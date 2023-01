bourse Accueil Zonebourse Actions France Euronext Paris Sanofi Actualités Synthèse SAN FR0000120578 SANOFI (SAN) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 17:35:24 17/01/2023 91.90 EUR +0.05% 17/01 Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres PU 17/01 Sanofi : Disclosure of trading in own shares PU 17/01 MCA Entreprendre PME : « Nous privilégions les valeurs de croissance visible » Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Synthèse Toute l'actualité Reco analystes Autres langues Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres 17/01/2023 | 23:20 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres Sanofi Société anonyme au capital de EUR 2,521,494,572 Siège social: 46, avenue de la Grande Armée - 75017 Paris - France 395 030 844 R.C.S. Paris Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Sanofi déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 09 Janvier 2023 au 12 Janvier 2023 Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Code identifiant de l'instrument Volume total journalier (en Prix pondéré moyen Marché (MIC Nom de l'émetteur Jour de la transaction journalier d'acquisition l'émetteur financier nombre d'actions) Code) des actions* SANOFI 549300E9PC51EN656011 09/01/2023 FR0000120578 209936 90.02 XPAR SANOFI 549300E9PC51EN656011 09/01/2023 FR0000120578 50000 90.11 CEUX SANOFI 549300E9PC51EN656011 10/01/2023 FR0000120578 144300 90.42 XPAR SANOFI 549300E9PC51EN656011 10/01/2023 FR0000120578 60000 90.47 CEUX SANOFI 549300E9PC51EN656011 11/01/2023 FR0000120578 166789 90.27 XPAR SANOFI 549300E9PC51EN656011 11/01/2023 FR0000120578 40000 90.29 CEUX SANOFI 549300E9PC51EN656011 12/01/2023 FR0000120578 151243 89.90 XPAR SANOFI 549300E9PC51EN656011 12/01/2023 FR0000120578 40000 90.24 CEUX * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 862 268 90.17 SAN 90.170000 Détail transaction par transaction Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Nom du PSI Code identifiant du PSI Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 Jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix Unitaire Devise Quantité Marché (MIC identifiant de la Raison du Rachat (CET) l'instrument financier Code) transaction 09/01/2023 09:22:31 FR0000120578 89.73 EUR 30 XPAR 4G1HySfGXJ5-SBKYEGQA 09/01/2023 09:23:04 FR0000120578 89.75 EUR 108 XPAR 0Wb4ETnGccZ5uUt9yWQA 09/01/2023 09:23:07 FR0000120578 89.73 EUR 123 XPAR WGL5QQPSD7KkNUiAGLgA 09/01/2023 09:23:07 FR0000120578 89.73 EUR 109 XPAR c0PP_SBa4gbVC4L41jwA 09/01/2023 09:23:07 FR0000120578 89.74 EUR 126 XPAR 4kFG-RRbieyg6tiQ93KQA 09/01/2023 09:23:07 FR0000120578 89.73 EUR 101 XPAR 08nirtRU6-VDwdjEUVOwA 09/01/2023 09:23:07 FR0000120578 89.74 EUR 110 XPAR R25EjQh2kgbu3P_O0xQA 09/01/2023 09:23:07 FR0000120578 89.73 EUR 87 XPAR orPfLSmSZ1eFwGkwMugA 09/01/2023 09:23:07 FR0000120578 89.74 EUR 112 XPAR Jg3WQoq3X4mnMYsKPAA 09/01/2023 09:23:07 FR0000120578 89.73 EUR 25 XPAR PnW2ZQGmpz6gn4DBUJgA 09/01/2023 09:23:07 FR0000120578 89.73 EUR 35 XPAR MjoNR2WfO-CCE0RBWgA 09/01/2023 09:24:04 FR0000120578 89.72 EUR 134 CEUX 2377563093045 09/01/2023 09:24:04 FR0000120578 89.70 EUR 111 XPAR XyAnptRTOik4YxpUiZXwA 09/01/2023 09:24:04 FR0000120578 89.70 EUR 124 XPAR CnZavSXCRw2fZCn2lQgA 09/01/2023 09:24:04 FR0000120578 89.70 EUR 118 XPAR 9w-ydQOmuNEWawtKvuQA 09/01/2023 09:24:04 FR0000120578 89.70 EUR 120 XPAR yUHAbRL6N8wIL9FH_yQA 09/01/2023 09:24:04 FR0000120578 89.70 EUR 46 XPAR G1-BWQjm3ycMSgSPqmgA 09/01/2023 09:24:04 FR0000120578 89.70 EUR 114 XPAR QaAS3SFGva3kpsajYDQA 09/01/2023 09:24:04 FR0000120578 89.70 EUR 60 XPAR oyuI_Q9eCMx4KFQR3ygA 09/01/2023 09:24:04 FR0000120578 89.70 EUR 111 XPAR SmN4wnQlee0cIZ3h9KlQA 09/01/2023 09:25:14 FR0000120578 89.72 EUR 131 CEUX 2377563842045 09/01/2023 09:25:40 FR0000120578 89.70 EUR 126 XPAR U5-nUaTmmlyqk6HrMjFgA 09/01/2023 09:25:40 FR0000120578 89.70 EUR 117 XPAR gUZ2EQCuoud0TKdGMIAA 09/01/2023 09:25:40 FR0000120578 89.70 EUR 138 XPAR FvO1SEQ7iHsivccUYdTgA 09/01/2023 09:25:40 FR0000120578 89.70 EUR 122 XPAR FU34uS-K5RCWel_alKwA 09/01/2023 09:25:40 FR0000120578 89.70 EUR 117 XPAR RG_i7VT7KI5eCcIUzrYgA 09/01/2023 09:25:40 FR0000120578 89.70 EUR 119 XPAR weXurTguWb7yD_f2IFAA 09/01/2023 09:25:40 FR0000120578 89.70 EUR 141 XPAR HhA_NRq-OvxjWAW9h-AA 09/01/2023 09:25:54 FR0000120578 89.64 EUR 125 XPAR IGreqSgu07BLomKVWFQA 09/01/2023 09:26:09 FR0000120578 89.65 EUR 35 CEUX 2377564391045 09/01/2023 09:26:09 FR0000120578 89.66 EUR 107 XPAR T6LVTeGo7S1dCuYmLQA 09/01/2023 09:26:12 FR0000120578 89.65 EUR 124 CEUX 2377564422045 09/01/2023 09:26:39 FR0000120578 89.68 EUR 22 XPAR St1JnR3KvMmACXZO_ogA 09/01/2023 09:26:39 FR0000120578 89.68 EUR 124 XPAR my6j3rLQkakpiLZrtlIDQA 09/01/2023 09:26:39 FR0000120578 89.68 EUR 4 XPAR QECPQR_Ofbwdcd2imOAA 09/01/2023 09:26:39 FR0000120578 89.68 EUR 85 XPAR WwrylT2-KG5__1M3Z1gA 09/01/2023 09:26:39 FR0000120578 89.68 EUR 23 XPAR dxbQ5RzygxYE0giMK7AA 09/01/2023 09:26:39 FR0000120578 89.68 EUR 98 XPAR -237dQY-cZRD9y6nO-gA 09/01/2023 09:27:14 FR0000120578 89.72 EUR 38 XPAR SHMfNOTXStE9tfwofwJwA 09/01/2023 09:27:14 FR0000120578 89.72 EUR 92 XPAR KGhpITtmVOknDA6By0gA 09/01/2023 09:27:14 FR0000120578 89.72 EUR 70 XPAR GKnLKT4y7xm0D_pDREwA 09/01/2023 09:27:14 FR0000120578 89.72 EUR 13 XPAR tMqu0ThawMRazhdkk0QA 09/01/2023 09:27:14 FR0000120578 89.72 EUR 65 XPAR 9pAaaSlSK6E9-q2kUsAA 09/01/2023 09:27:14 FR0000120578 89.72 EUR 10 XPAR VaxIQzGQnEOWQNEk4QA 09/01/2023 09:27:14 FR0000120578 89.72 EUR 47 XPAR sUt10RCeW8HJxXNcnKgA 09/01/2023 09:27:14 FR0000120578 89.72 EUR 113 XPAR -kvgnSwq2FLAk9xB07AA 09/01/2023 09:27:59 FR0000120578 89.82 EUR 131 CEUX 2377565376045 09/01/2023 09:28:00 FR0000120578 89.81 EUR 113 XPAR nbFjWQEO04uz5XgsWxAA 09/01/2023 09:28:00 FR0000120578 89.81 EUR 108 XPAR K8d1pT_CxJuKg7UQUugA 09/01/2023 09:28:00 FR0000120578 89.81 EUR 128 XPAR VHbvGTdu3n4aXWK6uzwA 09/01/2023 