.64 EUR 159 CEUX 2374827388045 02/01/2023 12:17:15 FR0000120578 91.64 EUR 179 XPAR 2374827389045 02/01/2023 12:17:33 FR0000120578 91.63 EUR 178 XPAR 2374827468045 02/01/2023 12:17:33 FR0000120578 91.63 EUR 148 CEUX 2374827467045 02/01/2023 12:19:33 FR0000120578 91.66 EUR 176 XPAR 2374827847045 02/01/2023 12:19:55 FR0000120578 91.68 EUR 143 CEUX 2374827899045 02/01/2023 12:19:55 FR0000120578 91.67 EUR 176 XPAR 2374827902045 02/01/2023 12:20:51 FR0000120578 91.66 EUR 160 CEUX 2374828119045 02/01/2023 12:22:01 FR0000120578 91.67 EUR 187 XPAR 2374828404045 02/01/2023 12:22:11 FR0000120578 91.67 EUR 170 CEUX 2374828483045 02/01/2023 12:22:26 FR0000120578 91.66 EUR 134 CEUX 2374828596045 02/01/2023 12:23:38 FR0000120578 91.67 EUR 134 CEUX 2374828844045 02/01/2023 12:24:00 FR0000120578 91.66 EUR 180 XPAR 2374828941045 02/01/2023 12:25:11 FR0000120578 91.73 EUR 159 XPAR 2374829228045 02/01/2023 12:25:35 FR0000120578 91.72 EUR 173 XPAR 2374829295045 02/01/2023 12:25:35 FR0000120578 91.72 EUR 1 XPAR 2374829296045 02/01/2023 12:25:35 FR0000120578 91.72 EUR 150 CEUX 2374829294045 02/01/2023 12:26:45 FR0000120578 91.72 EUR 133 CEUX 2374829523045 02/01/2023 12:26:45 FR0000120578 91.72 EUR 169 XPAR 2374829524045 02/01/2023 12:26:45 FR0000120578 91.72 EUR 13 XPAR 2374829525045 02/01/2023 12:28:38 FR0000120578 91.73 EUR 154 CEUX 2374829879045 02/01/2023 12:28:38 FR0000120578 91.73 EUR 147 CEUX 2374829880045 02/01/2023 12:28:38 FR0000120578 91.73 EUR 5 CEUX 2374829881045 02/01/2023 12:29:24 FR0000120578 91.74 EUR 188 XPAR 2374830012045 02/01/2023 12:30:26 FR0000120578 91.79 EUR 20 CEUX 2374830203045 02/01/2023 12:30:26 FR0000120578 91.79 EUR 11 CEUX 2374830204045 02/01/2023 12:30:32 FR0000120578 91.78 EUR 176 XPAR 2374830253045 02/01/2023 12:30:32 FR0000120578 91.78 EUR 143 CEUX 2374830250045 02/01/2023 12:30:32 FR0000120578 91.79 EUR 147 CEUX 2374830251045 02/01/2023 12:30:32 FR0000120578 91.79 EUR 22 CEUX 2374830252045 02/01/2023 12:33:00 FR0000120578 91.79 EUR 148 CEUX 2374830907045 02/01/2023 12:33:00 FR0000120578 91.79 EUR 37 XPAR 2374830908045 02/01/2023 12:33:00 FR0000120578 91.79 EUR 63 XPAR 2374830909045 02/01/2023 12:33:00 FR0000120578 91.79 EUR 113 XPAR 2374830910045 02/01/2023 12:33:10 FR0000120578 91.78 EUR 168 XPAR 2374830991045 02/01/2023 12:33:52 FR0000120578 91.75 EUR 165 XPAR 2374831285045 02/01/2023 12:34:04 FR0000120578 91.75 EUR 132 CEUX 2374831362045 02/01/2023 12:36:41 FR0000120578 91.79 EUR 175 CEUX 2374831963045 02/01/2023 12:36:41 FR0000120578 91.79 EUR 181 XPAR 2374831964045 02/01/2023 12:36:44 FR0000120578 91.78 EUR 161 XPAR 2374831965045 02/01/2023 12:36:44 FR0000120578 91.78 EUR 1 XPAR 2374831966045 02/01/2023 12:36:45 FR0000120578 91.78 EUR 25 CEUX 2374831973045 02/01/2023 12:37:12 FR0000120578 91.78 EUR 84 CEUX 2374832068045 02/01/2023 12:37:12 FR0000120578 91.78 EUR 49 CEUX 2374832069045 02/01/2023 12:38:31 FR0000120578 91.79 EUR 168 XPAR 2374832399045 02/01/2023 12:38:31 FR0000120578 91.79 EUR 142 CEUX 2374832400045 02/01/2023 12:40:39 FR0000120578 91.80 EUR 66 CEUX 2374832830045 