09:28:00 FR0000120578 89.81 EUR 14 XPAR QITglqSl-jJQ276Cd4rQA 09/01/2023 09:28:00 FR0000120578 89.81 EUR 109 XPAR 3RS6xhQ0-gOajqlX-bAAA 09/01/2023 09:28:48 FR0000120578 89.81 EUR 139 CEUX 2377565835045 09/01/2023 09:28:50 FR0000120578 89.80 EUR 107 XPAR qR-5bQ5qWItUF1kT0qQA 09/01/2023 09:28:50 FR0000120578 89.80 EUR 129 XPAR avHPZSuWBq95jQ6Y9xAA 09/01/2023 09:28:50 FR0000120578 89.79 EUR 111 XPAR EQ9SPSNSej9vqsmFdBwA 09/01/2023 09:28:50 FR0000120578 89.79 EUR 113 XPAR C2gbbIT3-7wRTz-LLFEQA 09/01/2023 09:28:50 FR0000120578 89.79 EUR 126 XPAR qL-eRYGaMWNduvLHaAA 09/01/2023 09:30:10 FR0000120578 89.85 EUR 152 XPAR YPhL2RIW04ldR1g9CVgA 09/01/2023 09:30:10 FR0000120578 89.85 EUR 107 XPAR xBDD_QVCwAETnrZZjnQA 09/01/2023 09:30:10 FR0000120578 89.85 EUR 250 XPAR 001cxT_eZcdgOUBB4egA 09/01/2023 09:30:10 FR0000120578 89.85 EUR 152 XPAR _BUK0QI-Yv_uDPddCpQA 09/01/2023 09:30:10 FR0000120578 89.85 EUR 91 XPAR RTEykR7GOsdETOs2B5AA 09/01/2023 09:30:10 FR0000120578 89.85 EUR 35 XPAR M1ixcfSs2SS8s-CSgirAA 09/01/2023 09:30:17 FR0000120578 89.84 EUR 133 CEUX 2377567056045 09/01/2023 09:30:36 FR0000120578 89.82 EUR 114 XPAR T-smaRZ2aEVpcVBUKbAA 09/01/2023 09:30:36 FR0000120578 89.81 EUR 110 XPAR RImcB_RkSjjxnQDK7ViwA 09/01/2023 09:30:41 FR0000120578 89.78 EUR 121 XPAR JWBrYZRj6yC_Jcjm1DgAA 09/01/2023 09:32:05 FR0000120578 89.99 EUR 145 CEUX 2377568197045 09/01/2023 09:32:05 FR0000120578 89.99 EUR 11 CEUX 2377568198045 09/01/2023 09:32:05 FR0000120578 90.00 EUR 147 XPAR vlioZKRtirGdEfV4w7MwA 09/01/2023 09:32:05 FR0000120578 90.00 EUR 152 XPAR pV_-oSR1eJ1l3h1-LkkAA 09/01/2023 09:32:05 FR0000120578 90.00 EUR 128 XPAR 84mUTp-Y2GNZtW15FwA 09/01/2023 09:32:05 FR0000120578 90.00 EUR 147 XPAR LapaXRjSu2oW-fHtGGwA 09/01/2023 09:32:05 FR0000120578 90.00 EUR 152 XPAR SyCQRkGMw1VGNzDs-QA 09/01/2023 09:32:05 FR0000120578 90.00 EUR 34 XPAR SYr5ERYO7J4ScqkBh7wA 09/01/2023 09:32:05 FR0000120578 90.00 EUR 49 XPAR GGmmO9RiSptqhQts8zAgA 09/01/2023 09:33:07 FR0000120578 90.02 EUR 2 CEUX 2377568930045 09/01/2023 09:33:11 FR0000120578 90.02 EUR 111 XPAR bJ-EOR6Cfx3uCMHyUVAA 09/01/2023 09:33:11 FR0000120578 90.03 EUR 112 XPAR ezjf6THCW_qKVBXGIOwA 09/01/2023 09:33:11 FR0000120578 90.02 EUR 108 XPAR DoplvQ8GhDD9AmL_oYwA 09/01/2023 09:33:12 FR0000120578 90.01 EUR 138 CEUX 2377568989045 09/01/2023 09:33:12 FR0000120578 90.00 EUR 126 XPAR nBFCEhTrK1eJISYevsqgA 09/01/2023 09:33:12 FR0000120578 90.00 EUR 118 XPAR Tlwo1TTymjPe3c-SSNiwA 09/01/2023 09:33:53 FR0000120578 89.97 EUR 122 XPAR mfeAmQie5SxGkk1vvDgA 09/01/2023 09:33:53 FR0000120578 89.97 EUR 19 XPAR B8xMLRQiAiKQNY7OIZgA 09/01/2023 09:33:53 FR0000120578 89.97 EUR 107 XPAR YuTIfESYeP7TrXWCftNgA 09/01/2023 09:33:53 FR0000120578 89.97 EUR 122 XPAR H4PXQiTc-qJIhje78YzgA 09/01/2023 09:33:54 FR0000120578 89.96 EUR 145 CEUX 2377569384045 09/01/2023 09:34:10 FR0000120578 89.98 EUR 116 XPAR gWGi1aSOaJuwpX9oxo7gA 09/01/2023 09:34:34 FR0000120578 89.92 EUR 118 XPAR CvQp2RYy71rzKC0QYiAA 09/01/2023 09:34:34 FR0000120578 89.92 EUR 126 XPAR udcZ-7TfGz8_MzR15vVQA 09/01/2023 09:34:34 FR0000120578 89.92 EUR 130 XPAR geaAiR0ScwoynyRUG3AA 09/01/2023 09:35:07 FR0000120578 89.86 EUR 140 CEUX 2377570160045 09/01/2023 09:35:07 FR0000120578 89.86 EUR 120 XPAR 6V-sxQ9--Xd_MQ7XTjAA 09/01/2023 09:35:54 FR0000120578 89.89 EUR 106 XPAR ExuhTn2E4ZWhR5kOBwA 09/01/2023 09:35:54 FR0000120578 89.89 EUR 244 XPAR YZa6sSF6INEOd2sW_KgA 09/01/2023 09:35:54 FR0000120578 89.89 EUR 116 XPAR bHuCAQ6-KPeiquNkYrgA 09/01/2023 09:35:54 FR0000120578 89.89 EUR 114 XPAR dGmWQMGh-vWhtvD1hgA 09/01/2023 09:36:53 FR0000120578 89.88 EUR 232 XPAR QRt-INQU--zC6vuf8Z8gA 09/01/2023 09:36:53 FR0000120578 89.88 EUR 112 XPAR s1ZyWRTa6DE-0BobJSAA 09/01/2023 09:36:53 FR0000120578 89.88 EUR 119 XPAR 25F3QEyCL6wsJZRRwQA 09/01/2023 09:36:53 FR0000120578 89.88 EUR 117 XPAR 7vYk8Q7GSRuWkcjRSIgA 09/01/2023 09:36:53 FR0000120578 89.86 EUR 133 CEUX 2377571056045 09/01/2023 09:37:20 FR0000120578 89.79 EUR 124 XPAR cvvjtETIu_9Y8UzKrDLwA 09/01/2023 09:37:20 FR0000120578 89.80 EUR 109 XPAR YO9zQSJKrGQC4-e8fWAA 09/01/2023 09:37:58 FR0000120578 89.80 EUR 130 CEUX 2377571721045 09/01/2023 09:38:31 FR0000120578 89.81 EUR 242 XPAR X-s6I6RUiXdpKQWmnYjgA 09/01/2023 09:38:31 FR0000120578 89.81 EUR 134 XPAR 9kYGQGOFv2TM6KY1GAA 09/01/2023 09:38:31 FR0000120578 89.81 EUR 115 XPAR OZ2GUS-OhzHNfq1UQ8gA 09/01/2023 09:39:02 FR0000120578 89.81 EUR 122 XPAR U6CALQ_6KZHau1tmkRQA 09/01/2023 09:39:02 FR0000120578 89.81 EUR 119 XPAR 4_sqFRbOLOq1XsY-X3AA 09/01/2023 09:39:02 FR0000120578 89.81 EUR 95 XPAR cEhXOjR9GttMI9rjVSCAA 09/01/2023 09:39:02 FR0000120578 89.81 EUR 16 XPAR WzuFUTRqgIaaeo_874wA 09/01/2023 09:39:17 FR0000120578 89.81 EUR 140 CEUX 2377572596045 09/01/2023 09:39:17 FR0000120578 89.81 EUR 117 XPAR uXdSoSbOaHGyfgI8awQA 09/01/2023 09:39:17 FR0000120578 89.81 EUR 115 XPAR b1SiojSaaI3r27F0jWOgA 09/01/2023 09:39:38 FR0000120578 89.81 EUR 69 XPAR yc9S2Q4O2Ov3a1ocMLQA SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/01/2023 09:39:38 FR0000120578 89.81 EUR 110 XPAR GwuSBFT1Ckh2virg9wSwA 09/01/2023 09:39:38 FR0000120578 89.81 EUR 41 XPAR nja0OTeSfKPrJm0w-IQA 09/01/2023 09:40:08 FR0000120578 89.83 EUR 127 XPAR X6D0gSpmBjf8QkHqd0QA 09/01/2023 09:40:47 FR0000120578 89.83 EUR 123 XPAR llOHTdTv6lxLgvS6FYlQA 09/01/2023 09:40:48 FR0000120578 89.82 EUR 155 CEUX 2377573529045 09/01/2023 09:41:48 FR0000120578 89.83 EUR 150 XPAR FgWCt5QtGrAlesZpngrQA 09/01/2023 09:41:48 FR0000120578 89.82 EUR 157 CEUX 2377574060045 09/01/2023 09:41:48 FR0000120578 89.83 EUR 14 XPAR FeBI1nR6mZjxHy2_v6DwA 09/01/2023 09:41:48 FR0000120578 89.83 EUR 60 XPAR 3TscJRVqUFJnpHhv42gA 09/01/2023 09:41:48 FR0000120578 89.83 EUR 38 XPAR 4ddY24SjqSU6u6-LmlkgA 09/01/2023 09:42:05 FR0000120578 89.85 EUR 253 XPAR YkmKlREydGHACpxAkJwA 09/01/2023 09:42:09 FR0000120578 89.83 EUR 215 XPAR M2uNTYScNUHwwMjV3QA 09/01/2023 09:42:29 FR0000120578 89.87 EUR 116 XPAR CQVNS_mrL_G9raDBWgA 09/01/2023 09:42:29 FR0000120578 89.87 EUR 112 XPAR gOiPxrQq68SbIZy9hbCgA 09/01/2023 09:42:29 FR0000120578 89.87 EUR 110 XPAR 11SsVtR6GmyZrrh-Vc3gA 09/01/2023 09:42:29 FR0000120578 89.87 EUR 223 XPAR _a1qSWWxBMpqbyEXdAA 09/01/2023 09:43:19 FR0000120578 89.93 EUR 233 XPAR BgvOTdG9eU2vydLQYQA 09/01/2023 09:43:19 FR0000120578 89.93 EUR 33 XPAR 709HcnT32N6eg4Frg5rAA 09/01/2023 09:43:19 FR0000120578 89.93 EUR 118 XPAR nJ-GnToeOVfXp_6ANhwA 09/01/2023 09:43:19 FR0000120578 89.93 EUR 91 XPAR yoVgUTYSE2Zmn9qNUxAA 09/01/2023 09:43:19 FR0000120578 89.93 EUR 149 CEUX 2377575016045 09/01/2023 09:43:19 FR0000120578 89.93 EUR 4 CEUX 2377575017045 09/01/2023 09:43:45 FR0000120578 89.90 EUR 128 XPAR JR536QnWISDjgOa0osgA 09/01/2023 09:44:14 FR0000120578 89.82 EUR 108 XPAR Gc2WTEOeDWDCfPYKuAA 09/01/2023 09:44:14 FR0000120578 89.82 EUR 119 XPAR Vp15yRWuylT5YAsXiggA 09/01/2023 09:44:33 FR0000120578 89.84 EUR 6 XPAR uxOjuuTLiGqf31o-Pb2QA 09/01/2023 09:44:33 FR0000120578 89.84 EUR 114 XPAR PVDi3fQ4WitrCnXtprxwA 09/01/2023 09:44:33 FR0000120578 89.84 EUR 110 XPAR un2kN9RTS1qiboVmjrrQA 09/01/2023 09:44:50 FR0000120578 89.84 EUR 120 XPAR dvUKTg6jHSj5WpGDcQA 09/01/2023 09:44:54 FR0000120578 89.84 EUR 117 XPAR RhWRfQfeMAoRZzSuMCAA 09/01/2023 09:44:57 FR0000120578 89.83 EUR 147 CEUX 2377575867045 09/01/2023 09:45:13 FR0000120578 89.90 EUR 48 XPAR IBxSSEGmvURQEeG1MgA 09/01/2023 09:45:13 FR0000120578 89.90 EUR 66 XPAR XBcHRAOpAv2BXkJuCAA 09/01/2023 09:45:36 FR0000120578 89.82 EUR 111 XPAR psueETfSgHmQ84HqPxAA 09/01/2023 09:45:36 FR0000120578 89.82 EUR 119 XPAR POmCRaG0DHmZKKcVFQA 09/01/2023 09:46:42 FR0000120578 89.89 EUR 145 CEUX 2377576938045 09/01/2023 09:46:42 FR0000120578 89.89 EUR 58 XPAR au3j_aTr-5YOHcDY__0AA 09/01/2023 09:46:42 FR0000120578 89.89 EUR 116 XPAR DmXl5PReivyf4XTm1sbwA 09/01/2023 09:46:42 FR0000120578 89.89 EUR 196 XPAR WIFl3NSgq1ZIVlApdkKwA 09/01/2023 09:46:42 FR0000120578 89.89 EUR 229 XPAR 858yGQt2T8aG5W9gwsAA 09/01/2023 09:47:17 FR0000120578 89.86 EUR 128 XPAR b9AATmaPUbvnO2mGuQA 09/01/2023 09:47:17 FR0000120578 89.86 EUR 128 XPAR wRrnyQOGwW0a5ndq5wgA 09/01/2023 09:48:01 FR0000120578 89.88 EUR 36 CEUX 2377577562045 09/01/2023 09:48:01 FR0000120578 89.88 EUR 113 CEUX 2377577563045 09/01/2023 09:48:19 FR0000120578 89.87 EUR 59 XPAR AkANRxukzoCd6HWxOQA 09/01/2023 09:48:19 FR0000120578 89.87 EUR 14 XPAR hyDKTsym2cSvQWXM0wA 09/01/2023 09:48:19 FR0000120578 89.87 EUR 61 XPAR 9KvSmRX2tM2u8322KbQA 09/01/2023 09:48:19 FR0000120578 89.87 EUR 114 XPAR QcJ18Ta6hdiPZ-4bmLAA 09/01/2023 09:48:19 FR0000120578 89.87 EUR 93 XPAR 6l-lcBTwCdVef5SqGqPQA 09/01/2023 09:48:19 FR0000120578 89.87 EUR 109 XPAR AVNTVTYekOu4gY9Yo2wA 09/01/2023 09:48:22 FR0000120578 89.82 EUR 25 XPAR Imvk_THmTUWIkuk32xgA 09/01/2023 09:48:24 FR0000120578 89.80 EUR 47 XPAR Dwet4TWCGj47SmEhN3wA 09/01/2023 09:48:24 FR0000120578 89.80 EUR 59 XPAR QpP7cRuyxLuFTnRgGMgA 09/01/2023 09:48:39 FR0000120578 89.75 EUR 111 XPAR wnlEaySAGeFFBhjh2NBQA 09/01/2023 09:48:45 FR0000120578 89.73 EUR 125 XPAR yXu7pQUyU_kNSc8KJbAA 09/01/2023 09:49:03 FR0000120578 89.71 EUR 123 XPAR a9w00RW2x5JsrXkHKhQA 09/01/2023 09:49:03 FR0000120578 89.70 EUR 109 XPAR 9lHnT2Q6-aTCDcrJ_tOQA 09/01/2023 09:49:10 FR0000120578 89.69 EUR 70 CEUX 2377578387045 09/01/2023 09:49:10 FR0000120578 89.69 EUR 86 CEUX 2377578388045 09/01/2023 09:49:36 FR0000120578 89.68 EUR 49 XPAR ZRQy_RleKF9QnPUF5yQA 09/01/2023 09:49:42 FR0000120578 89.67 EUR 33 XPAR KJxENQpG910_I9XmehwA 09/01/2023 09:49:43 FR0000120578 89.67 EUR 27 XPAR GD33oQQC0UrIrhp3YWwA 09/01/2023 09:51:12 FR0000120578 89.77 EUR 151 CEUX 2377579960045 09/01/2023 09:51:14 FR0000120578 89.76 EUR 105 XPAR H0lMMRm2k7iig7UtRsAA 09/01/2023 09:51:14 FR0000120578 89.76 EUR 123 XPAR AYsqoQ_ygesGadzYIEQA 09/01/2023 09:51:14 FR0000120578 89.76 EUR 75 XPAR pw-hSGmEwXa1ksWqdgA 09/01/2023 09:51:14 FR0000120578 89.76 EUR 46 XPAR 4Vb7-oRrCeRJA39TwXtAA 09/01/2023 09:51:38 FR0000120578 89.79 EUR 152 XPAR XZnZRYWhqOHK1ox03AA 09/01/2023 09:51:38 FR0000120578 89.79 EUR 24 XPAR L8FDQmW_Q36wTaTzHAA 09/01/2023 09:51:38 FR0000120578 89.79 EUR 60 XPAR 33TixTK-500NSp5csFQA 09/01/2023 09:51:38 FR0000120578 89.79 EUR 195 XPAR wGWVRlKH6SSWul13RAA 09/01/2023 09:51:38 FR0000120578 89.79 EUR 92 XPAR O9EfCQFCJNcxRLz4PygA 09/01/2023 09:51:38 FR0000120578 89.79 EUR 43 XPAR i0t0RUqaGCAMMEsSugA 09/01/2023 09:51:38 FR0000120578 89.78 EUR 117 XPAR t_32UTZ2WDVH9J60zcwA 09/01/2023 09:51:38 FR0000120578 89.78 EUR 6 XPAR w_i1XdTSy6zu-gyBA0XAA 09/01/2023 09:52:47 FR0000120578 89.78 EUR 20 CEUX 2377581237045 09/01/2023 09:52:56 FR0000120578 89.78 EUR 27 CEUX 2377581308045 09/01/2023 09:52:56 FR0000120578 89.78 EUR 112 CEUX 2377581309045 09/01/2023 09:53:43 FR0000120578 89.87 EUR 140 XPAR WWzpSW2KZa1WkD99DAA 09/01/2023 09:53:43 FR0000120578 89.87 EUR 256 XPAR df_yZTN6QSCmuQhtVcQA 09/01/2023 09:53:43 FR0000120578 89.87 EUR 143 XPAR grIglRhezwPGAKhPOfAA 09/01/2023 09:53:43 FR0000120578 89.87 EUR 82 XPAR 1B8uVQuuN3LTsx5nyCgA 09/01/2023 09:53:43 FR0000120578 89.87 EUR 84 XPAR BYimYRoKj7u9vWgEPZgA 09/01/2023 09:53:43 FR0000120578 89.86 EUR 110 XPAR h_pDRQwCu36ra1hmkoAA 09/01/2023 09:53:43 FR0000120578 89.86 EUR 126 XPAR chuBLQ0K3j_MqJaa_eAA 09/01/2023 09:53:43 FR0000120578 89.86 EUR 75 XPAR V2WKYSBiE6nxPk8qqDAA 09/01/2023 09:53:43 FR0000120578 89.86 EUR 43 XPAR 8XmwiSFa_ubCAzyMWeAA 09/01/2023 09:54:18 FR0000120578 89.82 EUR 147 CEUX 2377582179045 09/01/2023 09:54:18 FR0000120578 89.82 EUR 129 XPAR c3cuaRXG0OgTu7haEbwA 09/01/2023 09:55:11 FR0000120578 89.85 EUR 118 XPAR ofzd9TeyTDbCfqOlLmgA 09/01/2023 09:55:11 FR0000120578 89.85 EUR 217 XPAR vKT8mS_e4q91A4L5nQgA 09/01/2023 09:55:25 FR0000120578 89.87 EUR 123 XPAR S848EQ7uZy9uE-XSbCQA 09/01/2023 09:55:32 FR0000120578 89.87 EUR 110 XPAR gz3k4SJuWkaHQPGjB5gA 09/01/2023 09:55:32 FR0000120578 89.86 EUR 117 XPAR gVi_qSMCP1ofLZg4g5QA 09/01/2023 09:55:50 FR0000120578 89.83 EUR 116 XPAR TEGxd_Q_SbfSG0x54jEgA 09/01/2023 09:55:50 FR0000120578 89.83 EUR 124 XPAR UOjVhcSE2hepjdN061ggA 09/01/2023 09:55:50 FR0000120578 89.84 EUR 135 CEUX 2377583172045 09/01/2023 09:56:50 FR0000120578 89.82 EUR 108 XPAR Qc0-PSemb-KCLQ01zLQA 09/01/2023 09:56:50 FR0000120578 89.82 EUR 115 XPAR vgD_-STO6fQR9Rsh7bwA 09/01/2023 09:56:50 FR0000120578 89.82 EUR 33 XPAR AmMchQk6uoFY4bVOaqAA 09/01/2023 09:56:50 FR0000120578 89.82 EUR 80 XPAR 2Rd_ORVGbk-x2HRz8lQA 09/01/2023 09:57:09 FR0000120578 89.81 EUR 70 CEUX 2377583847045 09/01/2023 09:57:09 FR0000120578 89.81 EUR 34 CEUX 2377583848045 09/01/2023 09:57:09 FR0000120578 89.81 EUR 35 CEUX 2377583849045 09/01/2023 09:57:09 FR0000120578 89.81 EUR 15 CEUX 2377583850045 09/01/2023 09:58:30 FR0000120578 89.82 EUR 366 XPAR QBygJpRamhhDt5gctvKgA 09/01/2023 09:59:32 FR0000120578 89.85 EUR 147 CEUX 2377585205045 09/01/2023 09:59:32 FR0000120578 89.85 EUR 9 CEUX 2377585206045 09/01/2023 09:59:47 FR0000120578 89.86 EUR 108 XPAR AeselQOmqppcII7V3ewA 09/01/2023 09:59:47 FR0000120578 89.86 EUR 237 XPAR XQkU4Q2y6lvYJBOx7gAA 09/01/2023 09:59:47 FR0000120578 89.86 EUR 164 XPAR BXy3VT-y13Aogbg0_eQA 09/01/2023 09:59:47 FR0000120578 89.86 EUR 109 XPAR XQ2PCRB6K8q6PXnxFCgA 09/01/2023 09:59:47 FR0000120578 89.86 EUR 336 XPAR R8Jy4Sk6qytPomyFGawA 09/01/2023 10:00:01 FR0000120578 89.81 EUR 120 XPAR k-xtQSW2erGJYtKkWdQA 09/01/2023 10:00:01 FR0000120578 89.81 EUR 122 XPAR Ll_8GVRCicb9KU59iq2wA 09/01/2023 10:00:32 FR0000120578 89.74 EUR 107 XPAR 02KpKlRlaFQF8O0_DlkAA 09/01/2023 10:00:32 FR0000120578 89.73 EUR 112 XPAR 3_buDQ_qudcHJgTcP2gA 09/01/2023 10:01:09 FR0000120578 89.75 EUR 153 CEUX 2377586194045 09/01/2023 10:01:16 FR0000120578 89.72 EUR 50 XPAR J90pGT9a6a9QG9adPHwA 09/01/2023 10:02:39 FR0000120578 89.81 EUR 136 CEUX 2377587184045 09/01/2023 10:02:39 FR0000120578 89.80 EUR 218 XPAR mQp9bToys0vQC4G3DygA 09/01/2023 10:02:39 FR0000120578 89.80 EUR 123 XPAR GspXzR1-3zAZuxTf0CwA 09/01/2023 10:02:39 FR0000120578 89.80 EUR 112 XPAR AZAwjrQ_-vss26KqVA8gA 09/01/2023 10:02:39 FR0000120578 89.80 EUR 115 XPAR 43KPQEGmbXL8o2FkmwA 09/01/2023 10:02:39 FR0000120578 89.80 EUR 119 XPAR Ds7w3TKm55YR-bP6h7wA 09/01/2023 10:02:43 FR0000120578 89.78 EUR 146 XPAR exjg2LREuJfTRYqUjwrgA 09/01/2023 10:02:45 FR0000120578 89.76 EUR 109 XPAR x76ZpTAS8j8-xMeGB9AA 09/01/2023 10:03:32 FR0000120578 89.72 EUR 139 CEUX 2377587826045 09/01/2023 10:03:32 FR0000120578 89.72 EUR 115 XPAR C9IiFBTYeiie3NgFTbUQA 09/01/2023 10:03:54 FR0000120578 89.70 EUR 120 XPAR zzSQSnOnXqW6aE7WIwA 09/01/2023 10:03:54 FR0000120578 89.70 EUR 143 XPAR XXjf-ReWXp1xc7P5pdgA 09/01/2023 10:03:54 FR0000120578 89.68 EUR 91 XPAR P_moDRMOHoS7FfMbvXgA 09/01/2023 10:05:07 FR0000120578 89.70 EUR 111 XPAR RfacyAQ-ab9MVY5n0sfAA 09/01/2023 10:05:07 FR0000120578 89.70 EUR 111 XPAR M4syAMSj-ndfUd7sUjNwA 09/01/2023 10:05:07 FR0000120578 89.69 EUR 75 XPAR AL_v7XTjOj7AfYFHVCRAA 09/01/2023 10:05:07 FR0000120578 89.69 EUR 113 XPAR elaSLSE60qvPpmcWLagA 09/01/2023 10:05:07 FR0000120578 89.69 EUR 81 XPAR BZZWQ1SpgQ0XJk02owA 09/01/2023 10:05:07 FR0000120578 89.69 EUR 114 XPAR csOxTYROq2felNyJUy4gA 09/01/2023 10:05:07 FR0000120578 89.68 EUR 62 CEUX 2377589375045 09/01/2023 10:05:07 FR0000120578 89.68 EUR 84 CEUX 2377589377045 09/01/2023 10:06:03 FR0000120578 89.66 EUR 123 XPAR 6shOoSH-bM5Cvc3jW0wA 09/01/2023 10:06:03 FR0000120578 89.66 EUR 119 XPAR 5MMuQCOfOYNpYs5L2QA 09/01/2023 10:06:03 FR0000120578 89.66 EUR 84 XPAR eufT0SMa_4TGxFV9-ZAA 09/01/2023 10:06:03 FR0000120578 89.66 EUR 31 XPAR aARBXQkqutUcryuOZdAA 09/01/2023 10:06:47 FR0000120578 89.70 EUR 143 CEUX 2377590500045 09/01/2023 10:06:49 FR0000120578 89.69 EUR 113 XPAR k6IcN9QY6cDv26jFurqAA 09/01/2023 10:08:00 FR0000120578 89.73 EUR 135 CEUX 2377591215045 09/01/2023 10:08:00 FR0000120578 89.73 EUR 156 XPAR Ip0MBTBOLSYifKytU8QA 09/01/2023 10:08:00 FR0000120578 89.73 EUR 233 XPAR bEphXQCuLVNQky06IBgA 09/01/2023 10:09:05 FR0000120578 89.84 EUR 158 CEUX 2377591789045 09/01/2023 10:09:05 FR0000120578 89.84 EUR 152 XPAR bzncibQUqrM7Co4uzFygA 09/01/2023 10:09:05 FR0000120578 89.84 EUR 229 XPAR 1NNnTEaY8PGVh2TEfQA 09/01/2023 10:09:05 FR0000120578 89.84 EUR 118 XPAR zK5CRDyg4mv2UFrTwwA 09/01/2023 10:09:33 FR0000120578 89.86 EUR 161 XPAR pELJHRhGFFLbMqqVecAA 09/01/2023 10:09:33 FR0000120578 89.85 EUR 122 XPAR 5QkDDTjKrQ-A-zCRBSwA 09/01/2023 10:09:33 FR0000120578 89.86 EUR 84 XPAR 9NeW3Tk6hHcorj7HrDgA 09/01/2023 10:09:33 FR0000120578 89.86 EUR 24 XPAR fiUM1iR_ylXRyLhKszwgA 09/01/2023 10:10:05 FR0000120578 89.75 EUR 136 XPAR U5FTS36_sOFdyESvGgA 09/01/2023 10:10:05 FR0000120578 89.75 EUR 130 XPAR WBRMoQuGReKLxCEHglQA 09/01/2023 10:10:05 FR0000120578 89.74 EUR 119 XPAR AV3_iRLSGr7vQFLPrMwA 09/01/2023 10:10:39 FR0000120578 89.72 EUR 117 XPAR VAA0wRdKsp_mLqjPswAA 09/01/2023 10:10:39 FR0000120578 89.72 EUR 116 XPAR X1vioMTqe3epBXV024ewA 09/01/2023 10:11:41 FR0000120578 89.70 EUR 141 CEUX 2377593457045 09/01/2023 10:11:41 FR0000120578 89.69 EUR 123 XPAR UFaRTMmLuxSrQHum9AA 09/01/2023 10:11:41 FR0000120578 89.69 EUR 131 XPAR 3oFkoTYi3nEhAX_04wQA 09/01/2023 10:11:41 FR0000120578 89.69 EUR 121 XPAR 74ylQSc-I4WHSpoTwEAA 09/01/2023 10:12:48 FR0000120578 89.75 EUR 119 XPAR RR0ndyR3uPgBhOIyjQbAA 09/01/2023 10:13:07 FR0000120578 89.71 EUR 145 CEUX 2377594180045 09/01/2023 10:13:37 FR0000120578 89.73 EUR 54 XPAR mLUCSKOu1UKRwGC2XAA SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/01/2023 10:13:37 FR0000120578 89.73 EUR 75 XPAR rhn0ZjRp2IlVu4YAVdkQA 09/01/2023 10:13:37 FR0000120578 89.73 EUR 131 XPAR CA3zkQ1ORSn8awKaingA 09/01/2023 10:13:38 FR0000120578 89.72 EUR 143 XPAR 75SYcRlaWRQNA5xUirAA 09/01/2023 10:13:38 FR0000120578 89.72 EUR 224 XPAR Y9nVbrQ7KaIBDHl5tCzAA 09/01/2023 10:13:38 FR0000120578 89.71 EUR 75 XPAR -tF4PQ96QeqdMn4NtTQA 09/01/2023 10:13:38 FR0000120578 89.72 EUR 21 XPAR L-TMBQ4S6YgNrwcIOFgA 09/01/2023 10:13:38 FR0000120578 89.71 EUR 60 XPAR GRYaqRZmH6kwi9hyq1gA 09/01/2023 10:14:58 FR0000120578 89.74 EUR 116 XPAR YCB7CgRjmc2yulcOf5NQA 09/01/2023 10:15:05 FR0000120578 89.72 EUR 133 CEUX 2377595260045 09/01/2023 10:15:31 FR0000120578 89.71 EUR 262 XPAR AuVlnSHqzmOYyAPWhDQA 09/01/2023 10:15:31 FR0000120578 89.71 EUR 140 XPAR kWnc_T5S4njDNM1ib1QA 09/01/2023 10:15:31 FR0000120578 89.71 EUR 14 XPAR IjfMHHTourfqMhCRBiSgA 09/01/2023 10:15:31 FR0000120578 89.71 EUR 75 XPAR ri6GrRPSqEARsBu63ZAA 09/01/2023 10:15:31 FR0000120578 89.71 EUR 23 XPAR 9M2f1QSOnk2cBN6B60AA 09/01/2023 10:15:32 FR0000120578 89.70 EUR 130 XPAR E--EY7SEu3ydk81vcr3gA 09/01/2023 10:15:57 FR0000120578 89.71 EUR 39 CEUX 2377595841045 09/01/2023 10:15:57 FR0000120578 89.71 EUR 92 CEUX 2377595842045 09/01/2023 10:16:34 FR0000120578 89.71 EUR 26 XPAR aLo5HtQs-ZACl_7-UR7gA 09/01/2023 10:17:30 FR0000120578 89.75 EUR 144 CEUX 2377596710045 09/01/2023 10:17:30 FR0000120578 89.75 EUR 106 XPAR OKXnHSJaPEjdI6kyUHwA 09/01/2023 10:17:30 FR0000120578 89.75 EUR 131 XPAR 6HuGLTWisgYtrdgSnIwA 09/01/2023 10:17:30 FR0000120578 89.75 EUR 129 XPAR U_ng7LQHuv4cjtHsi9DwA 09/01/2023 10:17:30 FR0000120578 89.75 EUR 92 XPAR M1ynwZR56bEfjlXeqXNAA 09/01/2023 10:17:30 FR0000120578 89.75 EUR 18 XPAR V6QuKQiCdf9d_kkbTMAA 09/01/2023 10:18:04 FR0000120578 89.75 EUR 138 XPAR sLlxLR7OFQlaee1HcewA 09/01/2023 10:18:04 FR0000120578 89.74 EUR 75 XPAR ur_9ogSfyPG_nAtM1nYgA 09/01/2023 10:18:04 FR0000120578 89.74 EUR 110 XPAR _FjTWSgGVNuelHgNiJAA 09/01/2023 10:18:04 FR0000120578 89.74 EUR 130 XPAR aG-h-QEmCaTmsF8oAqwA 09/01/2023 10:18:04 FR0000120578 89.74 EUR 65 XPAR C-hq5RmGxfQWLLzOBigA 09/01/2023 10:18:47 FR0000120578 89.88 EUR 4 XPAR OKTkTheCU4QkMOEGSAA 09/01/2023 10:18:47 FR0000120578 89.88 EUR 162 XPAR 1uTbYjQ9SPvHUI_CC-egA 09/01/2023 10:19:35 FR0000120578 89.90 EUR 63 CEUX 2377598365045 09/01/2023 10:19:44 FR0000120578 89.88 EUR 145 XPAR xxEISECqU0RVXWUAcwA 09/01/2023 10:19:44 FR0000120578 89.88 EUR 123 XPAR nNuKvQs2lSzLWgH__BwA 09/01/2023 10:19:44 FR0000120578 89.88 EUR 184 XPAR a4zyWTaOxjzRv7gSnewA 09/01/2023 10:20:20 FR0000120578 89.85 EUR 150 CEUX 2377598926045 09/01/2023 10:20:38 FR0000120578 89.85 EUR 75 XPAR 6M1xSkqqsQNHmevAhwA 09/01/2023 10:20:38 FR0000120578 89.85 EUR 133 XPAR UPrTmThyxtS41ZUCaeQA 09/01/2023 10:20:38 FR0000120578 89.85 EUR 129 XPAR QcwnmS2y5Pd_J5jHCLwA 09/01/2023 10:20:38 FR0000120578 89.85 EUR 62 XPAR mbQdiR4GWsfdMFzQzqQA 09/01/2023 10:21:46 FR0000120578 89.92 EUR 215 XPAR VhDbTQhiAEIxnJv2uWAA 09/01/2023 10:21:46 FR0000120578 89.92 EUR 36 XPAR q_ixgTtWs4pJGH_E9OwA 09/01/2023 10:21:46 FR0000120578 89.91 EUR 266 XPAR dyfh9Ts-aXV4Gav29WwA 09/01/2023 10:21:46 FR0000120578 89.91 EUR 124 XPAR n7b3RuOnM_TXPBSVpQA 09/01/2023 10:21:46 FR0000120578 89.91 EUR 7 XPAR KTTZQkC0qWamT8-B3QA 09/01/2023 10:21:46 FR0000120578 89.90 EUR 52 XPAR zyATtiRvqB7H2AthGz4gA 09/01/2023 10:21:46 FR0000120578 89.90 EUR 89 XPAR zK5RoTDuOGn6nEjY0JAA 09/01/2023 10:22:30 FR0000120578 89.91 EUR 151 CEUX 2377600038045 09/01/2023 10:22:31 FR0000120578 89.89 EUR 126 XPAR yJuxmRbiZzEZqOuOcCAA 09/01/2023 10:22:31 FR0000120578 89.89 EUR 140 XPAR 3osxBQqWTPu6598tDuAA 09/01/2023 10:23:11 FR0000120578 89.93 EUR 79 XPAR yb0AIQ-29rUztKWJSEwA 09/01/2023 10:23:11 FR0000120578 89.93 EUR 63 XPAR 2nIrzvTNygIblGE4vTzgA 09/01/2023 10:23:11 FR0000120578 89.92 EUR 147 XPAR l4FtLTU6aQPI2kcZWeQA 09/01/2023 10:24:31 FR0000120578 89.96 EUR 31 XPAR ICUEnSxSn2L80cMvBqgA 09/01/2023 10:24:31 FR0000120578 89.96 EUR 103 XPAR MBItoXQ2OLF5Ux14SFPAA 09/01/2023 10:24:31 FR0000120578 89.96 EUR 122 XPAR sONSUT2eAfx8cSZSUkwA 09/01/2023 10:24:31 FR0000120578 89.95 EUR 121 XPAR LGKXNScKjo1Kp0d3d3AA 09/01/2023 10:24:31 FR0000120578 89.95 EUR 66 XPAR uLJF4Qt-esvYRGeUv3wA 09/01/2023 10:24:31 FR0000120578 89.95 EUR 40 XPAR FWO5TTLqq9gsC_XEDEgA 09/01/2023 10:24:31 FR0000120578 89.95 EUR 126 XPAR 5F-YKQemms3kX-y7ANwA 09/01/2023 10:24:31 FR0000120578 89.95 EUR 158 CEUX 2377601156045 09/01/2023 10:25:57 FR0000120578 89.88 EUR 53 XPAR NuHjfRMOf1nURfcUAagA 09/01/2023 10:25:57 FR0000120578 89.88 EUR 142 XPAR 8DqPfSROq_NnQmdIovwA 09/01/2023 10:25:57 FR0000120578 89.88 EUR 80 XPAR PD_mB9TI2J11cec421JAA 09/01/2023 10:25:57 FR0000120578 89.87 EUR 141 XPAR aN4haSwS2QYYhZ37JfwA 09/01/2023 10:25:57 FR0000120578 89.87 EUR 121 XPAR ZroOmR1GEAJNuAw_tCgA 09/01/2023 10:25:57 FR0000120578 89.87 EUR 55 XPAR OUNpvTBS3S22EEnfURAA 09/01/2023 10:25:57 FR0000120578 89.87 EUR 56 XPAR Eoa-TTAKjI0aOb-m7MwA 09/01/2023 10:25:57 FR0000120578 89.87 EUR 153 CEUX 2377602100045 09/01/2023 10:28:03 FR0000120578 89.97 EUR 145 CEUX 2377603593045 09/01/2023 10:28:05 FR0000120578 89.94 EUR 123 XPAR dvuqcKQiGP8jkX7dUemgA 09/01/2023 10:28:05 FR0000120578 89.96 EUR 223 XPAR HFDOgQ-28Cas6eSq9JgA 09/01/2023 10:28:05 FR0000120578 89.96 EUR 121 XPAR Ys1VReWUPCI0C07EUQA 09/01/2023 10:28:05 FR0000120578 89.95 EUR 248 XPAR c6MZ1SjKXNsD-PPvJJAA 09/01/2023 10:28:05 FR0000120578 89.95 EUR 109 XPAR AkJzooTJuR5XjmIMKKqwA 09/01/2023 10:28:05 FR0000120578 89.95 EUR 110 XPAR fFQ-TQbGobSnJe6675wA 09/01/2023 10:28:19 FR0000120578 89.92 EUR 120 XPAR x__SIRHy1q8gZeCswSwA 09/01/2023 10:28:19 FR0000120578 89.92 EUR 130 XPAR PWFMsQsede7BxFbSCfwA 09/01/2023 10:29:17 FR0000120578 89.92 EUR 11 XPAR ic0F-QueO3sZPb4xRzQA 09/01/2023 10:29:50 FR0000120578 89.92 EUR 134 CEUX 2377604965045 09/01/2023 10:31:46 FR0000120578 89.98 EUR 225 XPAR HJLlIARaujsijyKNP3sAA 09/01/2023 10:31:46 FR0000120578 89.98 EUR 220 XPAR Uk8mTQyi9KyFigeFRRgA 09/01/2023 10:31:46 FR0000120578 89.98 EUR 225 XPAR qL_65REajj6m_MCmb0QA 09/01/2023 10:31:46 FR0000120578 89.98 EUR 443 XPAR 3acSBROqsE3kvMJs0KQA 09/01/2023 10:31:46 FR0000120578 89.98 EUR 50 CEUX 2377606636045 09/01/2023 10:31:58 FR0000120578 89.98 EUR 132 CEUX 2377606743045 09/01/2023 10:32:04 FR0000120578 89.97 EUR 105 XPAR bssduoSCOukfda_nGt5wA 09/01/2023 10:32:04 FR0000120578 89.97 EUR 36 XPAR w1Q1QCWaNXHPJyRqRAA 09/01/2023 10:33:11 FR0000120578 89.94 EUR 145 XPAR LlHNGSjCJy9nGye8JGgA 09/01/2023 10:33:11 FR0000120578 89.94 EUR 129 XPAR S8gmTRWIgcZNGOPCyQA 09/01/2023 10:33:11 FR0000120578 89.94 EUR 138 XPAR 8TAg0RiKQzx7MADG0egA 09/01/2023 10:33:22 FR0000120578 89.93 EUR 146 CEUX 2377607768045 09/01/2023 10:33:58 FR0000120578 89.95 EUR 260 XPAR XU4_RTmGKFluPsmC2cgA 09/01/2023 10:34:21 FR0000120578 89.94 EUR 144 XPAR nl_bY7QVi7Avi51SPznQA 09/01/2023 10:34:21 FR0000120578 89.94 EUR 109 XPAR FoaMvSeuRs8u01zMLrwA 09/01/2023 10:35:14 FR0000120578 89.90 EUR 170 XPAR G0rIAORB2qj5AvlFLivQA 09/01/2023 10:35:14 FR0000120578 89.90 EUR 63 XPAR YHWs6Sjq2w9qor1hsQwA 09/01/2023 10:35:14 FR0000120578 89.91 EUR 163 XPAR BGmzSQFSrer5KWVJtmAA 09/01/2023 10:35:14 FR0000120578 89.90 EUR 146 XPAR SMJQ6QJyGBz2B9P9HdwA 09/01/2023 10:35:14 FR0000120578 89.91 EUR 146 XPAR 14KG9Qyy5bdOZ5ei_OwA 09/01/2023 10:35:14 FR0000120578 89.91 EUR 147 CEUX 2377609126045 09/01/2023 10:36:41 FR0000120578 89.91 EUR 46 XPAR j1CmPRYe7-u9q_JXOXgA 09/01/2023 10:36:45 FR0000120578 89.91 EUR 132 XPAR HrB23-TbyVby_DjCLiAAA 09/01/2023 10:36:45 FR0000120578 89.91 EUR 62 XPAR qATER72C4zvW1wnmZwA 09/01/2023 10:36:47 FR0000120578 89.91 EUR 33 XPAR XL2kT5TEKojlEKgozqLgA 09/01/2023 10:36:47 FR0000120578 89.91 EUR 75 XPAR XstS-lS7CEuTg00WNRbgA 09/01/2023 10:36:47 FR0000120578 89.91 EUR 55 XPAR 9bltknCTi6VxSfj50NfNwA 09/01/2023 10:37:57 FR0000120578 89.89 EUR 34 XPAR JxkjQGyGezM8ELYMCwA 09/01/2023 10:38:07 FR0000120578 89.89 EUR 75 XPAR 8YmF_Sc-LEGfFSAze2QA 09/01/2023 10:38:07 FR0000120578 89.89 EUR 117 XPAR ZbfDFRKegocPQcWEsNgA 09/01/2023 10:38:07 FR0000120578 89.89 EUR 49 XPAR IDE4g1TAeN40iF3qicfAA 09/01/2023 10:38:07 FR0000120578 89.89 EUR 150 XPAR NwLvUQx6ssgfZwYJJyAA 09/01/2023 10:38:07 FR0000120578 89.90 EUR 54 CEUX 2377611530045 09/01/2023 10:38:07 FR0000120578 89.90 EUR 59 CEUX 2377611531045 09/01/2023 10:39:16 FR0000120578 90.05 EUR 147 CEUX 2377612524045 09/01/2023 10:39:16 FR0000120578 90.05 EUR 1 CEUX 2377612525045 09/01/2023 10:39:16 FR0000120578 90.03 EUR 139 XPAR BYWn_SHyWSJ9p-TgI1AA 09/01/2023 10:39:16 FR0000120578 90.03 EUR 124 XPAR UTxZJSKuWUZNRSRb2iwA 09/01/2023 10:40:39 FR0000120578 90.02 EUR 300 XPAR Kn-9hqTLKlIQ1JvqRZKQA 09/01/2023 10:40:39 FR0000120578 90.02 EUR 64 XPAR rihmXSNaKVXjB9eC07wA 09/01/2023 10:40:39 FR0000120578 90.02 EUR 107 XPAR WRtMaSrqiB6O9LWfNzAA 09/01/2023 10:40:39 FR0000120578 90.01 EUR 146 CEUX 2377613503045 09/01/2023 10:40:39 FR0000120578 90.01 EUR 221 XPAR WS4XwTAGAKcPYSKRXrAA 09/01/2023 10:40:39 FR0000120578 90.01 EUR 110 XPAR XVSF0Sk6AJm8xITv-AgA 09/01/2023 10:40:50 FR0000120578 90.00 EUR 209 XPAR S8G40SMKQQZIduY_ltwA 09/01/2023 10:40:50 FR0000120578 90.00 EUR 193 XPAR djezp4RKaPEzogk1-3YQA 09/01/2023 10:42:11 FR0000120578 89.99 EUR 130 CEUX 2377614505045 09/01/2023 10:42:12 FR0000120578 89.98 EUR 168 XPAR G1019QgeAJhsw0SW-MwA 09/01/2023 10:42:12 FR0000120578 89.98 EUR 29 XPAR ewGySwWHiThY1qcQLgA 09/01/2023 10:42:12 FR0000120578 89.98 EUR 117 XPAR W1B84ReWgmFaZjSzC_QA 09/01/2023 10:42:12 FR0000120578 89.98 EUR 123 XPAR v-SN3R4OG-lKzWsoPeQA 09/01/2023 10:42:56 FR0000120578 89.95 EUR 143 XPAR o8tcvTMeG1G1H7dH15gA 09/01/2023 10:42:56 FR0000120578 89.94 EUR 165 XPAR OARwTXmaZ8Rm7qnQswA 09/01/2023 10:42:56 FR0000120578 89.94 EUR 166 XPAR 1iBefRvqQW_TXBuSm7QA 09/01/2023 10:42:56 FR0000120578 89.94 EUR 188 XPAR W1WxgRJiPzK6pvIYwmQA 09/01/2023 10:42:56 FR0000120578 89.94 EUR 148 XPAR N_OfTCWCoXW89FL_wQA 09/01/2023 10:44:47 FR0000120578 89.99 EUR 3 CEUX 2377615876045 09/01/2023 10:45:35 FR0000120578 90.01 EUR 147 CEUX 2377616363045 09/01/2023 10:45:48 FR0000120578 90.00 EUR 138 CEUX 2377616486045 09/01/2023 10:46:45 FR0000120578 89.98 EUR 13 XPAR LoQDeTIinOLhCpK7aYwA 09/01/2023 10:46:45 FR0000120578 89.98 EUR 30 XPAR G58UETFebF88FSkMecgA 09/01/2023 10:46:45 FR0000120578 89.98 EUR 288 XPAR z9xZRQTCEzhfjU5IdmAA 09/01/2023 10:46:45 FR0000120578 89.97 EUR 117 XPAR Aa2x90YSo-vxb_18Bl-8gA 09/01/2023 10:46:45 FR0000120578 89.97 EUR 113 XPAR QXCwdYTm6ZfA6fC1et2AA 09/01/2023 10:46:45 FR0000120578 89.97 EUR 156 XPAR QknlknRD6lREMVw-QytwA 09/01/2023 10:46:45 FR0000120578 89.97 EUR 161 XPAR 6KO-5RcyKRM_eyi4UVAA 09/01/2023 10:46:45 FR0000120578 89.97 EUR 21 XPAR KxantnSxCuslIXrDMQQQA 09/01/2023 10:46:45 FR0000120578 89.97 EUR 36 XPAR mtPcZT1WNbN9G7QieIwA 09/01/2023 10:46:45 FR0000120578 89.97 EUR 121 XPAR gqBDOjTVCaoAPzeefJPgA 09/01/2023 10:46:45 FR0000120578 89.97 EUR 73 XPAR KwjO-SamVc2ZGN3Vj8QA 09/01/2023 10:46:45 FR0000120578 89.98 EUR 150 XPAR d6VUxSyeRNxBTd163VwA 09/01/2023 10:46:45 FR0000120578 89.98 EUR 120 XPAR U8JGPRw6Deo3Bxnm9tQA 09/01/2023 10:47:47 FR0000120578 89.95 EUR 132 CEUX 2377617810045 09/01/2023 10:49:25 FR0000120578 89.89 EUR 166 XPAR HRxfSQKCOigekppfkpQA 09/01/2023 10:49:25 FR0000120578 89.89 EUR 120 XPAR SWn8SRyShpGo_MXaDQA 09/01/2023 10:49:25 FR0000120578 89.90 EUR 113 XPAR FaqH0RkqFsKd17hz9ywA 09/01/2023 10:49:25 FR0000120578 89.89 EUR 192 XPAR 0OKCQRWvsQNgILiTDwA 09/01/2023 10:49:25 FR0000120578 89.89 EUR 114 XPAR J5lKRS_CO_vNE8lHERQA 09/01/2023 10:49:25 FR0000120578 89.89 EUR 160 XPAR bH6cnuRDiEH7pcfyR63gA 09/01/2023 10:49:25 FR0000120578 89.89 EUR 154 XPAR 7OMAERTyUlIZM-HJSIwA 09/01/2023 10:49:25 FR0000120578 89.90 EUR 111 XPAR 5HCMQ4m1RsxOoC77EQA 09/01/2023 10:49:25 FR0000120578 89.91 EUR 148 CEUX 2377619223045 09/01/2023 10:51:47 FR0000120578 89.84 EUR 145 CEUX 2377620867045 09/01/2023 10:53:02 FR0000120578 89.83 EUR 41 XPAR 2w0vsRoa6ntdFKEV4PQA 09/01/2023 10:53:02 FR0000120578 89.83 EUR 101 XPAR G_f7gRAe63e4hC8x9MgA 09/01/2023 10:53:02 FR0000120578 89.83 EUR 8 XPAR MjNjK8TnG5IznZsJ6dKQA 09/01/2023 10:53:02 FR0000120578 89.83 EUR 154 XPAR InObzTPqDDG4hiojxBAA 09/01/2023 10:53:24 FR0000120578 89.85 EUR 156 CEUX 2377621838045 09/01/2023 10:53:24 FR0000120578 89.85 EUR 122 XPAR 2fPyRpmFS_pgXQNGWQA SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/01/2023 10:53:24 FR0000120578 89.85 EUR 152 XPAR ECbCQVa2H4KZmWdCpwA 09/01/2023 10:53:24 FR0000120578 89.85 EUR 60 XPAR Nl6jFzTOiAHZk7PRESaQA 09/01/2023 10:53:24 FR0000120578 89.85 EUR 92 XPAR YQjlT9QXmyfY2B411CsAA 09/01/2023 10:53:24 FR0000120578 89.85 EUR 6 XPAR mTZY2QsGtBLJP89wVlAA 09/01/2023 10:53:37 FR0000120578 89.82 EUR 83 XPAR uxyjGTBKZ2omUZNd8GgA 09/01/2023 10:53:37 FR0000120578 89.82 EUR 109 XPAR PT-zo6RBSnuQ2qD87h-gA 09/01/2023 10:53:37 FR0000120578 89.82 EUR 125 XPAR vVvXtQoOHQ2b950SvDgA 09/01/2023 10:53:39 FR0000120578 89.82 EUR 75 XPAR Z6G6hQ8WDnDfYncIqlgA 09/01/2023 10:53:39 FR0000120578 89.82 EUR 84 XPAR af2LoRaCGvqHg8RLzhQA 09/01/2023 10:54:03 FR0000120578 89.80 EUR 196 XPAR gr-RTVCDWYtCZY_CxQA 09/01/2023 10:54:03 FR0000120578 89.80 EUR 161 XPAR ZZhLVRjmaYzHmCtTg2wA 09/01/2023 10:54:03 FR0000120578 89.80 EUR 170 XPAR 4yJG5STmDEKgC96rZDgA 09/01/2023 10:54:03 FR0000120578 89.80 EUR 32 XPAR EdeFQQYuAgK5RTM6hnAA 09/01/2023 10:54:03 FR0000120578 89.80 EUR 133 XPAR RlGgiKTjSTSm_jfmUeSwA 09/01/2023 10:54:33 FR0000120578 89.75 EUR 127 XPAR wDYf4QD6AY0cXiskaVwA 09/01/2023 10:54:33 FR0000120578 89.75 EUR 118 XPAR YKt94QpCN7m3CdveoGwA 09/01/2023 10:54:33 FR0000120578 89.75 EUR 112 XPAR Kso4lSHu-Z-wybZRASQA 09/01/2023 10:55:06 FR0000120578 89.72 EUR 122 XPAR 9P5x3oSMmkx_p0gtRvrQA 09/01/2023 10:55:32 FR0000120578 89.69 EUR 131 CEUX 2377623283045 09/01/2023 10:56:49 FR0000120578 89.69 EUR 108 XPAR S2LHQRO6JtvwQNChNQA 09/01/2023 10:57:43 FR0000120578 89.68 EUR 168 XPAR au2jtcTKmOVX5PvuAhjgA 09/01/2023 10:57:43 FR0000120578 89.68 EUR 150 XPAR QkNVk1QEekNsf4diKkqwA 09/01/2023 10:57:43 FR0000120578 89.67 EUR 109 XPAR jzpNlaT4ma0hS94BolsQA 09/01/2023 10:57:43 FR0000120578 89.67 EUR 164 XPAR XoLWRcu3Y02L17wkPwA 09/01/2023 10:57:43 FR0000120578 89.67 EUR 113 XPAR wVuO6QUSy5-sdgym2ZQA 09/01/2023 10:57:43 FR0000120578 89.67 EUR 169 XPAR kpckUSuu_4UrZmXgx7gA 09/01/2023 10:57:43 FR0000120578 89.69 EUR 149 CEUX 2377624501045 09/01/2023 10:59:34 FR0000120578 89.70 EUR 162 XPAR YyJnk0RNigkIhz_b7vRgA 09/01/2023 10:59:34 FR0000120578 89.70 EUR 164 XPAR R6bneRy6edNshULxzKQA 09/01/2023 10:59:34 FR0000120578 89.70 EUR 119 XPAR _j3L0Seaaa0tHwTFRCQA 09/01/2023 10:59:34 FR0000120578 89.70 EUR 133 XPAR nRq5TPe7zHn_W4mB4AA 09/01/2023 10:59:34 FR0000120578 89.70 EUR 149 XPAR nNa_3iR2myba1jBsljTAA 09/01/2023 10:59:34 FR0000120578 89.70 EUR 147 CEUX 2377626056045 09/01/2023 11:01:50 FR0000120578 89.72 EUR 121 XPAR 0Qy6DSEOwNIe-ZVrfCAA 09/01/2023 11:01:50 FR0000120578 89.71 EUR 163 XPAR OdxmTZCXWo_K8KtqRAA 09/01/2023 11:01:50 FR0000120578 89.71 EUR 117 XPAR _p-WyTY-GSoZACXtdPwA 09/01/2023 11:01:50 FR0000120578 89.71 EUR 162 XPAR PqDskQ4yUQ6RacXTvuwA 09/01/2023 11:01:50 FR0000120578 89.71 EUR 16 XPAR _Da-yqR0eq5AhJNAKlYgA 09/01/2023 11:01:50 FR0000120578 89.71 EUR 160 XPAR 5I6EAQYWc4vOuAQeMJgA 09/01/2023 11:01:59 FR0000120578 89.70 EUR 139 CEUX 2377627653045 09/01/2023 11:01:59 FR0000120578 89.70 EUR 1 CEUX 2377627654045 09/01/2023 11:02:03 FR0000120578 89.68 EUR 75 XPAR um8gjQG6z0Z82h_urSQA 09/01/2023 11:02:03 FR0000120578 89.68 EUR 44 XPAR kOrtWIT2Gj0IoHProgfwA 09/01/2023 11:02:54 FR0000120578 89.70 EUR 130 CEUX 2377628460045 09/01/2023 11:02:54 FR0000120578 89.69 EUR 114 XPAR xjk430TTmjaArne3GyKAA 09/01/2023 11:02:54 FR0000120578 89.68 EUR 114 XPAR fzqjrBTlySIUbXoB6M6AA 09/01/2023 11:02:54 FR0000120578 89.68 EUR 135 XPAR UjqkAyGSEij8pGctwf8HgA 09/01/2023 11:02:54 FR0000120578 89.68 EUR 112 XPAR bLFWgTJ-9EP2oiELCwwA 09/01/2023 11:02:54 FR0000120578 89.68 EUR 111 XPAR bebyfTYW9b6qeu31SgQA 09/01/2023 11:04:45 FR0000120578 89.64 EUR 162 XPAR Qf0YwQxaIT0U9_wLkygA 09/01/2023 11:04:45 FR0000120578 89.64 EUR 125 XPAR c1FtzATg-squgjWkejOgA 09/01/2023 11:04:45 FR0000120578 89.64 EUR 112 XPAR Ct6SAsQzm9rw3SyiSAZAA 09/01/2023 11:04:45 FR0000120578 89.64 EUR 113 XPAR 5Pk9DTSWBQs-iwOqZTwA 09/01/2023 11:04:45 FR0000120578 89.64 EUR 109 XPAR ZSoKyQLSasUl66TSyUwA 09/01/2023 11:04:45 FR0000120578 89.64 EUR 75 XPAR 199BQM6xxvPUMKGquwA 09/01/2023 11:04:45 FR0000120578 89.64 EUR 10 XPAR uEDyXRpWCPBV7l_tJkAA 09/01/2023 11:04:45 FR0000120578 89.64 EUR 146 CEUX 2377629496045 09/01/2023 11:05:04 FR0000120578 89.60 EUR 125 XPAR KhM1rTHSLIYHmg0nU_gA 09/01/2023 11:05:04 FR0000120578 89.60 EUR 111 XPAR 7qMV3R1aXzvTED2__dwA 09/01/2023 11:06:19 FR0000120578 89.53 EUR 119 XPAR j12ClTAexswOhxpCGAAA 09/01/2023 11:06:19 FR0000120578 89.52 EUR 132 CEUX 2377630521045 09/01/2023 11:06:39 FR0000120578 89.54 EUR 113 XPAR DR3teSyivGNECOFxgmAA 09/01/2023 11:06:39 FR0000120578 89.54 EUR 117 XPAR QdDCzRLSqqJbDSn3U8gA 09/01/2023 11:06:39 FR0000120578 89.54 EUR 121 XPAR arXpuERai61pbro8ED4QA 09/01/2023 11:08:25 FR0000120578 89.56 EUR 116 XPAR Si8WsFTtuwvnxabfIeBAA 09/01/2023 11:08:25 FR0000120578 89.55 EUR 143 CEUX 2377631712045 09/01/2023 11:08:25 FR0000120578 89.55 EUR 123 XPAR 8zj4OScyaCMCK_xdb9AA 09/01/2023 11:08:25 FR0000120578 89.55 EUR 145 XPAR 0qMmVSKiMHn3putkR3QA 09/01/2023 11:08:25 FR0000120578 89.54 EUR 114 XPAR 5RHlV9RBi9PspexuSg2gA 09/01/2023 11:09:00 FR0000120578 89.51 EUR 111 XPAR 68PuiTUKt86Ji7nOj6wA 09/01/2023 11:09:00 FR0000120578 89.51 EUR 75 XPAR pefIN8SfGVxjLxSqWVugA 09/01/2023 11:09:00 FR0000120578 89.51 EUR 89 XPAR YZUhdS-KCYAJyTIN_CwA 09/01/2023 11:09:00 FR0000120578 89.51 EUR 34 XPAR KV0YQMO7xTnZMtmz8QA 09/01/2023 11:09:00 FR0000120578 89.51 EUR 26 XPAR 1kwYSRKC_i3Tn7VuQuQA 09/01/2023 11:09:27 FR0000120578 89.50 EUR 121 XPAR JEtdDSmKh_EaNj1bS-gA 09/01/2023 11:09:27 FR0000120578 89.50 EUR 75 XPAR bgAtjQqmfVA4a_x8wKQA 09/01/2023 11:09:27 FR0000120578 89.50 EUR 51 XPAR eq2jTdR0ezaJ4S2Y-8RAA 09/01/2023 11:10:01 FR0000120578 89.48 EUR 114 XPAR bTW-z6QBOvJqgLrjrFJwA 09/01/2023 11:10:01 FR0000120578 89.48 EUR 113 XPAR URhsfUR1iviZ1p5_vxVwA 09/01/2023 11:10:20 FR0000120578 89.49 EUR 3 CEUX 2377633195045 09/01/2023 11:10:20 FR0000120578 89.49 EUR 153 CEUX 2377633196045 09/01/2023 11:10:21 FR0000120578 89.47 EUR 110 XPAR FgcpcVTJGIDKeoja2LZAA 09/01/2023 11:13:00 FR0000120578 89.62 EUR 274 XPAR g5ZTnRdK-tAoOZEfO4wA 09/01/2023 11:13:00 FR0000120578 89.62 EUR 253 XPAR 8wj8BQEOo6R6Y3flymAA 09/01/2023 11:13:00 FR0000120578 89.61 EUR 110 XPAR _ShFGQ_yRkSqNnqngaAA 09/01/2023 11:13:00 FR0000120578 89.61 EUR 115 XPAR SqxTsQKK3rXb8HdM7ZgA 09/01/2023 11:13:00 FR0000120578 89.61 EUR 112 XPAR ABcU5HSs6sgqj3dBnfiwA 09/01/2023 11:13:00 FR0000120578 89.62 EUR 3 XPAR 8gK1gRGy05oFkZ6fDbAA 09/01/2023 11:13:00 FR0000120578 89.61 EUR 135 XPAR NwoikyTa2SP96wG-GJgAA 09/01/2023 11:13:00 FR0000120578 89.61 EUR 158 CEUX 2377634666045 09/01/2023 11:13:03 FR0000120578 89.58 EUR 128 XPAR zcSAAR9OO9n2xXBD_tgA 09/01/2023 11:14:12 FR0000120578 89.63 EUR 142 CEUX 2377635354045 09/01/2023 11:14:40 FR0000120578 89.65 EUR 128 XPAR 5jtBMQGO_GB7j6O9CAgA 09/01/2023 11:14:44 FR0000120578 89.63 EUR 106 XPAR G30PT1GMX_yoT-YPFQA 09/01/2023 11:14:45 FR0000120578 89.61 EUR 120 XPAR 3lmpwRdeMH4SnG8GBeQA 09/01/2023 11:14:45 FR0000120578 89.61 EUR 113 XPAR QWRyT6mT1y9meeGUgQA 09/01/2023 11:15:30 FR0000120578 89.65 EUR 139 XPAR RLpBLQA-mWVNb4SYTFgA 09/01/2023 11:15:37 FR0000120578 89.63 EUR 51 CEUX 2377636133045 09/01/2023 11:15:37 FR0000120578 89.63 EUR 54 CEUX 2377636134045 09/01/2023 11:15:37 FR0000120578 89.63 EUR 54 CEUX 2377636135045 09/01/2023 11:16:20 FR0000120578 89.66 EUR 75 XPAR XHgplUS96C7QLVs3wFfQA 09/01/2023 11:16:20 FR0000120578 89.66 EUR 60 XPAR J8rrgwTZ2UwT2_b6SgaAA 09/01/2023 11:16:50 FR0000120578 89.68 EUR 142 XPAR gRdESS1OaJEtcTMdEdAA 09/01/2023 11:17:28 FR0000120578 89.72 EUR 100 CEUX 2377636964045 09/01/2023 11:17:50 FR0000120578 89.74 EUR 248 XPAR shOInYSf-HjjRVGECOTgA 09/01/2023 11:18:19 FR0000120578 89.71 EUR 162 XPAR xh5qaSEybO00-EVQZ7AA 09/01/2023 11:18:19 FR0000120578 89.71 EUR 48 XPAR EdpncR7G_zHMNazLLCAA 09/01/2023 11:18:19 FR0000120578 89.71 EUR 110 XPAR yVFFpSLaG_3t_-v1wkQA 09/01/2023 11:18:19 FR0000120578 89.71 EUR 68 XPAR 9jz-8WQFGTK9y_OlXcyAA 09/01/2023 11:18:19 FR0000120578 89.71 EUR 137 CEUX 2377637354045 09/01/2023 11:18:20 FR0000120578 89.70 EUR 165 XPAR 14K6ITJ2smOseCiACUAA 09/01/2023 11:18:20 FR0000120578 89.70 EUR 110 XPAR UVIb3TRS2CN8V_vE_LwA 09/01/2023 11:18:20 FR0000120578 89.70 EUR 115 XPAR y-oGRjGREH5BJEFUpQA 09/01/2023 11:19:03 FR0000120578 89.69 EUR 112 XPAR 8OZPEQMWLt5fxuP0EVwA 09/01/2023 11:19:03 FR0000120578 89.69 EUR 47 XPAR XOD_9SYiEX3fKWkAh_gA 09/01/2023 11:19:03 FR0000120578 89.69 EUR 126 XPAR 149COScOm4Ab24k7JggA 09/01/2023 11:19:03 FR0000120578 89.69 EUR 60 XPAR _J1V3Rl2hDh_aOocalQA 09/01/2023 11:20:08 FR0000120578 89.67 EUR 42 XPAR XW1-8SDWw4MCXTjou9gA 09/01/2023 11:20:08 FR0000120578 89.67 EUR 66 XPAR myl5f3QScqoKnce1pv7JgA 09/01/2023 11:20:08 FR0000120578 89.66 EUR 155 CEUX 2377638851045 09/01/2023 11:20:08 FR0000120578 89.66 EUR 124 XPAR Z-ge01Qm2iGDEgkRjiAQA 09/01/2023 11:21:31 FR0000120578 89.69 EUR 222 XPAR IBatKPTuaka6lqvmeU7gA 09/01/2023 11:21:31 FR0000120578 89.69 EUR 69 XPAR zf8ASbQcq45pnHS1o-hQA 09/01/2023 11:21:31 FR0000120578 89.68 EUR 110 XPAR oUSoRFK9weTNU1JMHAA 09/01/2023 11:21:31 FR0000120578 89.69 EUR 38 XPAR JGJSrTJO54FAbxr7OUQA 09/01/2023 11:21:31 FR0000120578 89.68 EUR 65 XPAR nmIRhRYyTFFtoZp3_RgA 09/01/2023 11:21:31 FR0000120578 89.68 EUR 107 XPAR mOcSKC9sBRdB6HE0QA 09/01/2023 11:21:31 FR0000120578 89.68 EUR 83 XPAR 3Etv6Tg6HqP2pRjOMbQA 09/01/2023 11:21:31 FR0000120578 89.68 EUR 138 XPAR MWLJKS6SBh_ZhD4jRzQA 09/01/2023 11:21:52 FR0000120578 89.65 EUR 143 CEUX 2377640174045 09/01/2023 11:23:07 FR0000120578 89.67 EUR 112 XPAR KLd06TnWXAMvVqxmt2wA 09/01/2023 11:23:07 FR0000120578 89.67 EUR 143 XPAR whzi6Tta8iWTKvDdSwQA 09/01/2023 11:23:07 FR0000120578 89.67 EUR 1 XPAR mlZuxETlCg5d6wJDh0_gA 09/01/2023 11:23:07 FR0000120578 89.67 EUR 82 XPAR 0QjurR-y5omMeTwJH8AA 09/01/2023 11:23:07 FR0000120578 89.67 EUR 2 XPAR 0qqL3-TbmIVlkj6fBdLQA 09/01/2023 11:23:07 FR0000120578 89.67 EUR 33 XPAR 6qQ-rSjSRQ8ZuqkMc_gA 09/01/2023 11:23:07 FR0000120578 89.67 EUR 114 XPAR gUTW2QJqfuZi9NckdLgA 09/01/2023 11:23:07 FR0000120578 89.67 EUR 122 XPAR U5K9KSty23e5IKAMoQAA 09/01/2023 11:23:54 FR0000120578 89.66 EUR 149 CEUX 2377641183045 09/01/2023 11:23:54 FR0000120578 89.66 EUR 112 XPAR y1Ys0Qz23eKdF1BGeMgA 09/01/2023 11:25:52 FR0000120578 89.68 EUR 143 CEUX 2377642111045 09/01/2023 11:26:43 FR0000120578 89.67 EUR 133 XPAR hqzT1SROXUAfxLSY8WwA 09/01/2023 11:26:43 FR0000120578 89.67 EUR 395 XPAR LV32NTKuwxs3H-skFdAA 09/01/2023 11:26:43 FR0000120578 89.67 EUR 75 XPAR 5Cqi-GQu2fuHElZMvAjgA 09/01/2023 11:26:43 FR0000120578 89.67 EUR 54 XPAR EApkkcTNaywzgkCzQ91gA 09/01/2023 11:26:43 FR0000120578 89.67 EUR 149 XPAR whDzc_SUKp492KNfpfJAA 09/01/2023 11:27:14 FR0000120578 89.66 EUR 143 XPAR wXWazSvOEkCzkE-RbTQA 09/01/2023 11:27:24 FR0000120578 89.65 EUR 137 XPAR Oi5ArjTH2OUpXk1BDK3wA 09/01/2023 11:27:25 FR0000120578 89.64 EUR 145 XPAR rjAA2QJ6xCDE-VXAoqQA 09/01/2023 11:27:25 FR0000120578 89.64 EUR 101 XPAR dvJoQRgWFnBK8cobjbAA 09/01/2023 11:27:25 FR0000120578 89.64 EUR 46 XPAR FZL43T6iJoKETqZGqPgA 09/01/2023 11:27:25 FR0000120578 89.64 EUR 29 XPAR pufjT0Q_-dNGEvtiiCRwA 09/01/2023 11:27:25 FR0000120578 89.64 EUR 75 XPAR dmeI3QfGS66xGGsHAqAA 09/01/2023 11:27:25 FR0000120578 89.64 EUR 19 XPAR NNnrtfSpOVi6J4KdfV9AA 09/01/2023 11:28:06 FR0000120578 89.66 EUR 149 CEUX 2377643316045 09/01/2023 11:29:49 FR0000120578 89.65 EUR 156 CEUX 2377644373045 09/01/2023 11:29:49 FR0000120578 89.65 EUR 225 XPAR u6f2UREecJV5UXyGsCgA 09/01/2023 11:29:49 FR0000120578 89.65 EUR 120 XPAR 964mTQ1ifwoUdCKW_QwA 09/01/2023 11:29:49 FR0000120578 89.65 EUR 124 XPAR BFXTDTFaZ04AjESpSiwA 09/01/2023 11:29:49 FR0000120578 89.64 EUR 112 XPAR IehE2QEeF63D2nG4lVwA 09/01/2023 11:29:49 FR0000120578 89.64 EUR 150 XPAR Dn2jORmymFErsalxzTQA 09/01/2023 11:29:49 FR0000120578 89.64 EUR 115 XPAR FtYRSS2FEQb4ERCWIgA 09/01/2023 11:29:49 FR0000120578 89.64 EUR 114 XPAR REXxVTLSzcDqCh4earAA 09/01/2023 11:29:49 FR0000120578 89.64 EUR 86 XPAR M2r9zRRVSgll68U4OFcwA 09/01/2023 11:29:49 FR0000120578 89.64 EUR 81 XPAR hegX1RMKf2dpCx42BnQA 09/01/2023 11:30:43 FR0000120578 89.58 EUR 75 XPAR xaorOSwSV7z7u3CT6yQA 09/01/2023 11:30:43 FR0000120578 89.58 EUR 53 XPAR G-GDsTBSPGIQ9kDwFDQA 09/01/2023 11:31:07 FR0000120578 89.56 EUR 144 XPAR RKLleuSpGvzz0yu_W5PgA 09/01/2023 11:31:07 FR0000120578 89.56 EUR 109 XPAR LxASrQqaVARQLS1C0pwA SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 SANOFI 549300E9PC51EN656022